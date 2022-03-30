世预赛亚洲十二强赛末轮国足0-2不敌阿曼令人失望，球队上轮比赛凭借点球1比1逼平沙特成为了球队12强赛事的遮羞布，因为沙特是小组排名榜首的球队，不过球迷们依旧无法接受末轮这样的赛果。因为12强战第一次对阵阿曼是平局收场，再次碰面输球且没有进球的确揭示了球队攻防两端的问题。和上任主帅相比，现任主帅的应对更为无力，有人认为他需要时间，不过按照近几场比赛的战术变化和下半场临场指挥，新帅和国足未来的路也注定会难走。

这次亚洲12强战中国足最终取得1胜3平6负的战绩，只拿到了6个积分，这也是令人难堪的数据。赛后也有球迷感叹这将是一个时代的结束，接下来期待年轻的一代能有更多的斩获。一般国家队爆冷出局后，多数球队都会选择开启新时代，不过近期U23的一场比赛中，国奥队0比3不敌阿联酋队也令人失望，虽然有人拿经验不足来解释这场败仗，但是实力差距却是很明显，所以接下来主帅如何重振中国足球还真就是个问号。

本场比赛的第一粒失球前，对手已经有两次连续进攻的机会，一次击中横梁，一次被门将化解，但是国足防线仍没有提高警觉，球队的失球是阿曼的反击机会，阿拉维面对一人防守，横向摆脱后直接选择射门将球打进，这球直奔死角门将颜骏凌也无法化解。不过这粒失球问题就出在防守上有一些疏漏和想当然，一对一防守给对手留有一定的空间，队友们也没有协防，所以给了对手轻松起脚的机会，这绝对不是偶然的失球，而是防线不稳导致的。

其实国足这场比赛前，越南1-1战平日本后已经确定在B组排名垫底，所以国足输球也是倒数第二的排名，因为阿曼比国足多5分，所以本轮赢球也无法改变排名，所以此役是为尊严而战，球队应该竭力拿分，而不是被零封。值得一提的是国足上一次12强战的排名也是第五，只是积分方面有差别，这也说明国足退步了，而对手们则有一些精进，这也是国足需要面对的事实。

回看国足12强赛的历程，球队先后0比3澳大利亚、3比2越南、2比3沙特、1比1阿曼、1比1澳大利亚、0比2日本、1比3越南、1比1沙特、0比2阿曼。小组的对手较强的只有沙特、澳大利亚和日本，所以国足爆冷失分的场次也不少，如果能拿下实力接近的球队，国足还是有可能晋级卡塔尔世界杯的。赛前各方都认为国足想赢阿曼很难，但是球迷还是认为保平争胜是可能的，没有想到的是被零封输球。两队近6次对阵国足取得3胜1平2负，不过上一次赢球是在2001年十强赛中，可以说国足已经很久没有赢这个对手了。老球迷还记得当初于根伟打进唯一进球帮助国足提前锁定韩日世界杯的入场券，当时球场内外一片沸腾，那也是国足的高光时刻，而现在的国足的确是有明显差距了，而且差距不仅仅是实力和战术上，还有心态上的问题。

国足近四次对阵阿曼有两场是热身赛，结果都输了，球队分别在2008年1-3阿曼，2013年0-1阿曼，虽然是热身赛的性质，但是连续输了两场也证明对手进步了，而国足退步了。李霄鹏虽然突然接手国足，但是相关的机构也给予了他足够的支持，助教团队也是被认可的，但是他的第一场比赛球队就0比2输日本，随后球队1比3越南、1-1沙特、0比2阿曼，唯一的平局也是对手送点球大礼，4场比赛丢了8球，防线的问题始终没有解决，这才是最无法理解的事情。

国足上届12强赛取得3胜3平4负，球队先后2比3韩国、0比0伊朗、0比1叙利亚，国足0比2乌兹别克斯坦后里皮继任成为新帅，此后国足0比0卡塔尔、1比0韩国、0比1伊朗、2比2叙利亚、1比0乌兹别克、2比1卡塔尔。这其中1球拿下韩国一战的确是国足最有血性气质的一战，不过现在的这批人是没有了那样的气质了。本场比赛的赛后数据显示阿曼11次射门4次射正，国足7次射门居然没有射正，对手角球7比0，国足连一次角球机会都没有，而且还有15次犯规，这也是令人齿冷的数据。

本场比赛两队控球率是相近的，只能说国足的进攻球员们浪费了一些机会，那些在国足1比1逼平沙特赛后说没有归化球员的国家队更强大的人，在本场比赛后闭嘴了，其实如何更好的使用归化球队，如何从年轻队提携有潜力的球员进入国家队的阵容更重要。当然这个过程也必须给目前的主帅，就他目前的应对能力的确不及此前的几位主帅，这一点也是国足不及其他竞争球队的所在。

国足的这场比赛廖力生、戴伟浚和张玉宁被委以重任，第61分钟后者被刘彬彬换下，其他两人打满全场。替补席蒋光太，王森超、吉翔和于大宝等人没有得到出场的时间，蒿俊闵和张稀哲在下半场登场换下刘洋和徐新，可以看出主帅并不满意这两人的表现，所以才在第45分钟和第61分钟就做出了换人调整，当时球队一球落后，主帅也是希望用替补的两位球队来扭转局面的。

令人遗憾的是这两个换人并没有改变困境，阿曼下半场更多的进攻不断制造威胁，危机时刻也只有张稀哲在外围来了一脚远射来制造威胁，可惜射高了。随后国足也有一些攻门的机会，但是就在球队想尽早扳平比分的时候，后防线漏洞被对手利用了。当时法瓦兹利用单刀球机会扩大领先优势，国足随后在不到20分钟的时间也没有绝对的必进球机会，只能接受一场败仗。