本周六英超第29轮早场的比赛是利物浦主场对阵沃特福德，因为球队是本赛季唯一可以威胁曼城榜首位置的球队，目前两队只有1分的差距，所以利物浦本轮对阵排名降级区的球队不容有失。国际比赛日后会有一些冷门，因为国脚比较多的强队会意外失分，所以这个特殊时期豪门球队都需要全力以赴，核心球员也需要踢多半场比赛才能确保球队的实力可以体现出来。

英超早场的比赛意外失分的情况也比较多，尤其是强弱交手的比赛中，进入2022年后的早场比赛阿森纳1比2曼城，切尔西0比1曼城，蓝月亮这两个早场比赛都是险胜，并不容易。榜尾球队诺维奇也曾拿下沃特福德，布莱顿1比1逼平切尔西，曼联1比1南安普敦，纽卡斯尔1比1平排名靠前的西汉姆。不过进入3月以来早场的比赛强队都赢球了，莱斯特城1比0利兹联，利物浦2比0布莱顿，切尔西3比1诺维奇，所以这也是一个有利于利物浦的数据，因为进入赛季后半程强队都更重视联赛的争夺，加上核心球员状态不俗，所以冷门也被杜绝了。

本赛季利物浦第一次和沃特福德碰面是5球大胜的，对手也是没有还手之力，所以本轮利物浦回到主场也可能会轻松赢球。那场比赛马内打进自己英超百球，来自萨拉赫的传球马内在开场不久就破门了，第二球是米娜尔横传禁区助攻菲尔米诺扩大领先优势，其实半场2球领先就已经奠定胜局了。下半场建功的是菲尔米诺和萨拉赫，前者完成帽子戏法，利物浦进攻端三叉戟的威力的确令对手心有余悸，这样的惨败也会影响球队本轮的发挥。

赛后的数据也是绝对的一边倒模式，控球率利物浦71%比29%，射门19比6，射正8比2，角球9比1，危险进攻是55次对19次，可以看出利物浦的优势面是完虐对手的。利物浦进入2022年后只输了1场，球队在欧冠的比赛0比1不敌国米，但是两回合还是2比1晋级了。另外两场平局是联赛2比2切尔西，联赛杯0比0阿森纳，其他16场比赛全部赢球，而且近三场比赛全胜且零封对手，其中2比0力挫阿森纳。

沃特福德目前排名倒数第三，球队近5场比赛取得1胜1平3负的战绩，球队上轮客场2比1拿下南安普敦也是冷门，此外还在客场0比0逼平曼联，主场2比3阿森纳，所以利物浦也需要重视这个对手，毕竟到了比赛末尾冲刺阶段保级队更为顽强和犀利。英超还有9轮比赛，利物浦需要赢球的同时，等待曼城出错，这样的话利物浦就会触及联赛冠军。

本轮比赛利物浦基本可以全员出战，门将阿利森状态稳定，所以他能坐镇也可以确保球队零封对手。后防线克洛普一定更信任罗伯逊、范戴克、马蒂普和乔-戈麦斯，中前场法比尼奥、亨德森、蒂亚戈、萨拉赫、马内和路易斯-迪亚斯。球队的阵容还是可以适度轮换的，因为确保连胜是需要进行一些调整，接下来就克洛普如果协调了。对于沃特福德来说，全主力出场是必然的，对于球队来说平局也是赢了。

本赛季利物浦29轮联赛打进75球，丢了20球，曼城打进68球，丢了18球，进攻端的火力利物浦最猛，防线方面和曼城也是旗鼓相当。英超射手榜上也有绝对的优势，萨拉赫打进20球位居第一，若塔打进13球和孙兴慜以及凯恩相同，马内打进12球。射手榜前5的球员利物浦有三人，这也足以揭示球队进攻端的优势。菲尔米诺目前打进5球，队内只有他的进攻效率下降得比较明显。