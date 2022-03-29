今年是世界杯年，国家队今明两日的比赛也是焦点。世预赛附加赛波兰对阵瑞典，葡萄牙对阵北马其顿都是生死大战，德国对阵荷兰的热身赛同样是球迷们所关注的。德国此前2比0轻松取胜以色列，整场比赛占据绝对的优势，哈弗茨和维尔纳各进一球也令各方看好德国队世界杯正赛的前景，毕竟进攻端能够多点开花是最为重要的。哈弗茨本赛季在切尔西的表现也是极其关键的，如果国家队也能延续进攻端的高效，那么世界杯正赛开启后也可以给予球队更多。

对于德国队来说，这场比赛更为难得的还是防线没有失球，因为此前的一些比赛防线的问题更多一些，这也导致球队意外失分和输球，所以本场比赛可以零封对手的确是好事。德国队的主力防线大将吕迪格也是切尔西球员，球队上赛季夺得欧冠奖杯，本赛季多数比赛防线极其的稳健保持零失球，这些都离不开吕迪格的关键表现，因为他的确是很全面的球员，最可贵的是具备血性气质，国家队层面遇到困境的时候的确需要这样的球员才能觅得生机。

这场比赛后，吕迪格表示自己在切尔西取得了很多荣誉，接下来就希望跟随国家队在世界杯夺冠。因为这位大将跟随德国队只拿到联合会杯，所以对于冠军很渴望，事实上所有德国国脚都寄望夺得世界杯。德国队能否脱胎换骨重塑德国战车的威风，接下来还需要看球队面对实力相近的强队时候的表现，因为那才能验证球队攻防的实力。

德国队主帅弗里克对吕迪格称赞有加，并称爱将是顶级的球员，由此可见吕迪格在比赛中的表现是获得足够的认可的。德国新帅接替勒夫后战绩出色，球队取得了一波8连胜，果然是换帅如换刀的感觉，因此各方也看好德国队在卡塔尔世界杯中可以更接近冠军奖杯。

本场比赛数据也是一边倒的，德国队22次射门有9次射正打进2球，以色列4次射门2次射正没有进球，球队没有给德国队制造更多的威胁，所以输球也是必然的。因为近期的两场热身赛一些主力球员都缺席比赛，所以这样的情况下仍稳稳赢球也说明德国队人才储备足够。哈弗茨开场就很活跃，他和德拉克斯勒配合后帮助队友完成一次射门很有威胁，这也算是敲山震虎了。

随后哈弗茨自己带球突破传给队友，这次进攻维尔纳完成射门继续施加压力，维尔纳也短时间多次射门，可惜都没能破门，不是射高了，就是滑门而过，维尔纳的进球总是需要先错失几次机会才可能打进的。哈弗茨是善于捕捉良机的球员，他的速度和突破能力可以撕开对手的防线，加上传球准确率很高，所以随后还先后两次给金多安送出射门的机会，可惜都没能转化为进球。这场比赛德拉克斯勒和哈弗茨的连线很多，也总是可以制造更大的威胁，上半场中段德拉克斯勒头球摆渡，哈弗茨起脚抽射被门将扑出，德拉克斯勒跟进补射可惜出了底线，否则这必定是先拔头筹的进球。

上半场最佳的得分机会是施洛特贝克直塞球找到哈弗茨，可惜后者的单刀球被门将马西亚诺伸腿挡出，这位门将上半场起码扑出6次必进球的射门，不过哈弗茨错失单刀球后建功了，当时是德国队的角球机会，队友开到禁区哈弗茨在前点甩头攻门打破僵局。第二球是半场结束前德国队的任意球机会，金多安开出助攻维尔纳垫射破门。两粒进球都是效力切尔西的球员打进，加上送出一次助攻的金多安也是曼城球员，英超三将也都很关键，此外助攻哈弗茨破门的劳姆是霍芬海姆的后卫。

下半场特拉普、穆勒登场，后者在比赛中罚丢了点球，所以德国队没有扩大领先优势。70分钟后萨内和恩梅查换下了维尔纳和哈弗茨，遗憾的是萨内在20分钟的时间内也没能破门，不过热身赛达到战术意图也是可以的，球队保存实力备战随后的比赛也无可厚非。事实上上半场德国队已经锁定胜局了，半场控球率70%比30%，角球4比0，进攻威胁的确比下半场更多，这也体现出德国队的绝对优势。

本场比赛没有登场的球员是诺伊尔、吕迪格、金特尔、布兰特、诺伊豪斯、亨里希斯，加上本次缺阵的一些球员，德国队阵容厚度的确很足。球队接下来将在3月30日周三凌晨03:15对阵荷兰，这也是一个巨大的考验，可以验证主帅应对强队的战术部署和应变能力，目前的这套阵容也同样接受考验，不出意外的话哈弗茨和维尔纳以及德拉克斯勒会继续首发出场。因为多数人认为哈弗茨可以接班穆勒，因为目前他仍有潜力可挖。维尔纳需要在热身赛中多找找射门的感觉，三位核心都需要在面对强队的比赛中祭出关键的表现。

荷兰队最近一场热身赛4比2丹麦，防守端丢两球还是不稳健，进攻端的锐利还是值得信任的，球队的四粒进球是贝尔温先拔头筹，德佩、埃里克森先后进球，末尾贝尔温再进一球很是关键。上半场布林德左路传中助攻贝尔温头球破门，但是对手很快利用传中球扳平比分，荷兰7分钟打进两球，博古伊斯助攻阿克头球破门，随后还是博古伊斯被韦斯特高放倒在禁区赢得点球机会，德佩主罚命中，上半场取得3比1领先对手荷兰队的确有绝对的优势。