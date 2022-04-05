近日的消息是姆巴佩的想法有了改变，球员和巴黎续约的可能性提升了。此前也有消息称俱乐部希望送走内马尔，梅西也允许离队，如果情况属实的话，巴黎就是希望留下姆巴佩成为球队的领军人物，送走两位球王后也饿可以纳入更多强援和姆巴佩一起联手筹谋欧冠奖杯。其实留队的选择是正确的，加盟皇马并不是最好的选择，看看阿扎尔的例子就应该明白。

其实很多球星加盟皇马和巴萨之后就陷入了困顿中，如果当初没有做出那样的决定，球员们的职业生涯都会不同。对于球员来说儿时的梦想并不是最重要的，作为职业球员可以为一支球队效力到退役更伟大，姆巴佩是绝对的巨星，也应该有不同于其他人的选择。

从近几个赛季巴黎的战绩来看，姆巴佩的作用更为关键，哪怕本赛季梅西加盟，球队多数比赛还是依靠姆巴佩的发挥制胜的，而且一些比赛内马尔和梅西都缺席了，球队反而轻松的取胜对手，而在欧冠生死战中，内马尔和梅西都没有发挥预期的关键作用，可以说让两位球王再度联手也是一个错误的决定，期待值也有点太高了，结果只能是失望。

巴黎是不差钱，大笔资金的投入也是为了欧冠奖杯，而在多次尝试均意外出局后，俱乐部改变决定也是很及时的，相信以姆巴佩为领军人物的巴黎是可以获得更多的。任何改变都需要一个过程，巴黎想重新开启新时代也需要时间，下赛季开启前才可能有定论。巴黎最近一场比赛5比1大胜洛里昂也是姆巴佩的高光时刻，他打进2球，送出3次助攻，帮助内马尔梅开二度，助攻梅西打进第四粒进球，的确是十分惊艳。

本赛季至今姆巴佩30轮联赛打进19球，球队30轮打进64球，丢了28球。排名第三的雷恩打进64球，丢了29球，两队是联赛进球最多的球队，失球数最少的球队是排名第五的尼斯，该队只丢了24球。目前法甲积分榜巴黎积68分位居榜首，马赛积56分排名第二位，联赛还有8轮，巴黎最终夺冠也是必然的。本赛季姆巴佩为巴黎队38次出场贡献26球，送出14次助攻的确是无可取代的感觉。值得一提的是法甲射手榜上内马尔打进7球，梅西打进3球，两位球王和新王的差距也是很明显的。

欧冠方面姆巴佩打进6球也是队内最多，梅西打进5球，其中有2粒点球，内马尔在欧冠的表现更一般。回看上轮联赛大胜的比赛，姆巴佩5次射门3次射正打进2球，先后3次助攻队友破门，传4次威胁球，13次过人。梅西4次射门1次射正，传1次威胁球，打进1球，4次过人。内马尔4次射门3次射正打进2球，传出5次威胁球，11次过人，2次抢断。

目前已进入4月，姆巴佩和巴黎的合同将于6月30日到期，所以相关的工作也已经开启，赛季结束后就会有定论。俱乐部为了挽留姆巴佩承诺给他队长袖标，从2020年至今马尔基尼奥斯都是巴黎的队长，本赛季的表现也很一般，关键战中也有失误，所以更换队长也是势在必行的事情。如果姆巴佩成为队长，梅西和内马尔仍在队的话，他在比赛中权利也会更大，随着两位球员年纪叠加，姆巴佩的关键性也会更为重要，有这两片绿叶的衬托，姆巴佩的职业生涯也会更与众不同。姆巴佩表示自己还没有做最后的决定，这同样是保有多种选择，同时也是留队的信号。