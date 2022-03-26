世预赛亚洲区12强赛第9轮国足1比1逼平沙特似乎让部分人群很满意，因为新帅带队终于拿到了积分，对手还是小组排名第一的球队。不过沙特还是在赛前就知道球队已经晋级卡塔尔世界杯了，所以该队球员在比赛中的心态也有一些改变，而且末尾阿姆里禁区手球送给国足点球大礼，国足也就凭借这粒点球才侥幸的拿到了一分，所以这样的赛果令人满意也是有一些讽刺的。必须承认的是比赛的过程还是揭示了两队的差距，下一次争取世界杯资格的时候，国足这样的表现也绝对没戏。

看看全场的数据对比，国足射门2次1次射正，也都是出现在比赛末尾阶段，沙特18次射门3次射正打进1球，对手的表现也并不是球队的最佳水平。国足没有运动战进球的确和输球差不多，只是多数人们满足于一场平局，而且本场比赛出场的所有球员都很竭力，所以精气神方面也被认可，所以这一个积分能满足多数人的心理需求，但是却可能掩盖球队的问题。

这场比赛上半场张琳芃表现很稳健，，因为他是防守端最有实力的大将，如果不是他多次化解危机，或许国足会更早的失球，这同时也在揭示国足真正有威胁的射门是没有的。国足边路突破后传中效果一般，所以没有射门，上半场前半段的亮点是防守还不错，所以对手也是占据场面上的优势，并没有必进球的机会，门将颜骏凌注意力集中，也化解对手的一些进攻。

张玉宁在门前的能力不足，所以少有在禁区拿球的机会也没威胁到对手的球门。张琳芃兼顾攻防，但是也有疏漏的时候，巴布里的射门正是队友抢断张琳芃后送出的机会。半场后半段双方的身体冲撞加强，所以吃牌和被吹犯规的次数也多了，这个时候的确是很危险的，而对手恰恰利用这个阶段彼此的防守升级利用长传球撕开了防线，并且为球队赢得了角球机会，定位球也是僵持中的得分利器。

法拉杰斜长传到禁区内帮助沙赫拉尼完成一次头球攻门，这次机会赢得角球，还是法拉杰主罚的角球有神仙球的意思，谢赫里前点头球后蹭打破了僵局，国足球员无法防犯这样的威胁也是必然的，所以半场的防守及格，但是进攻端的威胁的确太少了。

下半场主帅用戴伟浚下蒿俊闵，效果也并不明显，反而是很积极的朱辰杰和颜骏凌相撞，这也是无默契和有一些慌乱所导致的现象。随后不久沙特后场传球失误，高准翼送张玉宁单刀球被扑出，补射打进却因为越位在先被判无效。这场比赛高天意替补登场换下刘彬彬完成首秀是让人们看到了希望的，因为这样的比赛的确该给予更多年轻球员磨炼的机会，因为只有年轻的一代才是国足的希望。

张琳芃本场比赛有两次失误，所幸的是对手的两次拱门都被门将化解了，颜骏凌的表现还是可圈可点的。第75分钟于大宝和金敬道换下张玉宁和徐新，赛后于大宝成为大家吐槽的对象，因为他在比赛散步了，而事实上他的确可能是在等待队友的传球，替补登场哪里有吝啬体能的球员，所以部分球迷的言论对于球员来说是不公平的。于大宝也曾用进球说话，本场比赛登场时间也有限，也有积极上抢争取球权的表现，也是这次上抢之后，高准翼右路传中球给金敬道脚下，后者禁区内头球摆渡制造了阿姆里手球，所以于大宝没有参与进球，不代表他就是表现最低迷的球员。

本场比赛首发是1-颜骏凌，5-张琳芃，2-郑铮，20-朱辰杰，3-高准翼，19-刘洋，15-廖力生，13-徐新，8-蒿俊闵，21-刘彬彬，9-张玉宁。金敬道、于大宝、戴伟浚、高天意替补登场，没有出场的球员是12-刘殿座，23-王大雷，4-王燊超，6-蒋光太，7-童磊，18-吉翔，10-张稀哲，11-谭龙。令人称奇的是赛后有人认为就这套阵容比有归化球员表现好，国足可以用这套阵容来达到目标，这的确是痴人说梦了。

事实上归化球队用好了是可以增加球队实力的，前提是将这些球员和其他球员一样对待，信任他们并且给予更多登场的机会，球队打出自己的气势了，也能提升士气，更可以提携年轻球员快速成长，因为和实力更强的队友一起征战是可以得到更多经验的。

不过人们说再多也是空谈，国足接下来如何总结和制定接下来的战术部署还需要主帅去决定，球迷们只需要看随后的比赛，并且挖掘主帅的变化，同时也能看出国足随后的走势。此前里皮和卡纳瓦罗都曾执教国足和中超的恒大，他们对于中国足球和联赛的了解是比较多的，近日卡纳瓦罗公开表示国足没用好归化球员，此外联赛中没有造血功能，这里所指是俱乐部的投资人不稳定，所以联赛会受到影响。