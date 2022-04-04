国际比赛日后强队爆冷失分的情况会增多，周六多特蒙德主场1比4莱比锡，曼联主场1比1莱斯特城，皇马2比1险胜塞尔塔，这一定律在切尔西身上更为明显。本轮英超蓝军主场1：4不敌升班马布伦特福德的确令人吃惊，主帅祭出四后卫体系也是要坚固防线，但是却没料到会丢4球，这还是切尔西本赛季第一次单场比赛失4球。回看本赛季球队失分的比赛都是小比分，进入2022年两场败仗各丢一球，蓝军防线也一向被各方称许的，所以本轮大败也是一个意外，和国际比赛日后的疲惫有关，门将门迪在失球前就有失误将球权交给了对手，他的错漏也是全队的一个缩影。

在英超大比分输球有两个原因，第一是失球后全力进攻直接导致防守漏洞被对手所利用，第二是个别球员成为对手的主攻点，球队协防不到位，因此连续失球。切尔西输球和这两点都是相关的，因为上半场没有进球，下半场开始不久吕迪格利用一脚超远距离远射先拔头筹，进球后球队防线松懈导致对手很快扳平比分，升班马扳平比分后气势如虹，而切尔西应变不到位，错失了数次良机，所以才会连续失球。

图赫尔的换人是很神奇的，很多比赛都是他利用换人来扭转乾坤的，不过本场比赛他失灵了。升班马的第一球是右路传球撕开了防线，禁区内是2打2，后面的防守球员并没有奋力奔跑来协防，所以姆贝莫分球就助攻雅内尔特破门。切尔西防线上已经出现了问题，但是却没有警醒，对手打进第二球前是切尔西的角球机会，对手利用这个机会形成反击，埃里克森直接面对门将取得进球也的确太轻松了，这场比赛的切尔西令人很陌生。

蓝军被反超比分后图赫尔进行了换人，他用科瓦契奇和卢卡库换下了维尔纳和坎特，虽然这两人本场比赛的表现不及此前，但是换下坎特很明显是在玩火，因为他对于球队来说是很关键的一员，也可以说他如果在场上，或许蓝军不会丢4球。随后切尔西的换人是在第55分钟，主帅用詹姆斯换下了阿隆索，这个换人还是正确的，遗憾的是平时总能有进球和助攻的詹姆斯并没有送出助攻。

詹姆斯登场后利用定位球机会吊入禁区，哈弗茨抢点射门洞穿了球门，遗憾的是裁判判罚他手球犯规进球无效。科瓦契奇登场后传球方面是到位的，他先是给卢卡库做球，后者没有选择带球突破，而是分给齐耶赫，后者上半场有一些威胁，所以下半场被严防自然没有办法完成射门，最终还是吕迪格接球后完成一次远射。升班马门将没有第二次被远射洞穿球门，切尔西进攻端的变化还是有一些单一，所以没有进球也是必然的。

哈弗茨上半场没有得到更多的支持，下半场他的威胁最多，可惜运气不济。吕迪格远射无果后，大卫拉亚开门球被哈弗茨赌了一下，如果球到脚下就是必进球，所以当时弱旅的门将很是慌乱。他随后再度开球被科瓦契奇拿到，后者直塞球送哈弗茨射门机会，可惜打偏了。虽然没有进球，但是哈弗茨的防守也很关键，因为他化解了对手的定位球威胁。

切尔西随后的进攻还是找齐耶赫，但是没有完成射门，因为对手的防线已经部署好了，不会给这位核心球员射门机会。随后切尔西只能靠不断的传球来撕开防线，所以控球率的优势就是这样得来的。蓝军最有威胁的进攻还是哈弗茨，当时科瓦契奇分球到边路完成传中球，哈弗茨禁区内头球偏出。齐耶赫随后赢得角球机会，球队进攻频繁获得角球制造威胁，这个时候升班马主帅连续进行了两次换人调整，为的是防守稳固。

对手第4球是齐耶赫犯规送出的定位球机会，埃里克森开出，拉斯姆森吊入禁区助攻维萨锁定胜局，这位替补球员登场四分钟就破门了，换人方面的确是布伦特福德主帅更有针对性。切尔西近期遭遇很严重的打压，球队能延续6连胜的佳绩已经很不错了，本场比赛只是一个意外，也足以警醒所有人。

全场比赛切尔西24次射门只有2次射正，布伦特福德16次射门6次射正打进4球，也算是超常发挥了。哈弗茨如果把握得好的话，起码可以用三粒进球，遗憾的是有两次机会都是差之毫厘，国家队比赛日对于国脚们的消耗也是不可忽略的一个问题。值得一提的是切尔西上一次丢4球以上输球是在2021年的4月3日，当时也是英超的比赛，蓝军2比5不敌西布朗，这场惨败也是当赛季唯一一次，看来蓝军到了四月初就会遭遇一次滑铁卢。