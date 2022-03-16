欧冠1/8决赛次回合曼联主场0:1不敌马德里竞技出局，西甲豪门以2比1的总比分晋级的确是意外的结果。本赛季C罗和梅西相继无缘欧冠，多数人也认为这意味着梅罗时代结束了。曼联此前联赛力挫热刺的比赛C罗上演帽子戏法，所有人都认为球王可以帮助球队顺利地在欧冠晋级，但是本场比赛C罗却哑火了，所以赛后他也被认为是球队出局的主因，而事实上主帅的问题是更大的，他的临场指挥的确不及西蒙尼。

马竞多次遗憾无缘欧冠多亏，西蒙尼也是很受挫，本赛季马竞成功晋级也被认为有可能笑傲欧洲，因为按照以往的情况，晋级过程中并不容易的球队是会最终登顶的。因为近期有传闻称巴黎新帅第一人选就是西蒙尼，如果在离队前给予马竞一座欧冠奖杯，西蒙尼在西甲的执教生涯也算圆满了，随后的确可能会考虑去其他联赛执教其他的豪门俱乐部。

本赛季巴黎意外不敌皇马出局，如今曼联也无缘下一回合的赛事，梅罗连续两个赛季无缘欧冠8强也令人惋惜，同时感慨岁月的流转，昔年的欧冠之子也无力回天了，接下来世预赛葡萄牙的命运也令人担心，，老将迟暮的确是每个赛季都令人感叹的事情。

格列兹曼在巴萨没有得到认可，本场比赛却祭出了核心球员的表现，他在上半场末尾时刻一脚精准的传中球助攻罗迪头球破门，他或许也没有想到就是这粒进球帮助球队最终晋级，他也成为绝对的功臣，而曾经多次在对阵马竞的比赛中取得进球的C罗却遗憾出局了，这也算是另类的复仇成功了，因为当年多次力挫马竞的是效力皇马时期的C罗。

曼联本场没有进球其实也是多方面的原因的，主帅换人的时间没问题，但是替补登场的球员针对性不足，没人能站出来解决比赛，此外对阵热刺一战消耗了球队核心球员的体能，本场比赛错失了一些机会也是和此前大战中的消耗有一些关系的。回看两场比赛的首发名单，本场比赛首发是德赫亚；达洛特，瓦拉内，马奎尔、特莱斯；麦克托米奈、弗雷德、埃兰加、B费、桑乔；C罗。上一场力挫热刺首发出场马蒂奇、拉什福德、博格巴被麦克托米奈、埃兰加和B费取代。

本场比赛替补登场的卡瓦尼有4次传球的数据，传球成功率为50%。博格巴有6次传球，1次抢断成功，2次犯规，传球成功率为87.50%。拉什福德有9次传球，1次犯规和1次被犯规的数据。马塔只6次传球，马蒂奇23次传球，1次过人，传球成功率100%。替补登场的几位球员都没射门，这也是令人啼笑皆非的事情。B费可以回到首发是意外之喜，因为他能加强球队的进攻效率，不过事实上因为伤病的影响，B费的表现并不及此前关键。

B费本场出场67分钟，个人数据方面有1次射门且射正，传2次威胁球，35次传球的成功率为80%。上半场他传球帮助伊兰加完成一次射门，可惜击中对手球员头部出了底线。随后不久他停球的时候被防守球员放倒，不过裁判并没有进行判罚，这也成为赛后焦点，多数人认为裁判错了。其实曼联最大的威胁是C罗和桑乔、B费连线，但是上半场这三人之间的配合有限，所以球队的进攻机会不及对手多，没能进球也是必然的。

下半场还是B费和伊兰加的连线，后者射门差之毫厘，也可以说是运气不济。曼联进攻机会少也是因为防线无法限制对手不断地威胁球门，马奎尔本场也给德赫亚制造麻烦，因为他在自家禁区内带球被逼抢，所以选择传给门将，这也让对手看到机会，险些断球，所幸德赫亚有经验才没能出错送分，这也折射出球队防守端的问题。

因为上半场落后一球，下半场进攻端的确需要更早的取得进球，但是获得的定位球机会还是由B费主罚，C罗禁区争抢没有拿到球权，还被马奎尔撞到了嘴，由此可见禁区内的混乱和曼联队长判断方面的无力。下半场登场的球员是卡瓦尼、埃兰加和林德洛夫，后者第83分钟换下了有一些落寞的C罗，球王本场比赛没有射门，有4次过人，1次抢断成功，2次被犯规，35次传球的成功率为94.29%，50次触球有10次丢失了球权，所以此役也成为C罗最为郁闷的一战，因为对方防线有效的限制了C罗。

本场比赛曼联11次射门5次射正，马竞只有8次射门3次射正就打进1球，角球曼联5比2，越位1比2，扑救2比5，关键传球8比4，数据上是优势的，可惜曼联球员错失了机会。球队的5次射正球门分别是埃兰加、B费、达洛特、瓦拉内，后者有2次射门全部射正，遗憾的并没有取得进球，这也是因为马竞的门将数次神扑力保球门不失。

此外本场有2次判罚对于曼联不利，球迷们认为这也是球队最终出局的主因之一。其中之一是B费在禁区内被雷尼尔多踢倒，裁判没有判罚，如果曼联有点球命中的话，比赛的局面完全改变了。第二次是伊兰加在前场被雷尼尔多推倒，裁判没给定位球，随后马竞反击就进球了，这也等于一次错误的判罚直接改变了场上的形势，也改变了两队的命运，两次不判罚都是曼联吃亏马竞获益，的确令人不满。

曼联上半场5次射门，马竞2次射门打进1球，裁判也成为另类的助攻者。欧冠出局已经留下了遗憾，接下来曼联可以全力在联赛抢分了，球队接下来的对手是莱斯特城和埃弗顿以及诺维奇，红魔要在13天完成这三场比赛，球队国内杯赛也已经出局，本赛季只有拿到联赛前四的目标，对于球员们来说也相对容易一些。



