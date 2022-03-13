欧联杯1/8决赛首回合巴萨主场0比0被加拉塔萨雷逼平，球队进攻端哑火更令人失望。巴萨曾经被誉为宇宙队，即便梅西离队，球队也不该有本赛季这样的低迷战绩，赛季前谁会预测巴萨联赛排名第四，欧冠出局去打欧联杯，还经常爆冷失分，所以对于巴萨来说目前最需要是提升进攻端的效率，同时加固防线，面对铁桶阵巴萨的办法不多，这也是目前最急需解决的事情。

回看本赛季开启至今巴萨失分的比赛，联赛客场1比1毕尔巴鄂，欧冠主场0比3不敌拜仁，联赛两连平是主场1比1格拉纳达，客场0比0加的斯。第一次两连败是欧冠客场0比2本菲卡，回到联赛客场0比2马竞，这两场比赛零进球是最为低迷的时期，也被认为会触底反弹。不过球队两连胜就第二次遭遇了两连败，球队主场1比2不敌皇马，客场0比1巴列卡诺，无论是本菲卡还是巴列卡诺都是中游球队，巴萨居然先后被弱队零封就说明球队的问题很多。

这次连败期间还曾4场不胜，球队两连败后还先后在客场2比2奥萨苏纳，友谊赛3比5博卡青年，2021年最后一场比赛巴萨客场1比1平塞维利亚。进入2022年球队取得三场不败战绩，取得2胜1平的战绩，随后就再度爆冷三场不胜，球队客场1比1再平格拉纳达，球队很明显并没有足够好的应对措施，才会被对手两次逼平。随后巴萨经历本赛季第三次两连败，球队在西超级杯和国王杯的比赛中都以2比3的比分不敌皇马和毕尔巴鄂，这的确是耻辱战，球队随后只有联赛和欧联杯可以争夺，但是本轮对阵弱旅居然再度失分。

巴萨杯赛出局后至今保持9场不败纪录，其中平了3场，球队客场2比2西班牙人，欧联杯主场1比1那不勒斯，本轮0比0加拉塔萨雷。巴萨首回合平那不勒斯后，次回合客场4比2晋级，本轮再度平局后，将在3月18日客场对阵加拉塔萨雷，如果输球就出局了，那样的话球队就只剩下联赛可以争冠了。不过按照目前排名第四位和榜首球队的差距，本赛季四大皆空也是必然的。

巴萨目前26轮联赛积48分，皇马27轮积63分，巴萨补赛赢球的话，和榜首球队的分差也有12分，争冠的可能性的确不大，因为联赛还有11轮，除非皇马连败巴萨才有追分和取而代之的机会。皇马近期力挫巴黎在欧冠晋级，球队的士气提升，主帅的换人极其的到位，所以银河战舰本赛季联赛夺冠的几率很大。

本场欧联杯的平局，巴萨数据占优，15次射门4次射正没能破门，加拉塔萨雷3次射门只有1次射正，角球13比1，数据的优势并没有改变什么，这也是球队目前的最大问题。德佩和德容制造了一些威胁，前者还因为犯规吃到黄牌，费兰-托雷斯浪费了一些机会，下半场奥巴梅扬头球冲顶没有顶到皮球也是有一些荒诞的，比赛末尾奥巴梅扬倒钩射门未果，德容垫射打中立柱很是可惜，这也是下半场最接近进球的机会。巴萨随后差点失球，所幸的是戈米单刀球越位在先。

巴萨本场比赛德容、德佩、特劳雷、费兰-托雷斯，皮克、布斯克茨、奥巴梅扬、德容、登贝莱替补登场，登贝莱、皮克和布茨克茨是半场就登场换下了费兰托雷斯、阿劳霍和尼科，不过如此迅速的进行调整仍没有扭转进攻端低效率的问题。加拉塔萨雷的戈米是下半场登场的，他的威胁的确令巴萨门将心惊肉跳。登贝莱是被委以重任的，但是他错失一些进攻机会，他替补登场有3次射门无射正，传1次威胁球，28次传球的成功率为78.57%，此外还有9次过人，1次被犯规。首发的费兰托雷斯有13次传球，传球成功率为61.54%，1次过人，1次被犯规，他的表现的确更差，因为除了射门威胁度不足外，他带球失误更令人发指，这也很不应该出现的问题。

巴萨主帅哈维也是有一些轻敌的，所以派遣了部分非主力球员，但是结果是平局收场，关键时刻换人很果断，但是预判和效果却有很大的差距，这的确是主帅需要反思的。巴萨接下来要在3月14日下周一凌晨4点坐镇主场迎战奥萨苏纳，这个对手目前排名西甲第11位战绩一般，但是巴萨主帅为联赛留力的做法还是更重视联赛的战绩。