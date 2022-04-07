欧冠1/4决赛首回合的比赛切尔西主场1比3不敌皇马令人失望，不过对于皇马球迷来说却是一雪前耻了，因为上赛季球队就在蓝桥0比2输球出局，切尔西杀入决赛后也夺冠了，银河战舰也成为了蓝军夺冠的踏板。巧合的是切尔西上赛季欧冠半决赛两回合也是以3比1的比分淘汰皇马的，所以本轮切尔西首回合就输球也是还债了，球队次回合还有机会，虽然几率是小了，但是别忘记了切尔西是逆袭之王。

必须承认的是此前的国际比赛日对于切尔西的影响很大，球队近期整体都比较低迷，上轮联赛1比4不敌升班马，所以本轮欧冠输球有一定的必然性，毕竟皇马近期表现出色，上轮联赛本泽马就上演帽子戏法，本轮比赛连续两场打进3球也是强势的延续。不过本泽马这样拉风，两队次回合的比赛他也会遭遇严防，即便最终切尔西无法晋级也会限制锋霸的发挥，这一点心理准备是要有的。

皇马在本轮比赛前就被各方看好，这并不是因为切尔西近期低迷，而是皇马上一轮欧冠淘汰巴黎的次回合的比赛提升了士气，本泽马如有神助，而且那之后他的进攻效率都很高，球队也有满血复活的感觉，所以本轮比赛才希望在蓝桥复仇。

本场比赛切尔西上半场先失球的确令球队慌乱，因为面对强敌是不能先丢球的，后防线本来就被升班马碾压了一次，信心方面也有一些不足，加上雨天作战也有更多的难度。门迪近两场比赛都有极其低级的失误，最佳门将的状态的确堪忧，如果图赫尔能预知的话，本场比赛应该给凯帕表现的机会，后者起码不会直接传球失误送分。上轮联赛门迪传球直接给对手脚下，所幸没有导致失球，所以裁判并没有重视到门将的低迷状态可能会影响到欧冠的比赛。本场比赛门迪失误直接导致丢球，主帅一定会后悔信任他。

图赫尔成为切尔西主帅后，球队的防线一直是被称许的，但是近两场比赛却是极其糟糕的。上轮联赛后防线是门迪、 阿斯皮利奎塔、蒂亚戈-席尔瓦、吕迪格、阿隆索首发，本场比赛主帅用克里斯滕森顶替阿隆索首发，加强防御也是主帅的意图，意外的是球队早早就丢球了。这粒失球是蓝军造越位失败，维尼修斯突进去左路倒三角传球助攻本泽马破门。其实蓝军防线球员是回防了，只是都没有盯防到位，如果防守球员贴近一些维尼修斯就无法轻松传球，本泽马射门的时候身边更没人干扰，所以皇马锋霸的进球也太轻松了。当时门迪的注意力都在维尼修斯这边，本泽马射门他也有做出扑救动作但是却没有祭出神扑。

切尔西第20分钟失球不是灾难级的，3分钟内连丢两球才致命，因为雨天作战，运动战不易，所以定位球和长传球是撕开防线斩获进球的利器。皇马的莫德里奇选择长传球直接找到本泽马，后者头球攻门也是很轻松的，门迪判断正确却没能阻挡皮球入网。上轮联赛切尔西也是4分钟连丢2球，应该说切尔西还没有从上一场的失利中走出来，所以才会重蹈覆辙了，本场比赛切尔西的确该反思了。

切尔西的进球是詹姆斯和若日尼奥的配合，后者挑传禁区帮助哈弗茨头槌破门，半场1比2的比分还是有望在主场完成逆转的，蓝军丢球后16分钟扳回一球也让球迷们看到了希望，遗憾的是下半场一开始门迪就因为传球给吕迪格出现失误，本泽马断球后直接空门得手，法国人完成帽子戏法的同时也将本场比赛定格了，所以门迪才是本场比赛的罪人，连续两场比赛都有极其糟糕的表现，主帅是该让他在替补席休息和反省了。

连续两场比赛都经历了1比3的糟糕局面，这也让切尔西球员压力增加，加上主帅乱换人，所以球队最终没有逆转和进球。上一场联赛图赫尔也是换下了坎特，他下场后球队更被动，本场比赛主帅同样是选择先换下了坎特，还是在上半场刚开始就做出了两个换人调整，事实证明他的换人是失败的。蓝军主帅用科瓦契奇和齐耶赫换下了克里斯滕森和坎特，两位替补奇兵登场后的表现也很一般。科瓦契奇传1次威胁球，1次抢断成功，一次犯规和1次被犯规，并没有制造绝对的威胁。齐耶赫只有1次射门和1次过人，1次抢断成功的数据，很明显他是被马竞防线限制了。

图赫尔给了卢卡库26分钟的登场时间，小魔兽还是制造了一些威胁的，可惜他的两次射门都没有射正球门，还传出1次威胁球，换人无法奏效切尔西也只能接受失利的结果。近期球队的进攻端出现了问题，遗憾的是防守端的稳健也不在了，主场两连败也是必然的。图赫尔本赛季曾经面临困顿期，但是他还是帮助球队度过了难关，目前是球队的第二次困境，接下来还需要主帅力挽狂澜。

切尔西近两场比赛的首发除了防线上更换一人外，中前场也只有3个人员上的变化。上一场比赛芒特，奇克，坎特，齐耶赫，哈弗茨，维尔纳首发出场，本轮欧冠里斯-詹姆斯、若日尼奥、坎特，芒特、普利西奇，哈弗茨，两场比赛都首发的球员是坎特、芒特和哈弗茨，但是奇怪的是坎特两次都是下半场被换下，既然如此为什么不给这位大将休息一场或替补的机会呢，所以个人认为图赫尔也需要改变思路。