近日英超官方公布了2022年英超名人堂的25人候选名单，球迷们都进行了投票，投票是全球投票模式，截止日是4月4日凌晨，最终只有6名球员入选英超名人堂。这其中有几位切尔西的功勋球员，分别是老队长特里，锋霸德罗巴，门神切赫，还有边路大将阿什利科尔，虽然他们已经退役很多年，但是都是球迷心目中的最佳，所以这些球员也是切尔西球迷的必选的，也有足够的成绩进入英超名人堂。

候选名单中还有其他俱乐部的球员，曼联的人数比较多，分别是谢林汉姆、范尼、范佩西、舒梅切尔、斯科尔斯、埃弗拉、维迪奇、安迪-科尔、范德萨、加里-内维尔和费迪南德。阿森纳有亚当斯、坎贝尔、伊恩-赖特。此外还有纽卡斯尔的莱斯-费迪南德，南安普敦的勒蒂西埃，利物浦的欧文、罗比-福勒，曼城的阿圭罗、孔帕尼、亚亚-图雷。这份名单的确是群星荟萃，也勾起了很多老球迷们的回忆，因为当年的这些人的确制造了很多经典的比赛，而且个人对于俱乐部的贡献也是很大的，职业生涯的数据也是极佳的。

对于切尔西球迷来说，最难忘魔兽德罗巴坐镇蓝桥的那些岁月，进攻端的火力令群雄颤抖，穆氏切尔西更是令群雄颤抖，当年连续两个赛季问鼎英超冠军的确将英超三红鼎力的格局打乱了，那之后天空被染蓝了，近些年蓝色基调更成为英超的主导了。

还记得德罗巴挥别蓝桥后球迷们的不舍，球队随后也陷入了锋无力困扰中，因为没有人能复制魔兽进攻的高效率，科斯塔也是最接近德罗巴的蓝军锋霸，但是随后和主帅有了矛盾负气离队也造成两方面的损失，这样的人也难以成为蓝军的传奇。德罗巴在效力切尔西期间多次扭转乾坤，转会离开的时候也没有选择英超其他球队，而是选择了其他联赛，这同样是一份爱的延续，也同样没人可以替代。

德罗巴是2004年以2450万英镑的转会费加盟切尔西的，处子赛季就跟随球队夺得英超冠军，次赛季帮助球队蝉联联赛冠军，德罗巴的进球数都上双，而且以后的每个赛季进球数都稳步提升，也在多个赛季成为射手王。可以说魔兽是蓝桥的第一进攻利器，就连第一座欧冠奖杯也是德罗巴的首功，因为决赛对阵拜仁他打进一球将比赛拖入点球大战，末尾他罚进点球率队登顶欧冠。

德罗巴是魔兽也是血性气质的代表，他在8年中为球队出战341场，打进157球，送出71次助攻，期间3次夺得英超冠军，还曾4次夺得足总杯冠军、2次夺得联赛杯冠军，最为荣耀的是斩获俱乐部历史上第一座欧冠冠军奖杯。2018年11月德罗巴宣布正式退役，从此绿茵场再无魔兽的确很令人感慨。在切尔西球迷的心目中德罗巴是完美的，因为球队多次更换主帅，他都可以延续了强势的表现，能做到这一点并不容易。

切尔西崛起至今，德罗巴是最具代表性的人物。德罗巴效力切尔西的时期，穆帅战术体系中德罗巴如鱼得水，安切洛蒂时期的三叉戟和菱形中场阵型魔兽也能驾轻就熟，进球数和助攻次数都更多，那个赛季也有很多大比分赢球的酣畅比赛，也呈现出了不一样的切尔西，同样被球迷津津乐道和记忆着。希丁克先后两次成为切尔西的救火主帅，德罗巴也起到了关键的作用，而且他还是阿森纳的第一克星，在对阵英超争冠集团的比赛中也是极其关键的一员。可以说德罗巴进入英超名人堂是实至名归的，相信很多球迷都会投上宝贵的一票。

特里曾经是切尔西和英格兰的双料队长，也是蓝军青训人才，他给予俱乐部和国家队的贡献更多，队长挥别蓝桥的时候也是当年切尔西崛起年代的最后一名功勋球员离队，球迷也是很感慨，同时也感谢队长为球队所做的一切，因为他是队魂般的存在。特里有别于其他任何一位球员，因为他出身切尔西青训，是当之无愧的蓝军队长，带领球队斩获包括欧冠、英超、欧联、足总杯、联赛杯在内的16座冠军奖杯。切尔西和英格兰铁血队长无人可以替代，蓝桥永远的26号是绝对的传奇，特里进入英超名人堂是众望所归的。