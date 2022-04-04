4月6日和7日是欧冠1/4决赛首回合的比赛日，英超三强都有参与，这其中利物浦将在客场对阵本菲卡相对容易一些，毕竟这个对手的实力很难阻碍克洛普的球队。曼城坐镇主场迎战马竞，切尔西7日凌晨坐镇蓝桥迎战皇马，另外一组对手是拜仁客场对阵比利亚雷亚尔。英超三大豪门都做足了准备，切尔西虽然意外不敌弱旅，但是主帅和队长都表示球队会在欧冠赛场证明自己，球员们备战到位了。

曼城本轮英超2-0伯恩利继续稳居榜首，利物浦只暂列榜首2个小时，曼城近期的表现很稳健，所以利物浦等对手犯错会很难。一般球队在欧冠赛事前和国际比赛日后是可能意外失分的，不过曼城和利物浦都顺利地在联赛中赢球了，接下来欧冠的赛事也会全力争胜。曼城先主后客必须在主场赢球，而且最好能进2球，那样的话次回合才不会有险情。

曼城队内国脚很多，所以国家队赛事后的比赛是有一些担心的，不过本轮球队还是轻松地取胜了，因为曼城上半场就2球领先，进球功臣是德布劳内和金多安，斯特林更是送出2次助攻，小快灵爆发的确是好事，接下来对阵马竞也会有更多的胜算。热苏斯下半场登场有一次威胁球，可惜他的射门击中了中柱，接下来欧冠可能获得首发机会。

本轮联赛没有登场的核心球员是斯通斯、津琴科、马赫雷斯，替补登场的还有诶尔纳多和热苏斯，这些人都是有可能在欧冠主场的比赛中首发的。本赛季英超射手榜上曼城进球最多的是德布劳内和斯特林以及马赫雷斯，斯特林有两粒点球，马赫雷斯有4粒点球，此外福登打进7球，金多安6球，曼城进攻端多点开花也是令群雄都羡慕的。欧冠射手榜上英超射手们萨拉赫进球最多，埃及人打进8球，C罗和马赫雷斯都有6球入账，热苏斯打进4球，斯特林3球，贝尔纳多和坎塞洛以及福登都打进2球，欧冠赛场同样是多点开花，这也是对手防御的难题，

对于瓜氏曼城来说欧冠奖杯是最大的愿望，所以对阵马竞的首回合比赛容不得任何错漏。马竞方面格列兹曼打进4球，曼城球员需要严防这位射手，其他球员进球数都是1球，进攻端比拼方面曼城占优。本赛季曼城主场战绩是16胜2平2负，失分的比赛是0比0葡萄牙体育，2比3热刺，0比2水晶宫，0比0南安普敦。马竞客场战绩是11胜3平7负，输球的场次是比较多的，不过球队近4个客场全场，状态是回暖了。进入2022年的客场战绩是5胜1平2负 ，2021年赛季开启后的主场战绩是6胜2平5负，期间曾遭遇客场三连败，这也是球队联赛排名靠后的原因。

目前在英超积分榜，曼城30轮比赛取得23胜4平3负，目前积73分，位居榜首，比身后的利物浦多1分。马竞目前排名西甲第三位，比榜首的皇马少12分，争冠的可能性不高，所以球队也会全力拼欧冠，因此对阵曼城的比赛也会很激烈。马竞目前30轮联赛积57分，取得17胜6平7负，打进57球，丢37球。曼城打进70球，丢18球，攻防两端都比马竞更出色。

曼城力挫伯恩利的比赛第5分钟就破门，坎塞洛给罗德里做球，后者传禁区找到斯特林，后者直接传球助攻德布劳内抽射破门，四人就撕开防线取得进球的确到位，球队抢开局的意图也是很明显的。罗德里目前也是攻防两端的关键人物，比赛中也制造了有威胁的射门，此外还利用自身的能力制造犯规。伯恩利被围攻后第二次失球，这一次是斯特林和德布劳内联手助攻金多安凌空打门扩大领先优势。

下半场福登和格拉利什先后错失机会，不过球队稳稳控制着比赛，没有再度进球也是好事，因为可以留在欧冠对阵马竞的关键战中发威。这场比赛格拉利什比较低迷，上半场基本游离在体系之外，下半场得到射门机会却射术不精，他也是令球迷失望的一员，下一场比赛可能会替补等待机会。本赛季英超豪门的年轻球员对比，格拉利什的确不及若塔，后者的成长速度快，而且还能延续不俗的表现。

斯特林到了赛季末越来越到位，他不再是错失机会的射手，还有助于帮助队友建功，这一点也是曼城所需要的 ，他的跑位是到位的，速度也并没有年龄的增加而减弱，这些特质都是很珍贵的，而且可以在随后的比赛中发挥关键作用。瓜帅选材一直是到位的，不过热苏斯和格拉利什都有一些慢热和不稳，但是不能否认他们的实力，随后的比赛的确可能发威。