本周中欧冠1/8次回合的比赛是球迷所关心的赛事，明晨曼联坐镇主场迎战马竞，阿贾克斯主场对阵本菲卡，明晨尤文图斯对阵比利亚雷亚尔，切尔西客场对阵里尔。强队中只有切尔西是要客场作战，因为球队目前承受着很大的压力，所以蓝军的每一场比赛都是球迷更为关注的。上轮英超切尔西1比0纽卡斯尔后稳定了联赛第三的位置，哈弗茨末尾绝杀对手也是延续了近期的强势表现，赛后副队长若日尼奥也对功臣很是夸赞。

切尔西面对被限制的困境，球队的士气并没有受到影响。图赫尔在联赛的比赛后更是表示接下来欧冠的赛事没有飞机，乘坐火车也会参加比赛。主帅在危机中的职业精神的确令人感佩，切尔西球员也会如主帅一般全力拿下随后的所有赛事。

此前切尔西对阵纽卡斯尔的比赛也是遇到了一些阻力的，上半场前半段的比赛中切尔西没有射正球门，5次射门也不是很多，所以可以看出纽卡斯尔的防御很到位，切尔西并没能形成绝对的威胁。这支英超劲旅在本轮联赛前保持6胜2平的战绩，所以切尔西最终拿下这个对手也是实力所致。哈弗茨近期的表现很好，在卢卡库和维尔纳进攻效率比较低的情况下，哈弗茨左右了多场比赛的赛果，球队近11场比赛取胜10场胜仗，其中哈弗茨的作用最为明显。

切尔西2比1险胜英甲队普利茅斯的比赛中，哈弗茨替补出场左右了比赛的结果，当时对手扳平比分，哈弗茨在第64分钟登场，并且在加时赛中参与了阿隆索的进球，当时是他和维尔纳踢墙配合后助攻队友破门的，的确是力挽乾坤的一传，球队也因此取胜。世俱杯半决赛切尔西1比利雅得新月的比赛中，哈弗茨射门击中立柱险些扩大比分，加时赛下半场阿斯皮利奎塔制造点球，哈弗茨命中点球帮助球队顺利晋级决赛。

欧冠1/8决赛切尔西1-0里尔也是哈弗茨利用角球机会头球破门，他在比赛中关键性是得到了延续的。即便是联赛杯决赛点球大战不敌利物浦失去冠军的一战，哈弗茨也有一粒进球，可惜被吹罚越位在先，他在比赛中制造的威胁依旧是队内最多，这也足以证明哈弗茨对于球队的重要性，所以球迷们也都认为这笔引援的确是值了。

此后哈弗茨轮休一场比赛，随后就在切尔西4比0伯恩利的比赛中再度首发出场，并且打进了两球，而且是在3分钟内连续进球的，他的进攻效率的确惊人。随后切尔西3比1诺维奇的比赛中，哈弗茨传射建功更为关键，本轮比赛他连续进球，且打进唯一进球，哈弗茨的确是球队连胜的最大功臣。

切尔西对阵纽卡斯尔的比赛数据方面，蓝军8次射门3次射正打进1球，纽卡斯尔7次射门2次射正也是制造了一些威胁的。其他数据是角球7比2，关键传球6比4，越位3比6，扑救都是2次，控球率73%比27%。纽卡斯尔更多的是陷入了切尔西的越位陷阱，下半场纽卡主帅换上了圣马克西曼，但是这位替补奇兵并没有发挥作用，另外两个换人是在伤停补时阶段的时候进行的，主帅很的意图是拿到一场平局。

本周四凌晨欧冠1/8次回合的比赛切尔西客场对阵里尔也是需要全力以赴的，因为在外战中客场的比赛是有难度的。首回合切尔西2比0零封对手，所以本场比赛平局也能晋级，球队防线的表现也是至关重要的。切尔西此前11场比赛打进20球，只失5球，防守还是很稳健的，为了确保欧冠晋级图赫尔也会派遣多数主力球员出场。

图赫尔处子赛季就率领切尔西夺得欧冠，联赛也拿到前四的位置，本赛季受到的阻力更多，还有伤病等其他因素的影响，但是主帅却能率队度过难关，这也是实力所致。图赫尔的能力是下半场应变到位，球队小胜纽卡斯尔的上半场受困，下半场第63分钟主帅用科瓦西奇和卢卡库换下了芒特和维尔纳，随后在第78分钟用普利西奇换下了萨尔，这也大胆的换人，也正是阵型上激进的改变球队才可以在末尾绝杀对手，图赫尔的确是神级主帅，而当初拍板他成为蓝军主帅的人就是老板阿布，的确是独具慧眼，如今的图赫尔也回报了当初的信任。

接下来对阵里尔的比赛阵容方面也会有2到3人的调整，上一场替补出场的球员会得到首发的机会，不过坎特、齐耶赫、哈弗茨可能会连续两场首发出场，毕竟客场比赛不能轻敌，这几位是关键中的关键球员。此前对阵纽卡斯尔的比赛坐在替补席的球员有凯帕、蒂亚戈-席尔瓦、阿隆索、巴克利、奇克、萨乌尔，这些人也可能会得到首发机会。里尔近5场比赛取得2胜2平1负的战绩，近三场比赛2胜1平，上轮联赛球队主场0比0圣埃蒂安，进攻端哑火也是很明显的。