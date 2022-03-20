足总杯1/4决赛切尔西2比0拿下米德尔斯堡晋级半决赛，上半场卢卡库和齐耶赫先后进球基本奠定了胜局，下半场部分球员也得到了休息，所以此役的确是双重的利好。图赫尔在俱乐部遭遇困境的情况下率领球队取得各项赛事的6连胜，目前蓝军还保持联赛5连胜和联赛6场不败的战绩，这也是不俗的表现，主帅的运筹帷幄的确是到位的。近期也有一些传闻称曼联下赛季主帅第一人选是图赫尔，这也是一种肯定，不过蓝军主帅是不会因为目前的困境选择离队的，因为切尔西是无可替代的存在。

米德尔斯堡也是足总杯赛事中的一匹黑马，球队此前先后淘汰了曼联和热刺同样是很顽强的球队，米堡主帅的应变能力也是到位的，否则不可能成为英超两大豪门的克星。米堡主帅赛前的言论也是很自信的，同时对于切尔西的前景也是很看好的。因为目前英国高层还规定切尔西球迷不能提及老板阿布的名字，在这样的情况下米堡主帅赛前也谈及了蓝军的老板，虽然他用一个人来描述，但是言辞之间是肯定的，因为这个人的到来注入资金让切尔西赢得无数奖杯，同时女足也成为战无不胜的球员，青训更是获得青年欧冠冠军。

米堡主帅还表示不需要同情切尔西，因为其他人入主的话，风波过后的切尔西会满血归来。因为俱乐部受到制裁，所以关注和喜欢切尔西的人们都和煎熬，面对各种各样的传闻也是很担心的，毕竟从目前的局势来看，切尔西仍有更多的可能，这些变数都可能影响俱乐部的前景的。不过业内人士都如此看好切尔西的未来，蓝军球迷也应该很欣慰。

其实百年历史的俱乐部一路走来是遇到过很多困难的，这个过程就是解决问题和共创佳绩，所以我们有理由相信球队会越来越好。球场上的表现也足以证明球队的精气神和底蕴，目前的切尔西的确应该被信任和支持。本场比赛图赫尔派遣科瓦西奇、奇克、芒特、齐耶赫、卢卡库和普利西奇首发出场，维尔纳和坎特是替补登场打了21分钟的比赛，主帅不是轻敌，而是选择为随后的赛事留力，而半场比赛就2球领先米堡也证明主帅的安排是到位的。

卢卡库本赛季进攻效率并不高，本场比赛小魔兽率先破门，当时是芒特接队友传球随后选择传中球助攻卢卡库破门，后者跑位很及时，似乎已经重新找到了进球的节奏了，他的锋刃开启的话一定可以帮助球队更多的取胜。上半场末尾切尔西再进一球，这一次还是芒特制造的机会，他在右侧分球给齐耶赫，后者直接在外围射门进入球网，这一脚射门也是石破天惊的感觉。全场比赛切尔西11次射门4次射正打进2球，米堡5次射门没有射正，两队的差距还是很明显的，所以赛后也有人认为这也折射出曼联、热刺和切尔西之间的差距。

曼联足总杯点球大战不敌米堡出局，朗尼克派出博格巴、桑乔、B费、拉什福德、C罗首发出场，这也是绝对的主力阵容，但是比赛中只有桑乔打进唯一进球，C罗罚丢了博格巴制造的点球，米堡的克鲁克斯下半场扳平比分，点球大战伊兰加罚丢点球导致球队出局，曼联的攻防两端都有问题。热刺出局是加时赛丢球0比1不敌米堡，进攻端低效更为明显，凯恩和孙兴慜等主力首发出场都颗粒无收，孔蒂也无法拯救这样的球队。

和这两大豪门相比，困境中的切尔西的确更具实力，球队的凝聚力和球员出色的状态都是取胜的关键。切尔西在近期的六连胜当中打进15球，丢了4球，有3场完成零封，防线的优势还是很明显的。接下来球队将回到主场先后迎战布伦特福德和皇马，联赛对阵弱旅必须给核心球员休息的时间，本场足总杯的比赛阿隆索、查洛巴、巴克利、哈弗茨没有登场，替补登场的球员是坎特和哈维韦尔、维尔纳，被换下的是卢卡库科瓦契奇和坎特，这些球员都可能会首发出场，齐耶赫和芒特必须得到休息的时间。

欧冠1/4首回合的比赛切尔西虽然坐镇主场，但是对阵皇马的比赛一定更难一些，因为本赛季银河战舰淘汰大巴黎已经彰显了球队的实力，安帅对于球队的把控明显比上赛季的齐达内更为到位，所以蓝军必须未雨绸缪。球队老板阿布对于欧战的重视程度高于联赛，所以欧冠首回合的比赛不能有失，图赫尔必须做好轮换。