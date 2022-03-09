凌晨欧冠1/8决赛次回合的比赛利物浦0比1不敌国米晋级，因为首回合球队在客场2球零封了对手，所以本轮惊险晋级也是心有余悸的。拜仁首回合客场1比1平萨尔茨堡，次回合7比1大胜晋级更为畅快，德甲老大又恢复了进攻端的锐利，也再度被看好最终触及冠军奖杯。利物浦近期豪取12连胜，这期间球队三线作战，本场欧冠输球也将连胜纪录作古，不过联赛仍取得7连胜，接下来仍有望延续这个纪录。

本场比赛1球小负也揭示了利物浦的不足，因为近期的5场比赛只有联赛杯决赛是强强对话，其余对手都是英伦的中下游球队，所以也可以说利物浦遭遇强队失分的几率会增加。球队随后的赛程是先后对阵布莱顿、阿森纳、诺丁汉森林、沃特福德、曼城、维拉、埃弗顿、纽卡斯尔、热刺，对阵枪手、曼城和热刺的比赛可能是利物浦失分的比赛，因为目前只有利物浦可以威胁到曼城的榜首位置，所以利物浦对阵曼城一战的确更为重要，如果输球就可能丢失争冠的机会，所以球队仍需要好好反思。

利物浦对阵国米两回合的比赛，首发阵容只有2个人员上的变化，首回合出场的科纳特、埃利奥特被马蒂普和柯蒂斯-琼斯取代，克洛普是想增加球队的实力，但是从比赛过程来看却是适得其反，利物浦进攻端被对手防线限制，所以最终输球也是必然的。

首回合利物浦的两粒进球是在下半场后半段才打进的，第一球是在第75分钟利用角球机会，罗伯逊开到禁区助攻菲尔米诺前点头球洞穿国米的球门，7分钟后阿诺德前场挑传禁区后点，范迪克头球摆渡，国米防守球员没能彻底化解危机，萨拉赫中路射门锁定了胜局。国米的防守的确差强人意，第二球基本是送分的解围，所以利物浦首回合赢球是有一些运气的。

次回合的进球同样是下半场打进的，不过是开场不久就先声夺人了，马蒂普首回合并没有出场，本场比赛是被委以重任的，但是他却在后场出现失误，直接导致劳塔罗马丁内斯得球远射破门，所幸的是球队随后没有再失球才最终晋级的，倘若失球最终出局的话，马蒂普就将成为罪人了。克洛普用人一向被认为是高明的，本场比赛也算是错信一人了。

利物浦两次对阵国米的比赛数据优势是和明显的，首回合利物浦射门13比9，射正2比0，角球7比7,2次射正都进球，国米没有射正球门的确是很低迷的。次回合利物浦射门8比4，射正2比3，角球8比2，国米的确把握住了机会，而且防守端也完全限制了萨拉赫和马内的发挥。

萨拉赫首回合比赛有2次射门就取得一粒进球，次回合的比赛有3次射门0射正，传2次威胁球，队友错失了萨拉赫送出的良机。马内首回合2次射门0射正，传1次威胁球，次回合1次射门，传1次威胁球，可以看出次回合利物浦双核的表现差强人意，输球也不意外。国米目前排名联赛第二位，比榜首的AC米兰少2分，球队少赛一轮补赛赢球就可以位居榜首，所以欧冠出局对于球队也有利好面，球队可以全力拼联赛冠军。

国米本场的应对策略是积极的，球队采取高位逼抢的战术也是收获了一些奇效的，利物浦的威胁基本都是定位球的机会，运动战却无法制造绝对的威胁，这样的应对方式也是奏效了。其实欧冠赛场上以防守为重最终赢球的比赛不少，国米也是再次应验的这一战术的必要性，只是首回合失球多，所以无法避免出局的结果。上半场0比0结束，下半场的换人尤其关键，国米主帅用丹布罗西奥换下德弗赖，这一变化也令利物浦的进攻更为受限，而克洛普认为两球的优势，还有主场的优势不会有意外出现，所以球队更多的是控制比赛，而并不急于进攻更早的锁定胜局，这样的心态也是轻敌了，所以本轮欧冠利物浦也是主帅比拼中的失利者。

其实利物浦最终晋级也是因为国米进球后就少一人作战，桑切斯反抢的时候放倒了法比尼奥吃到第二张黄牌被罚下场，所以国米随后才没能扩大领先优势，球队最终出局也是留下遗憾的，利物浦则是侥幸晋级了。欧冠首回合的比赛拜仁意外平局留下了悬念，利物浦2球在握也被认为必然晋级，次回合0比1输球其实也是冷门，这也符合欧冠的不可预测性。

明晨04:00欧冠1/8决赛次回合的比赛更引人关注，因为皇马将在主场迎战巴黎圣日耳曼，曼城对阵葡萄牙体育。皇马首回合客场0比1不敌巴黎，次回合的确有各种可能，皇马晋级的难度是比较大的。曼城首回合5比0大胜葡萄牙体育，次回合会很轻松地晋级。