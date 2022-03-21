西班牙德比战皇马主场0比4被巴萨横扫，这也是令人意外的事情，因为就本赛季两队的表现来看皇马都优于对手，这场大战球队之所以大比分落败是有多方面的原因的。心态是其中一个重要的部分，坐镇主场的皇马球员们都认为可以赢球，太早失球导致心态失衡才会惨败，以往的赛事中这样的例子也很多。此外本泽马本场比赛没有出场，他对于球队的关键性也在这场比赛中显露无疑。再就是安帅下半场调整也不到位，反而是巴萨进攻端的威胁越来越多，所以大比分输球也是必然的。

巴萨本赛季是希望重新起航，哈维带队的确是有起色的，不过仅仅以一场大比分的胜仗就认定巴萨强势回归了也是想当然了，因为这仅仅是一场比赛而已。欧冠皇马对阵巴黎的两回合比赛中落败，但是次回合却能大胜对手，只要球队拥有健康的本泽马一切都可能被改写，所以这场西班牙德比改变不了什么，西甲积分榜的榜首位置也不会因此改变。巴萨目前少赛一轮的情况下排名西甲第三位，和皇马有12分的积分差距，补赛赢球的话也有9分差距，所以随后的8轮联赛只有皇马连续犯错巴萨才可能取代榜首位置，只有的可能性不大。

这场比赛从英超转会西甲两大豪门的球员是焦点，从阿森纳加盟巴萨的奥巴梅扬先拔头筹，这位大将目前在联赛打进6球，并不是巴萨队内进球最多的球员，但是能在德比战进球也说明表现不俗，他的头球能力本来就是极具威胁的利器。第一粒进球也改变了球场上的走势，登贝莱过掉纳乔后传中球助攻奥巴梅杨头球破门，本场比赛前获得西甲二月最佳球员奖项的库尔图瓦也无法化解，其实失球前他已经有两次关键扑救，但是这次头球攻门无解，门神也很落寞，不过库尔图瓦没想到的是噩梦才刚刚开启。

回看皇马失球前场上的走势也能看出一些端倪，从曼城转会到巴萨的费兰不断威胁皇马的球门，客队是有反客为主的意思，所以皇马进攻端也丝毫不吝啬进攻的投入，巴尔韦德也威胁了对手的球门。除了进攻端你来我往外，犯规的动作也升级了，奥巴梅杨和克罗斯拼抢的动作很大，他也因此吃到黄牌。即便被黄牌警告了，但是奥巴梅杨还是制造了门前的险情，库尔图瓦也完成了两连扑。

因为巴萨威胁更多，所以克罗斯也因为犯规吃到黄牌，随后他被德容放倒，后者领到黄牌，两队多名球员上半场就领黄牌也让这场比赛充满火药味，这个额关键时刻皇马失球了，这无疑是会让球员们心态产生变化，而巴萨的优势心理增加了。

上半场两位门将都有出色的表现，如果不是库尔图瓦数次扑救，皇马上半场就会大比分落后了，巴萨门将化解了维尼修斯的单刀球同样关键。皇马大将错失单刀球后球队丢了第二球，这也是一种惩罚。当时登贝莱开出角球，阿劳霍头球破门，两粒进球都是头球也证明球队空中优势明显，传球的落点也很到位，皇马也有机会，只是运气不济未能破门。

半场0比2落后对于皇马来说并不多见，不过有半场比赛的时间，完成逆转还是有机会的，遗憾的是下半场巴萨还是占据进攻上的优势，奥巴梅杨送给费兰单刀球机会射偏了，但是紧接着德容传球给奥巴梅杨，后者脚后跟妙传助攻费兰打进第三球，这个时候其实就是完胜了，甚至可以说终结对手了，皇马中场的应变不到位，防守的问题依旧很明显，所以对手才能在第46分钟就再度破门。如果说上半场的两粒进球都是定位球机会，有一些侥幸的话，下半场这粒进球真就精彩，库尔图瓦也无力回天了。

巴萨第51分钟打进第四球令皇马绝望，因为主队根本还没有来得及形成绝对的压倒性优势就再度失球，这一次是反击机会，皮克后场长传球给费兰，后者横传球助攻奥巴梅杨破门。回看四粒进球也是奥巴梅杨和费兰最为关键，也可以说前英超的两位大将合力送皇马惨败了，尤其费兰的潜力还可能给予巴萨更多。因为以往有很多球星从英超转会到西甲豪门后就表现一般，最终被迫离队，身价更是一落千丈，而目前的这两位的确证明了自身的实力。

4球落后是皇马很少遭遇的情况，本赛季也是第一次，所以随后并没有更多的威胁，反而是巴萨还在不断地制造威胁，主队未能进球也有一定的必然性。安帅下半场的换人是用马里亚诺和马文加换下卡瓦哈尔和克罗斯，这是下半场开始就做出的调整，个人认为这是错误的换人，克罗斯还是不应该被换下的。此外安帅还在第63分钟进行两个换人调整，他用巴斯克斯换下纳乔，阿森西奥换下罗德里戈。阿森西奥登场后只有一次射门，马文加传1次威胁球，巴斯克斯和马里亚诺也都只有1次射门。而板凳上的马塞洛、伊斯科、阿扎尔、约维奇则没有得到机会，这也是安帅的失策。

这场比赛皇马14次射门4次射正，巴萨18次射门10次射正打进4球，数据可以揭示皇马主场的无力，一切都是因为本泽马不在场上，除此之外皇马防线的问题很明显，急需要安帅补拙。两位门将扑救次数是库尔图瓦5比3，他也的确是尽力了。可以说这场比赛皇马完败，防线和主帅应该负责。



