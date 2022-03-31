本周六英超第31轮开打，利物浦率先出战，球队坐镇主场迎战沃特福德，随后曼城客场对阵伯恩利和切尔西主场对阵布伦特福德的比赛爆冷失分的可能性也很低，所以三强有望继续稳居前三的位置。曼联将在周日凌晨坐镇主场迎战莱斯特城，对手本赛季表现一般，目前少赛两轮的情况下只排名第10位，狐狸城积36分比曼联少14分，所以本轮比赛不容有失，而曼联比第四的阿森纳少4分，球队还多赛一轮，所以本轮比赛更不能失分，平局也是无法接受的。因为C罗和B费近期联手帮助葡萄牙国家队晋级卡塔尔世界杯，两人的状态和默契度十足，所以如此强势的表现也可能延续到本轮比赛中。

热刺周日晚上主场迎战纽卡斯尔，阿森纳周二凌晨客场挑战水晶宫，这场比赛因为末尾单场比赛，倒是可能平局收场。曼联此前五场比赛只取得1胜1平2负的战绩，上一场比赛是欧冠主场作战，红魔0比1不敌马竞出局，上轮联赛主场3比2热刺，所以接下来联赛的比赛都不容有失，所幸的是球队随后的赛程并不魔鬼，C罗和、B费还是有可能率领球队连胜的。

曼联接下来的对手是客场对阵埃弗顿，主场迎战诺维奇，客场对阵利物浦和阿森纳是有一些难点的，之后主场迎战布伦特福德，客场对阵布莱顿，回到主场迎战切尔西，客场对阵水晶宫，三场强强对话如果能拿分的话，才可能缩小和前四的分差，这其中对阵阿森纳和切尔西的比赛是争四的关键战，更需要全力以赴。

莱斯特城近5场比赛取得3胜2负的战绩，球队上轮2比1力挫布伦特福德前遭遇两连败，球队分别在客场0比2不敌阿森纳，欧会杯客场1比2雷恩，一周双赛还是有很大的影响。本轮客场对阵曼联还需要为随后的欧会杯留力，所以红魔的确有望小胜对手，毕竟纸面实力和赛程以及主场优势都对曼联有利。

C罗此次率领葡萄牙进军世界杯的确体现了领袖的气质，他和B费的化学效应也很明显，如果两人的连线可以延续到俱乐部，那么曼联的战绩就有保证了。其实曼联目前的问题就是主帅的能力有限，球队阵容实力没有发挥出来，反而是防守端的漏洞被无数次放大，于是才有了很多不该输的比赛。人们疑惑为什么C罗和B费在曼联就无法达到国家队的效果，这也是曼联主帅需要解决的问题，本赛季就剩下争夺下赛季欧冠资格了，这也是俱乐部和球迷的最低要求了。

回看葡萄牙力挫北马其顿晋级的比赛，C罗的确是不遗余力的奔跑，对手断球后在后场传球，C罗连追两人希望能断球后威胁球门，镜头总是显示他在积极的跑位，这样的表现也鼓舞士气，球队最终无忧晋级也就是必然的。这次进军卡塔尔世界杯也是C罗第5次如愿，今年也可以为葡萄牙争夺世界杯的冠军。

意大利此前被北马其顿淘汰，所以葡萄牙零封对手晋级也说明目前的黄金一代是可能触及奖杯的，这也是葡萄牙队史上第8次晋级世界杯。值得一提的是梅西也将开启第五次世界杯之旅，此前能做到的球员分别是墨西哥人卡尔巴哈尔、德国名宿马特乌斯、意大利门将布冯、墨西哥的马克斯，所以梅罗都能晋级也是球迷的福利，这也可能是两位球王的最后一次。

C罗第一次参与世界级大赛是在2004年的欧洲杯，随后的18年里参与了5届欧洲杯和4次世界杯，世界杯赛事中打进7球，目前在国家队历史上进球第二多，所以本届世界杯的C罗也可能跃居第一。目前的葡萄牙队C罗和B费很关键，若塔也有不俗的表现，加上贝尔纳多，葡萄牙队中效力英超的国脚们的确是人才济济。

对于C罗来说国家队和俱乐部同样重要，接下来也会全力帮助曼联获得欧冠资格，未来也不会选择离队，所以本轮比赛前曼联也是被各方看好的。不过曼联本赛季第一次对阵莱斯特城是在0月16日，红魔客场2比4不敌对手，本轮坐镇主场能否保证不失球也是很关键的。马奎尔国家队没有得到太多登场的机会，体能上倒是没有问题，主帅也可能会继续让他率领后防线出战，这位大将不出错的话，球队就可能不失球或少失球。