欧冠1/8决赛次回合皇马2比1晋级的确是令球迷和中立球迷沸腾的一战，只有巴黎球迷会望洋兴叹，因为梅西、内马尔和姆巴佩联手也无法避免球队再度成为欧冠十六郎，不过这场比赛需要反思的不仅仅是球员，波切蒂诺的问题更为致命，他和安切洛蒂的博弈也是完败。巴黎在对手打进第二球以后就开始慌乱，这个时候没人站出来稳定军心组织有效的进攻，后腰位置没人稳定攻防，所以最终连续失球出局也是必然的。此役成全了本泽马，他上演帽子戏法威风八面，更为可贵的是莫德里奇的数次断球和传球，他才是绝对的大师，梅西则相形见绌。

这场比赛上半场巴黎占据绝对的主动权，多次威胁球门，并且打进1球，如果不是库尔图瓦数次救险，巴黎可以在上半场就锁定胜局了。半场的被动主帅进行了调整，但是巴黎主帅波切蒂诺则没有应对的措施，这才是巴黎最终输球出局的主因。上半场两队射门都是8次，巴黎4次射正打进1球，皇马3次射正没有进球，不过本泽马的两次头球和一次远射都很有威胁。控球率是巴黎60%比40%，角球1比2，抢断11比12，任意球3比2。上半场的优势让巴黎有了轻敌的意思，姆巴佩作为皇马第一引援目标的确也祭出了极其出色的表现，另外两位球王也甘愿给予姆巴佩更多的支持，他们也相信姆巴佩可以再度建功。

和姆巴佩相比，皇马的阿森西奥先后错失几次机会，队友传球都到了禁区中路，他领球向前的时候居然带丢了，这脚下的功夫的确够差的。上半场皇马的威胁就是莫德里奇给本泽马制造的机会，后者射门差之毫厘。上半场两位门将表现都不错，所以某位解说员甚至说这是足坛第一门神和第二门将的较量，并且表示库尔图瓦是第一，没有想到的是下半场多纳鲁马就打脸了，因为就是他犯错后给了对手破门的机会，皇马进攻潮不断，继而短时间连续进球锁定了胜局。

这场比赛中甚至有人提及了2017-18赛季欧冠决赛那个低级失误不断的利物浦门将卡里乌斯，用来反衬本场比赛两位门将的高水平，可笑的是多纳鲁马被卡里乌斯附体了。上半场的进球是内马尔直塞球助攻姆巴佩破门，下半场第57分钟安帅换人，克罗斯和阿森西奥被卡马文、罗德里换下，换人后球队收获了奇效。

第61分钟多纳鲁马门前失误，维尼修斯断球后助攻本泽马破门，替补登场的罗德里传中球帮助本泽马再度威胁球门，这个时候皇马做了第二个人员上的调整，很明显安帅看到了对手的软肋和球队进攻端的锐利，他用巴斯克斯换下卡瓦哈尔，虽然巴黎也用盖耶换下了有一张黄牌的帕雷德斯，但是这个换人的效果并不明显，反而影响了阵型上的均衡。

两队调整阵容后6分钟皇马再度破门，这次不是门将失误，而是莫德里奇接维尼修斯传球后直塞球助攻本泽马上演梅开二度的好戏，2分钟后巴黎防线解围不远，本泽马得球后再度射门得手，上演帽子戏法的锋霸简直是神了。

这个时候巴黎派遣迪玛利亚登场，但是他的作用也没有发挥出来，因为15分钟的时间的确太少，更为不利的是巴黎这段时间里没有像样的进攻，而皇马的进攻不断威胁球门，逼迫巴黎球员不得不加强防御，而且皇马防守不惜吃黄牌来限制对手核心球员的发挥，梅西的定位球也是射高了，球队心态上都有一些失衡。虽然赛后梅西安慰姆巴佩，不过煤球王的内心一定是五味杂陈的，因为巴黎引进他就是为了欧冠冲击冠军，面对自己更为熟悉的皇马，梅西居然没有进球，而且在伯纳乌也没有关键的表现，这的确是很讽刺的。

本泽马本场7次射门5次射正打进3球，内马尔2次射门1次射正，传4次威胁球，送出1次助攻。莫德里奇2次射门1次射正，传1次威胁球，送出1次助攻。梅西3次射门没射正，传1次威胁球。姆巴佩4次射门3次射正，传2次威胁球，打进1球，有一次进球被吹越位。数据也能揭示这些巨星们的强势与不足，巴黎打造王者之师再度失败，如果今夏失去姆巴佩的话，下赛季更堪忧了。