近日是国家队比赛日，除了世预赛意大利爆冷出局外，其他强队随后的热身赛倒是没有冷门出现，很明显强队也做足了准备，为的是避免失分的情况出现，同时也希望主帅制定的新阵容和一些变化都能获得满意的结果。英格兰是热身赛之王，但是2比1瑞士的比赛是逆转取胜的，球队的防线还是有一些问题需要解决的，因为正赛一旦先失球的话，的确可能平局和输球。

这场比赛马奎尔坐在替补席，这也是因为他在俱乐部的表现不好，所以才没能进入首发的名单中。进攻端是凯恩、福登和芒特先发，前者打进一粒点球，后面两位也没能参与进球，不过首发的这三人都在下半场被换下，主帅也是想利用这样的比赛给更多的球员机会，而这样使用核心球员也会俱乐部满意，毕竟联赛和欧冠也到了关键的冲刺阶段了。

主帅本场进行了6个换人调整，上半场中段沙奇里前场右侧的一脚妙传直接助攻恩博洛破门，这的确是令人意外的情况。虽然下半场快结束的时候卢克肖接队友传球扳平了比分，但是上半场的问题是存在的，主帅也在下半场开始不久就进行了三个人员上的调整，很明显主帅不想输球。英格兰主帅用斯特林、米歇尔、赖斯换下沃克-彼得斯、卢克肖、加拉格尔也是希望加强进攻，从而更早地拿下对手。

随后不久主帅又用格拉利什换下了芒特，这也是倾尽全力地想尽早进球。凯恩和福登是在80分钟后被换下场的，沃特金森和贝林厄姆得到登场的机会，不过反超比分基本是稳定防守模式，英格兰并没有更大的威胁。值得一提的是英格兰扳平比分的进球一粒点球，也是靠对手出错送分的。当时是英格兰的角球机会，格伊头球攻门顶到祖贝尔手臂上赢得点球，凯恩稳稳命中反超比分，随后不到20分钟的时间英格兰防守稳健，所以也将2比1的比分维持到终场。

这场比赛卢克肖和格伊是关键先生，凯恩点球点的能力依旧稳健，因为俄罗斯世界杯上他就是靠多粒点球赢得射手王的，所以对手送点球英格兰就能罚进，这也是一个稳定的得分点，不过对于球迷来说，更希望看到球队的运动战进球，因为目前的阵容已经很好了，也应该有更为华丽的进球产生，而不仅仅是靠点球获胜。

凯恩本场比赛的表现并不好，因为他错失了一些机会，开场不久他就郎芬了一次反击得分的机会，他在禁区内带球居然出现了失误。随后瑞士队多次进攻都很有威胁，而英格兰部分时间内有一些困顿，好不容易靠运动战形成了威胁，但是却被裁判判罚越位了，球员们显然是有一些不在状态，才会在下半场处于被动中。这段时间瑞士队先后击中露珠，错失单刀球，如果对手球员有一些运气，或许会扩大领先优势。

下半场凯恩的威胁多于上半场，但是也没能取得进球，因为射门的角度太正了，门将每一次都轻松地化解了，如果对手没有手球犯规，这场比赛很可能握手言和。本场比赛没有登场的球员只有波普、弗雷泽-福斯特、马奎尔、明斯、普劳斯，除了马奎尔以外都是边缘球员，所以这样的阵容只是2比1险胜瑞士的确令球迷失望。

这场比赛对于凯恩来说是有利好的，因为他点球命中后已经超越了莱因克尔，目前国家队进球数为49球，这个数据也追平博比-查尔顿的国家队进球纪录，接下来打进4球就将追平英格兰队史射手王鲁尼。本场比赛后英格兰保持着常规时间的21场比赛不败纪录，期间球队取得17胜4平的战绩，这也是英格兰历史最长的连续不败纪录，所以随后的比赛主帅也需要可以延续这个纪录。

这场比赛的结果主帅和队长都很满意，原因是上一次对阵瑞士是0比0握手言和，最终点球大战英格兰获胜，本场比赛能在常规时间内拿下对手明显是提升了实力的，因为对手的确顽强，其他球队想轻松赢球不易。英格兰主帅祭出352阵型也是想尝试改变，结果是不尽如人意，下一场比赛应该还会进行更多的尝试，毕竟世界杯开启前是可以各种尝试的，这样做也是正确的，因为发现球队更多的可能性。英格兰的这场比赛射门9比12，射正5比4，控球率52%比48%，角球5比5，核心球员的效率不高，否则射正数据占优却没能更早的扩大领先优势，接下来看主帅如果应变吧。

英格兰的下一场热身赛是在3月30日2:45进行，对手是科特迪瓦，这个对手比瑞士弱，不过有意大利的前车之鉴，英格兰也必须尽全力才行。近期的热身赛德国2比0以色列，荷兰4比2丹麦，西班牙2比1阿尔巴尼亚，阿根廷3比0委内瑞拉，法国2比1科特迪瓦，巴西4比0智利，可以看出科特迪瓦也不俗，因为球队还可以攻破法国队的大门，英格兰进攻端必须努力了，凯恩、芒特和斯特林都应该拿出该有的状态来。



