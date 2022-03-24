3月24日23:00 世预赛亚洲区B组第9轮中国男足对阵沙特，国足已经做足了准备，球迷们也希望能用两连胜来证明自己。事实上取胜沙特是有一定难度的，毕竟在B组沙特排名小组第一位，比第二的日本多1个积分，比第三的澳大利亚多4分，比国足多14分，可以说球队是小组表现最为出色的球队，国足此役保平争胜更为合理，防线必须稳固球队才能有进球，主帅的运筹也是焦点。

足坛上换帅如换刀，战术上针对性的改变可以激活球队进攻端的火力，不过也有一种可能是主帅和球队磨合期间战绩不稳。从此前的比赛来看，国足新帅的应对方式并不及前任主帅，所以末尾这两场比赛并不仅仅是输赢，更多的是要看到球队的改变和核心球员的临场发挥。客场作战更考验球队攻防两端的发挥，此役的首发希望有新的看点。

国足此前8轮比赛只取得1胜2平5负的战绩，目前积5分，排名B组第五位，比榜尾的越南多2分，球队的表现的确令人失望，因为已经确定无缘世界杯决赛圈，所以接下来的两场比赛也是为荣誉而战。从长远看主帅启用一些年轻球员对于未来更为有利，不过因为球队更希望赢球来结束世预赛的赛程，所以本场比赛还是会派出常规的首发阵容。

沙特8轮比赛取得6胜1平1负的炸鸡，目前积19分排名第一，本场比赛赢球就可以提前晋级2022年卡塔尔世界杯，所以会更竭力，也正是因为这样的原因国足想拿一分都难。这场比赛国足平局也算成功，所以中后场球员的发挥也是很关键的，赛前徐新表示球队不敌越南后都积极备战就是为了本场比赛。很明显国足有充足的备战时间，这也是有利的一面，不过国足队长吴曦停赛对于球队也是有影响的。

沙特主帅赛前也表示球队不能轻视对手，必须尽全力保证赢球提前出线，所以本场比赛双方都会全力而战，国足想进球必须依靠定位球和反击的机会，绝对不能重蹈不敌越南的覆辙。李霄鹏放弃了赛前的踩场训练也是不想暴露战术意图，因为很多归化球员都无法在接下来的两场比赛中出场，所以主帅对于阵容的改变也是必须的，纸面实力降低也是明显的，这一切都需要制定更为合适的首发阵容，不过这些变化也可以衡量本土球员的真实实力，只要比赛中打出自身的特点，不要有低级失误，其实赛果并不是重要的，人们想看到的是顽强地去拼战，主帅有针对性的安排和应变，也只有这两点都有了球队才可能拿分。

沙特也会背负一定的压力，因为本轮不能提前晋级的话，随后和澳大利亚的比赛会更难，也会出现一些其他的情况，所以沙特会给国足制造更多的麻烦，这样的情况下防守的稳健最为重要。历史交战方面国足没优势，两队最近五次交手国足取得1胜1平3负的战绩，不过这次12强赛两队第一次交手是国足2比3惜败，可以有两粒进球也说明国足是有能力和对手一较高下的。

本场比赛国足的核心球员是张玉宁、徐新、蒋光太等球员，这些人是有大赛经验的，希望他们可以期待相等的作用。回看12强战其他的数据，国足失球数是第二多，这也说明球队的防守有很大的问题，所以主帅需要在接下来的两场比赛中力保球门不失，如果能做到的话，这也会是出局后的收获。任何球队防线稳健，进攻端的进球才能取胜对手，否则只能前功尽弃。



