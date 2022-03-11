近日切尔西老板阿布被英国政府冻结了个人的所有英国资产，切尔西球衣赞助商也宣布解约，接下来其他的赞助商也可能会有一些变化，所以球队目前面临各方面的压力。面对如此的困境，切尔西斯坦福桥的外墙上有切尔西球迷两段话：“不是切尔西，而是欧洲在资助战争。离我们的球队远点。”除了球迷的力挺外，图赫尔也表示只要有足够的球衣和一辆大巴 我们就会参赛。当俱乐部陷入困境的时候，我们还是感到了温暖和力量，因为球迷的支持和主帅的坚韧的确可以给予所有切尔西人力量。

其实从阿布入主切尔西之后，球队斩获很多荣誉的同时也经历了很多不公平的对待。从比赛中的一些判罚、莫名的红牌，和其他方式的打压，穆帅执教切尔西时期就有很多判罚有失公允，更针对主帅的言论进行处罚，但是即便各种不公平，切尔西依旧是每个赛季的争冠球队，球队从不缺少的就是血性气质，更有无数场经典的比赛。

切尔西与众不同不仅仅是阿布投入了大笔资金，不断换帅请来了足坛的名帅们，球队在近20年里用事实说话，征服了全球的无数球迷也是励志的代表。从争议和不被看好到夺冠为己正名，切尔西已经告诉世界球队的正能量和坚韧，也成为当之无愧的豪门。欧冠赛场上红牌是小事，不过当年夺得第一座欧冠就是在特里被红牌罚下的情况下，球队最终淘汰了最为强大的巴萨，随后力挫拜仁登顶的。斯坦福桥惨案，希丁克和队内几位核心球员的愤怒再度向世界宣告切尔西是什么样的球队，因为面对不公平就会呐喊，球场上虽然落败出局，但是谁都能看到切尔西才配得上晋级。

随后被判定两个转会窗的禁令一出的时候，各方也曾看衰切尔西的未来，因为无法引援也会导致战绩下滑，甚至无法拿到欧冠资格。但是阿布积极应对，请来了功勋球员兰帕德成为切尔西主帅。蓝桥神灯率领球队拿到了联赛第四的排名，同时启用年轻球员，更快速地完成了新老更替，很明显切尔西是因祸得福，他们用应变措施和努力顺利地度过了这个难关。

本赛季面对的困难更多，除了需要球迷的支持外，也需要在比赛中更多的取胜，无论如何切尔西都是特别的存在，切尔西的球员们也会更积极地备战和拼搏，这也是球队给予世界的形象。即便俱乐部最终受到更为严重的影响，在所有人的心目中依旧会无可替代。

主帅图赫尔表示自己没有预判到目前的情况，也不知道明天会如何，但是只要有球衣和大巴车，球队就会努力竞争。切尔西功勋队长在阿布被迫宣布出售切尔西之后，就在个人社交媒体上发布了他和阿布在英超夺冠的相片，表示对于阿布的感谢和支持，附上文字是最棒的。他也是公开支持老板的名宿，同时也是感恩，因为切尔西的崛起真的无法离开阿布的支持，这份爱真不该和目前的战争联系到一起，英国政府对于切尔西俱乐部的打压的确会令人齿冷。

不公平的决策者是不会被支持的，但是任何球队都会遭遇这样的事情，接下来就看切尔西高层如何应对，球队如何克服目前的困难。作为切尔西球迷会和球队一起经历所有的事情，无论是拼搏的过程，还是夺冠的喜悦，以及目前的很是煎熬的困境。

从2004年开始支持切尔西，最为难过的情况有几次，第一次是罗本挥别蓝桥，这位功勋球员不该这样快地离队。第二次穆帅从蓝军第一次下课，感觉失去了一位亲人。斯坦福桥惨案的那场比赛末尾丢球，比赛结束后，第一时间关掉电脑强迫自己休息，但是半个小时后依旧无法入眠，所以起身奋笔疾书，笔下写出切尔西的顽强和几次错误的判罚，以及德罗巴末尾的咆哮。面对不公平，切尔西人必须表达自己的态度，现在也是一样。

或许是随着岁月的流转，作为切尔西球迷也更为成熟了，所以转会禁令和其他的一些挫折都不会太过于难过，因为始终选择相信球队，也坚信球队可以一次次地度过难关，也可以在未来再度站在冠军奖台上。今年遭遇的事情应该是切尔西最大的难关，球迷们只有支持和陪伴。

今天凌晨切尔西客场3比1诺维奇后取得联赛4连胜，唯一的失球是查洛巴送给对手的点球，不过这位悍将也是打进第一球的功臣，点球也不能妨碍球队大胜保级队。兰帕德执教期间培养的芒特传射建功很是励志，他和很多球员也是切尔西的未来，球队的中场核心尤为重要，近两个赛季芒特的快速成长和关键性也是不断提升了。更为惊喜的是哈弗茨打进锁定胜局的进球，这位大将最近6场比赛贡献5球更为惊艳。

切尔西当年纳入这位大将就是希望开启球队进攻端的锐利，虽然哈弗茨并没有很快地大爆发，但是上赛季打进欧冠决赛的唯一进球，本赛季已然成为球队绝对的进攻利器，相信随后也会有更为出色的表现。切尔西近6场比赛5胜1负，唯一的败仗是联赛杯点球大战不敌利物浦失去冠军，其余比赛都力挫对手，而且完成三场零封，由此可见哈弗茨的关键性和球队防守端的稳健。

近6场比赛除了联赛杯，切尔西5场共打进13球，丢了3球，本场比赛哈弗茨还第一次完成传射建功，个人状态的确是很出色的。本场比赛哈弗茨先是妙传助攻芒特破门，比赛末尾接坎特传球将球打进，他的五粒进球分别是在世俱杯对帕尔梅拉斯、欧冠对里尔、英超对伯恩利、诺维奇，对阵伯恩利时打进2球。本赛季哈弗茨英超19次出场贡献5球，送出2次助攻，其中欧冠2球，联赛杯2球，世俱杯1球，各条战线都有贡献。

卢卡库和维尔纳的状态也有回暖，加上芒特和哈弗茨的高效延续，切尔西在战绩上是可以稳定连胜的。球队随后的比赛是3月13日主场对阵纽卡斯尔，17日要客场对阵里尔，所以联赛的比赛必须留力。球队6天打3场比赛，赛程的密集程度也是巨大的考验，相信切尔西可以做到更好。



