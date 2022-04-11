英超第32轮切尔西客场6比0大胜南安普顿终结了此前的两连败，随后是欧冠客场对阵皇马的比赛，图赫尔短期的调整是到位的，所以对于蓝军随后的欧冠生死战也是有信心的，球队起码会打出自身的特点和优势，至于最终的赛果并不是最为重要的。切尔西崛起后就曾多次将不可能变为可能，本赛季欧冠的争夺上同样有制造奇迹的可能。本轮联赛后主帅图赫尔对于球员们的表现很满意，其实这也是他在输球后很快和球员沟通的结果，事实上教练组和球球员达成共识发现问题的确很重要，渡过难关后球队的发挥也会更稳定。

图赫尔对于此前的连败也是深感遗憾的，因为他认为球队没有发挥出自身的水平，这样的情况的确不该发生，也是他执教切尔西后没有遭遇过的，所以才从自身和球队身上找寻问题。目前球队的稳固防线回来了，赢球就变得简单了。虽然南安普敦是英超中游球队，但是圣徒每个赛季都曾制造冷门，本赛季圣徒曾经1比1两次逼平曼联，1比1和0比0两次平曼城，1比1和3比2热刺，所以蓝军能6球大胜的确是因为球员们满血复活了。

以往的比赛中切尔西开场的时候有一些慢热，进攻端上也有一些冒进，这样的情况很容易失球，更为重要的是球队一旦失球就会慌乱或急于进攻不兼顾防线，所以此前两场比赛都出现短时间连丢两球的现象，这的确是攻防失衡的问题。球队不敌升班马就是轻敌所导致的问题，输给皇马同样是下半场错漏太多补救不及导致的，而本场比赛开场就不断寻找机会，而且防线尽可能的保持专注度，因此才能在第7分钟就取得领先，半场就3比0领先对手的确已经锁定胜局了。

切尔西的第一球是是利用连续进攻洞穿对手球门的，奇克传球到禁区，芒特并不急于射门而是传给没有防守的阿隆索先声夺人，芒特的确是有大将风范的，而阿隆索再度获得首发机会也没有鼓舞主帅的信任。奇克被球迷称呼为切尔西的太子爷，这也是因为球队认为他是可以委以重任的，本场比赛他的确踢出了核心球员的水平。第二球就是奇克传球造成对手解围不远，芒特一脚远射扩大了领先优势，这脚球射得漂亮。

维尔纳始终没有真正地证明自身的实力，本场比赛也是运气不济，因为开场就两次击中门柱，否则先拔头筹的就是他了，所幸的是他随后也有进球，维尔纳的进球是乘对手球员头球出现失误，他得球后长驱直入将球打进，面对门将的他很冷静，相信本场比赛后他能有更多的进球，因为自信心回来了。随后维尔纳还帮助队友进球了，他这次还是对手后场犯错，果断断球后过掉防守球员的射门再度击中立柱，所幸的是哈弗茨把握机会空门得手。

其实很多锋霸都是一进球就收不住了，维尔纳也是如此，他个人的第二球是阿隆索传球帮助坎特完成一脚射门被扑出，维尔纳空门得手复制了哈弗茨的机敏。末尾的进球是吕迪格给阿隆索做球，后者传入进去，普利西奇和维尔纳先后射门被扑出，芒特捡漏锁定了胜局。切尔西这几位球员的化学效应的确是到位的，即便对手门将扑救能力不错，但是仍无法防范补射的威胁。

因为切尔西长时间围攻，所以赛后数据也是一边倒。切尔西射门22比1，射正14比1，取得6球也是必然的。维尔纳本场踢的位置是自己喜欢的，所以有更为出色的表现也是必然的。芒特打进2球，送出1次助攻也是最为关键的球员。接下来对阵皇马是不可能轻松进球的，这同样需要球员之间彼此协作，同时防线一定要保证不失球。

本轮大胜的首发是门迪、克里斯滕森、蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格、阿隆索、坎特、奇克、科瓦西奇、芒特、哈弗茨、维尔纳，这次没有在下半换下坎特也是立竿见影了，事实上前两场的换人的确是失分的一个原因。本场比赛卢卡库伤停，队长因为感染新冠而无法出场，所以球队并不是绝对主力主场的，但是没想到变化带来更多可能。

上一场欧冠的首发和本场有几个人员上的变化，阿兹皮利奎塔休战，里斯-詹姆斯、若日尼奥、普利西奇在替补席，取代他们的是阿隆索、奇克、科瓦契奇、维尔纳。国际比赛后不敌弱旅的首发和本场比赛也有2个人员上的不同，本场比赛阿斯皮利奎塔、齐耶赫被克里斯滕森和科瓦契取代，这也说明轮换两人的重要性。图赫尔安排的首发阵容并没有错，只是他没有想到国际比赛日后所隐藏的隐患。如果上轮联赛没有输给升班马，那么对阵皇马的比赛也可能只是小负或平局。