本周三凌晨欧冠1/8次回合的比赛开战，曼联坐镇主场迎战马竞，因为两队首回合1比1平局收场，所以此役是生死战，因为本赛季没有客场进球的规定，因此两队需要在比赛中尽可能早进球才能最终晋级。两队近期在联赛都赢球，马竞主场2比1加的斯，曼联3比2险胜热刺，两队再度交手核心球员的表现才是关键，再就是下半场主帅的应对措施。马竞目前排名西甲第4位，曼联排名英超第五，两队本赛季联赛的战绩也不好，所以欧冠更不容有失。

回看英超第29轮曼联3比2双杀热刺的比赛，球队赢球也避免被前四的球队拉大分差，目前球队比第四的阿森纳少1分，不过对手少赛3轮，曼联想回到第四的位置必须指望枪手补赛输球才行。不过对于曼联利好的是上轮联赛C罗首发出场上演帽子戏法，凯恩和孙兴慜则沦为了陪衬，前者也只是打进马奎尔送出的点球，后者禁区内带球滑倒，近期的状态的确不稳，赛后各方认为C罗可以连场发威。

上轮联赛热刺双核的表现不及C罗也是事实，不过赛前应该没人会想到37岁高龄的C罗可以在这样的强强对话中连续进球，因为新帅入主曼联后C罗的进球数有限，所以能打入三球的确令人称奇。皇马当年豪取欧冠的三连冠也是C罗有极其关键的表现，随后尤文和曼联引进C罗也同样是希望他率领球队登顶欧冠，本轮比赛就看C罗的关键性了。

本赛季是C罗回归曼联的处子赛季，但是关于本赛季结束后C罗将离队的消息不少，不过本轮的表现证明C罗可以给予球队更多，所以下赛季仍可能继续为曼联效力，一切还取决于曼联本赛季能否拿到欧冠资格。不过最终如何还需要球员本人和曼联新帅来定论，本赛季球队在争四大战中还需要更多的努力。英超争冠集团的球队对任何一个对手完成双杀也是不易的，所以曼联近期的确是有一些回暖了，B费本场无法登场球队却能大胜，这一切取决于C罗的发挥和桑乔的默契配合，也只有核心球员产生化学效应球队才能更多地取胜对手。

球队本赛季最大的目标是确保英超前四的位置，联赛赢球后仍有可能被身后的球队超越，因为目前球队身后的还有西汉姆和狼队以及少赛两轮的热刺，因此随后的每一轮联赛争四大战都异常的激烈，尤其是排名前六球队的比赛。C罗对阵热刺的第一球是远射破门，所有人都没有预判到C罗会射门，这一脚劲射也是出其不意，C罗的脚法和力度也令对手望尘莫及。

C罗的第二粒进球来自桑乔的妙传，本赛季曼联最大的收获应该是新帅成功激活了这位强援，桑乔本场有1次射门，1次助攻，传4次威胁球，此前在多特蒙德的助攻能量是发挥出来了，如果C罗和桑乔持续这样的默契的话，曼联随后的比赛也会更轻松一些。

上轮联赛开启后，球迷们热议的是马奎尔依旧佩戴队长袖标，而他本赛季屡屡出错的确不堪当此任，俱乐部依旧没有决定更换队长，这也是令人不解的事情。在对阵热刺的比赛中曼联球员两次出错，第一次是特莱斯手球送点球，凯恩主罚命中扳平比分。第二次是马奎尔送乌龙球打理，当时雷吉隆传中球到禁区，马奎尔出错送分，比分也再度被热刺扳平。如果不是C罗打进第三球，球队也只能接受平局的结果。值得一提的是特莱斯开出的角球助攻球王得手也算是将功补过了，马奎尔不仅仅送了乌龙球，随后也没有什么立功表现，他如果在本轮欧冠的赛事中首发出场的话，的确是球队的隐患。