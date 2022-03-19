欧冠八强的抽签结果对拜仁和利物浦有利，因为两队分别对阵比利亚雷亚尔和本菲卡，所以这两队晋级的几率的确很大，很多人认为这基本就是被保送晋级了，不过欧冠一直都会有弱势的球队爆冷晋级的情况出现，所以拜仁和利物浦仍需要规避冷门的出现。如果利物浦随后晋级直接对阵拜仁的话，也会有决赛提前上演的感觉，所以这次抽签的确是有深意的。

和下半区不同的是上半区的对决更为激烈，四支球队本赛季的表现都不错，曼城和皇马在英超和西甲位居第一，切尔西联赛第三，马竞联赛第四，而且近期这几支球队的战绩都不错，所以这两组的对决的激烈程度的确很高。抽签前也有人预测英超球队会直接碰面，因为这样可以减少英超球队更多地跻身半决赛。不过如今的对决是西甲和英超的碰撞，因为两大联赛都有三支球队晋级，所以这样的安排同样会削减某一个联赛的晋级名额。

值得一提的是曼城是第一次在欧冠和马竞碰面，球队纸面实力强于对手的，但是西蒙尼和瓜帅此前在西甲的交锋中各有胜负，虽然马竞输球的时候多一些，但是毕竟是彼此都了解的对手，这也是这组对决中的不确定的因素，曼城晋级同样需要更努力，而两位名帅的部署和应变也很有看头。两位主帅此前曾有12次的交战次数，瓜帅取得9胜3负的战绩，但在欧冠唯一的碰面是拜仁对阵马竞，结果是以0比1、2比1的比分出局，因为拜仁客场进球少而出局了，本赛季已经取消客场进球优势，所以此番对决瓜帅也是决意复仇的。

切尔西对阵皇马也很有趣，因为银河战舰阵中的库尔图瓦和阿扎尔都是前切尔西球员，这一次交手的确有更多的看点。因为切尔西上赛季就是先后拿下皇马和曼城夺得欧冠奖杯的，本赛季如果能再一次淘汰皇马的话，很有可能再度和曼城交手，即便是对阵马竞也是老对手来了，两队曾多次在欧冠淘汰赛阶段碰面各有胜负。从以上的分析来看切尔西的对手们都是绝对的强队，同时也是熟悉的对手，图赫尔还是有能力率领球队更进一步的。

上赛季切尔西淘汰皇马的首回合比赛1比1握手言和，上半场的进球是吕迪格的长传球给到普利西奇脚下，后者晃过库尔图瓦将球打进的确很是精彩。皇马的进球是马塞洛传禁区，卡塞米罗和米利唐连续头球摆渡助攻本泽马破门扳平比分，老将也是本赛季淘汰巴黎的绝对功臣，所以切尔西和皇马的比赛本泽马也是关键人物。

上赛季次回合的比赛，切尔西的进球是坎特和维尔纳撞墙配合，坎特送哈弗茨单刀球机会，后者射门击中立柱，维尔纳补射建功。第二球还是坎特的前场抢断后一脚直塞球给到普利西奇脚下，后者在底线前倒三角传禁区助攻芒特锁定胜局。蓝军阵容基本没有太多的改变，所以接下来欧冠两回合的比赛坎特、哈弗茨和普利西奇也是关键人物。

欧冠1/4决赛上半区的对决也被球迷认为最为精彩的分组，因为英超和西甲的直接碰面一定会火花四溅。回看一下四支球队本赛季的欧冠战绩，曼城小组赛是4胜2负以小组第一晋级，淘汰赛是客场5比0、主场0比0葡萄牙体育晋级。马竞小组赛取得2胜1平3负的战绩以小组第二的身份晋级，淘汰赛主场1比1、客场1比0晋级，球队两次晋级都是惊险的，表现上的确不尽如人意。皇马小组赛5胜1负以小组第一晋级，淘汰赛客场0比1、主场3比1淘汰大巴黎晋级。切尔西小组赛4胜1平1负以小组第二晋级，淘汰赛主场2比0、客场2比1淘汰里尔。

马竞此前淘汰了曼联，所以曼城如果力挫马竞的话也等于是为曼联复仇了，这也是很有趣的事情。皇马此前的欧冠赛事中是被看低一些，因为巴黎的确太强大了，但是皇马次回合的比赛的确令人眼前一亮，安帅又是前切尔西主帅，所以这次再度重返蓝桥也是会令人感慨的。欧足联让皇马碰切尔西也是有深意的，齐达内率队被淘汰，安帅或许会不同。切尔西目前被英国政府制裁，但是受限并不能阻挡球队不断赢球，所以此番对阵皇马也是需要更竭力才能笑到最后的。

安帅曾经率领切尔西夺得英超冠军和足总杯冠军，也是功勋主帅。有数据显示目前8强在欧冠的夺冠次数，皇马13次夺冠，最近一次是在2017-18赛季，的确是久违了。拜仁6次夺冠，最近一次是在2019-20赛季。利物浦历史上6次夺冠，最近一次是2018-19赛季。切尔西2次夺冠，分别是2011-12赛季和2020-21赛季。本菲卡同样两次夺冠，不过是久远的1960-61、1961-62赛季。曼城最好的成绩是上赛季获得亚军，比利亚雷亚尔最好成绩是4强，在2005-06赛季，后者想创造历史不易，曼城对冠军更为渴望。