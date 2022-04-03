2022卡塔尔世界杯分组出来之后，关于死亡之组的讨论很多，其实A组里的东道主面对塞内加尔和荷兰以及厄瓜多尔也是有难度的，前者是非洲杯冠军状态正佳，橙衣军团又是卫冕之王，所以这个小组也有看点和悬念。实力对比荷兰是最强的，不过球队在一些关键战中会有一些不稳，这也是令球迷担心的一点。不过荷兰队内有

范戴克稳定防线，还有德佩德利赫特和德容等核心球员，小组出线是有保证的。

B组是英格兰、伊朗、美国和附加赛的胜者，这其中乌克兰、苏格兰、威尔士都有可能晋级世界杯决赛圈，这三支球队还是威尔士更有威胁，但是无法阻挡英格兰。和其他小组相比英格兰的签运不错，美国队队长普利西奇是切尔西核心球员，他对英格兰国脚们也很了解，所以两队交手英格兰需要更多防范，其余球队需要防备平局的可能。

C组的阿根廷更需要防范墨西哥和波兰的威胁，沙特的实力和其他对手相比会弱一些。阿根廷在2018年俄罗斯世界杯的小组赛表现就很不稳，当时球队1比1冰岛 ，0比3不敌克罗地亚，虽然最终晋级，但是球队的表现的确是令人失望。卡塔尔世界杯开启后墨西哥和波兰也有可能逼平阿根廷的。

D组是法国、丹麦和突尼斯，另外一个名额在阿联酋、澳大利亚、秘鲁中产生，法国队更好应对丹麦就可以，因为其他球队和高卢雄鸡的差距是很明显的。2018年世界杯法国也有一场小组赛平局收场，那场比赛就是和丹麦战成0比0，所以两个对手连续两届世界杯在小组赛相遇也是缘分，就看现在的法国能否赢丹麦了，毕竟四年的时间两队都有一些改变。

其实E组是西班牙和德国同组就很有看点，两强都不允许有爆冷失分的可能，不过德国队新帅继任后取得不俗的战绩，世界杯正赛只需要打好对阵西班牙的比赛就行。如果两强直接碰面的比赛以平局收场的话，就会给其他球队抢分的机会，这一点是隐忧。不过因为其他两队的实力有限，日本队和附加赛胜者哥斯达黎加或新西兰都不太可能给德国队制造难题，虽然日本队很有信心，但是实力上的差距是很明显的，弱旅在对阵强队的比赛中能有进球就满足了，赢球的可能性很低，想要平局就要看球队的防线是否稳固了。

比利时所在的F组其实是好签，加拿大和摩洛哥都较弱，克罗地亚虽然有核心球员经验丰富，但是球队阵容偏老化也是很明显的，传单军团今年世界杯很难阻碍比利时赢球。比利时黄金一代已经成熟，本届世界杯也是这一代球员争冠的最好机会，球队小组赛最终晋级相对轻松。

G组巴西和塞尔维亚、瑞士、喀麦隆同组，前两强还是能制造一些麻烦的，所以桑巴军团不能轻敌，球队小组赛晋级基本没有问题，另外三强争夺一个晋级名额倒是可能会激烈一些。个人感觉H组的葡萄牙还是会在小组赛就遇到难题，球队欧洲杯夺冠的小组赛就遭遇三连平，晋级也是有一些运气成分的，本届世界杯同组对手分别是加纳、乌拉圭和韩国，这三队都很顽强，所以葡萄牙的防线是要经历考验的，进攻端三人组的火力倒是不是太担心。

卡塔尔世界杯的分组对于亚洲球队也是不利的，几支球队可能无法晋级到下一轮的赛事。日本队和韩国队曾在南非世界杯晋级16强，日本队最终点球大战无缘八强，韩国队则是被乌拉圭队淘汰。本届世界杯沙特所在的小组是很魔鬼的，阿根廷、墨西哥和波兰基本不会给沙特机会，所以基本是陪跑的角色。日本和德国、西班牙争夺晋级名额也是无可能的，亚洲和欧洲国家队的水平还是有巨大差距的。韩国再次对阵乌拉圭一定想复仇，但是事实上做到却很难，同组葡萄牙不太可能送分给韩国，和加纳的对决平局的可能性是有的。

因为这届世界杯欧洲球队居多，所以小组赛基本都有两强直接碰面，这也是有淘汰赛强强对话提前上演的感觉。球迷最期待的对决是荷兰对阵塞内加尔，阿根廷对阵波兰是梅西和莱万的直接碰面，火花四溅也是必然的，因为卡塔尔世界杯基本是梅西的最后一届了，所以小组赛必须尽早的确定晋级的名额，所幸的是赛程方面阿根廷对阵波兰的比赛在后面，两队只要先拿下另外两支球队就行。

西班牙和德国队都是夺冠次数比较多的国家队，所以两强交手备受期待，德国队目前进攻端的储备很丰富，还有年轻新锐出场，所以比赛的精彩程度是不需要怀疑的。两支球队的比赛靠前一些，所以备战方面是需要做更多工作的，核心球员也需要留力打好这场大战。

除了小组赛的对阵情况，其实晋级后的对决才是关键点，如果遭遇更强的对手，那么争冠之路就会停止。葡萄牙队晋级后可能遭遇巴西，C罗和内马尔的较量也将是一大看点，巴西队目前的阵容实力略高于葡萄牙，所以两队也可能会在小组排名上下功夫，尽可能避免在16强的对决中相遇。阿根廷队也有可能在16强中对阵法国队，如果成功避开这个最大的强敌，阿根廷还可能遭遇英格兰或荷兰，所以前景方面阿根廷更不乐观，因为对阵这三队都没有必胜的把握。