欧冠1/4决赛首回合曼城主场1比0小胜马竞，德布劳内打进唯一进球，替补奇兵福登送出助攻，蓝月亮坐镇主场也是险胜。马竞主帅西蒙尼客场摆大巴并没有如愿拿走1分，不过次回合马竞回到主场势必会全力进攻，曼城1球的领先优势也不稳定，接下来的比赛仍有悬念。另外一场比赛利物浦客场3比1力挫本菲卡，克洛普的球队次回合可以稳稳晋级，毕竟有进球的优势，还有主场的优势，本赛季利物浦主场胜率极高。

曼城对阵马竞的比赛，对手祭出532阵型，更多的时候像是551阵型，一旦曼城过半场球队就全员回防，所以曼城上半场6次射门没有射正，马竞0射门也是必然的。面对绝对的铁桶阵，曼城的球员们也有多次利用长传球撕开防线威胁球门，但是都没有制造必进球机会。上半场曼城占据主动也消耗了一些体能，马竞没有射门也不进行一些改变，由此可见西蒙尼客场想1分的决心。

上半场颗粒无收就要考验下半场主帅的应变，这场比赛瓜帅第69分钟连换两人，格拉利什和热苏斯登场换下了斯特林和马赫雷斯，这两人上半场的表现的确一般。紧接着瓜帅又用福登换下了京多安，这个换人却成为了制胜的利器，因为福登登场一分钟后就助攻德布劳内破门。当时福登拿球后盘带几步迷惑对手，随后直接传球给德布劳内，后者在右路直接射门终于进球了。

在绿茵场下半场是主帅之间的博弈，也是决定赛果的关键，很明显瓜帅完胜西蒙尼，两位主帅此前直接碰面也是瓜帅战绩更好，本场比赛再度说明了两人的高与低。不过西蒙尼还有次回合的比赛可以为己正名，马竞的换人更早，主帅在第60分钟就换人了，而且连续更换三人，德保罗、科雷亚和马特乌斯库尼亚换下了马克思略伦特、科克和格列兹曼，失球后又用勒马尔换下了若昂菲利克斯，遗憾的是他所有换上的球员都没有射门的数据，这的确是有一些可悲。被换下的三位核心球员略伦特有1次射门且射正球门，格里兹曼传一次威胁球，球队整体的表现都不佳。

曼城本场的战术从一开始就显露无疑，拉波尔特后场过顶长传球直接找斯特林，瓜帅也是想用短平快的方式取得进球。马竞方面球员彼此的默契不足，跑位也不到位，所以错失了为数不多的进攻机会。本场比赛主裁的判罚也宽松，所以斯特林和贝尔纳多以及德布劳内先后带球都被放倒，但是裁判却没有判罚犯规，这样的尺度对于马竞也是有利的。

京多安本赛季的表现不稳定，也有一些球迷认为他登场的比赛都会很困难，这也可能是巧合，也是在说京多安成为了球队的弱点。本场比赛队友送出不错的机会，可惜京多安没有将球停好错失了良机。两队僵持的时候也有一些失误，所以没有进球和这一点也有关。

马竞上下半场都执意寻找反击机会一击致命，不过格列兹曼的个人能力不足以过掉曼城的防守球员，速率上也没有绝对的优势，因此这些机会都没有形成射门。矛盾大战定位球也是得分利器，但是可惜曼城的定位球开到禁区内没人跑位，斯特林游离了，随后再次接球就被放倒在地，同样没能送马竞球员黄牌。

虽然这场比赛曼城赢球了，但是比赛中的困顿也是存在的，次回合的比赛在客场遇到这类难题仍可能导致进攻受阻的。随后的比赛福登应该获得首发机会，因为他和德布劳内的连线更有威胁。曼城次回合必须防备的是对手的防守尺度，各种被放倒还不犯规，这也是令人头疼的事情，这样的方式也可能左右次回合的赛果。