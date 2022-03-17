欧冠1/8决赛次回合切尔西2比1淘汰上赛季法甲冠军里尔，对手主场作战还是给蓝军制造了一些麻烦，而且因为若日尼奥禁区手球送点球，里尔更是取得一球领先的优势，随后的进攻也曾威胁到蓝军的球门。慢镜头回放若日尼奥禁区内手球其实并不是故意的，只是主裁判罚点球，球队也只能加强进攻来弥补失误。关键时刻还是若日尼奥将功补过，队长阿兹皮利奎塔打进制胜球，帮助球队晋级8强，切尔西的血性气质还是今晨的关键词。

里尔全场比赛8次射门1次射正，4次角球，2次扑救，6次越位，球队首回合0比2不敌切尔西，次回合的确更为竭力也有威胁，所以切尔西晋级战也是有含金量的。巧合的是切尔西上轮联赛1比0绝杀纽卡斯尔一战中对手也有6次越位，由此可见蓝军是擅长给对手设置越位陷阱的，而这一部署也令对手的一些进攻无功而返。

切尔西本场比赛有8次射门3次射正，可以打进2球也是高效的表现，比赛中队长阿兹皮利奎塔的作用很明显，虽然本赛季后这位老将可能挥别蓝桥，不过本赛季可以帮助球队度过最艰难的时期也是难得的经历，如果不是西甲球队多次求购，蓝军队长是可能在蓝桥挂靴的，因为从本赛季的表现来看，他的表现并没有因为年纪的增加而减弱。

本场比赛的第一球是来自若日尼奥的拦截，随后他传给阿兹皮利奎塔，再之后是吕迪格、阿隆索连续传球最终将球权交给若日尼奥，后者一脚精准的直塞球助攻普利西奇破门。当时门将和防守球员都不认为蓝军大将会直接射门，普利西奇也是极其地自信。本赛季普利西奇有段时间受到伤病的影响，伤愈复出后也有一段时间被认为进攻效率降低，所幸的是他近期的状态回暖，本场比赛也是技高一筹，他的小角度打门射门极其漂亮和刁钻，所以里尔门将也无法化解这次危机。

本场比赛切尔西不仅仅面对客场作战的压力，还有克里斯滕森在第33分钟的意外受伤的影响，查洛巴在没有热身的情况下就替补出场也是有点勉为其难的。里尔也抓住了这个机会，从查洛巴这边突破，赢得了一次位置极佳的定位球机会，这段时间切尔西也有一些被动。值得一提的是切尔西这个意外换人后5分钟里尔就利用点球取得领先，这样的情况也主帅应变。上半场末尾扳平比分也是几位核心球员制造的机会，下半场反超比分则是主帅应变的结果。

本赛季切尔西在图赫尔的调教不断的取胜，虽然部分比赛的过程很困难，但是球队还是拿下了一些不被看好的比赛，虐菜的能力也有所提升，赛季初和赛季中还夺得两项杯赛的冠军奖杯，所以本赛季对于切尔西来说是多方位的考验，也会有所收获。本赛季蓝军下半场应变制胜的场次也不少，不过本场比赛下半场开始图赫尔并没有换人，因为他相信首发是可以反超比分，而当球队2比1领先对手后3分钟他就进行了两个人员的调整。图赫尔用卢卡库和齐克等换下了若日尼奥和普利西奇，换下功臣也是令人意外的，这也是希望核心球员保存体能，若日尼奥连续两场比赛都是首发出场的确该给予休息,可以看出主帅已经开始为周末的联赛做准备了。

切尔西欧冠对阵里尔都是2比1的比分取胜，本赛季2比0、2比1淘汰对手晋级，赢球的过程相对轻松。切尔西在欧冠赛事中首回合取胜对手，基本都能晋级。此前12次首回合赢球，其中10次晋级，所以随后的比赛中首回合的比分也是很重要的。值得一提的是本场比赛图赫尔欧冠五十场纪念，能赢球也是很有意义的，因为他率领不同球队的欧冠50场比赛取得32场胜局，赛后也成功超越了齐达内此前保持的50场欧冠赢31场的纪录。

本场比赛后欧冠八强产生，分别是切尔西、曼城、利物浦、马竞、皇马、比利亚雷亚尔、本菲卡、拜仁，可以看出本赛季是西甲和英超之间的比拼，因为两大联赛各有三支球队晋级，德甲和葡超各一支球队，意甲和法甲球队则全部出局，其中包括尤文和巴黎这样的热门球队。1/4决赛将在3月18日在瑞士尼翁进行抽签，这一次没有规避原则，预计欧足联会让英超球队内战，当然西甲球队也可能会直接碰面，拜仁的签运一向不错，也可能会抽到弱旅，切尔西应该更希望碰到其他联赛的球队，当然别太早碰拜仁是最好的。



