英超第28轮最后开打的比赛是热刺主场5比0力挫埃弗顿，主帅兰帕德也承受了巨大的压力，个别球迷都在喊下课，所以随后的赛程仍需要全力抢分。热刺本赛季的表现并不稳定，本轮能大比分赢球也说明对手的防守漏洞大，主帅的应对也让埃弗顿球迷不满。这场比赛后英超积分榜排名曼城28轮积69分排名第一，利物浦27轮积63分排名第二，克洛普的球员仍保有争冠的优势。

切尔西2轮积53分，比曼城少赛两轮，如果补赛全胜的话，和曼城的积分差距将缩小到10分，也有争冠的可能性，目前切尔西位列第三。阿森纳25轮积48分位居第四，如果补赛三轮全胜的话，积分将达到57分，而身后的曼联28轮只积47分，可以说枪手补赛赢球的话可以稳定球队前四的排名，而不稳定的曼联极其可能下赛季打欧联杯。

排名第六的西汉姆本轮不及利物浦，所以随后可能掉出欧战区。热刺近期状态回暖，联赛取得两连胜，此外还曾客场3比2力挫曼城，所以随后的补赛也可能顺利赢球，这样的话英超争霸会更加激烈。曼联德比战输曼城的确是影响士气的，C罗这个替罪羊因伤休战也避免了被更多的质疑，不过即便如此，很多人还是认为C罗仍需要考虑下一站，因为在曼联是无法得到认可的，目前的红魔也的确有太多的问题需要解决，不是个人球员可以扭转乾坤的。

曼城4比1曼联一战更体现了球队的稳健，其中德布劳内最为关键，因为他上演了梅开二度的好戏，曼联没有C罗出场也只能接受一场惨败，赛后曼联队内的确需要反思一下。本轮比赛其他强队也都赢球，其中切尔西4比0伯恩利进攻端爆发，利物浦1比0西汉姆也间接地帮助了争四大战中的曼联等强队，因为西汉姆的确是本赛季最靠近前四的中游球队。阿森纳客场3比2沃特福德也暴露了一些问题，防线的问题得不到解决的话，枪手可能会在随后的比赛中失分。

本来所有人都认为曼市德比战将异常激烈，因为曼联是有能力拿分的，而事实上却是一边倒。因为曼城开场4分钟破门，而且德布劳内上演梅开二度的好戏，比利时人的确是本赛季曼城强强对话中的定海神针，，因为此前拿下切尔西也是他打进唯一进球。本场比赛曼联的防守的确有很多漏洞，这样下去的确很难捍卫前四的位置。

回看本赛季曼城在强强对话的比赛中，德布劳内都有不俗的表现，他的关键性越来越强也是得到印证的。本赛季曼城主场1比0切尔西是德布劳内在下半场突然一脚冷射建功，当今足坛最为稳健的门将也无可奈何。曼城2比1阿森纳的点球德布劳内也有参与，他分球给坎塞洛，随后队友配合后传给贝尔纳多制造点球，马赫雷斯命中点球。反超比分的进球也是德布劳内先后给坎塞洛和罗德里制造射门机会，前者被挡出，后者则打进反超比分的进球。曼城3比2不敌热刺的比赛，第二粒进球也是德布劳内传球给贝尔纳多，后者传球制造了对手的手球，球队点球命中将比分扳平，如果不是随后防线不稳导致失球，曼城在困境中仍可以拿到一场平局。

本场比赛开场4分钟德布劳内接贝尔纳多的传球直接起脚射门打破僵局，这样快的进球也让曼联陷入了混乱，预先的部署也受到了影响。曼联球员随后更多的是在利用犯规来限制曼城球员的发挥，而这样的情况也是对手所习惯的，因为曼城可以更快速地打反击，进球后不久的布劳内利用反击再度威胁球门，只是这一次马奎尔立功了。曼联是凭借个人能力扳平比分的，不可否认的是桑乔是真的融入了球队，而且进攻端的效率也不断地提升了，但是他不是那种扭转乾坤的球员，而且防线的漏洞也增加球队整体的防守压力，所以绝佳的进攻机会并不多。

曼联还在为自己扳平比分而庆幸，7分钟后德布劳内让对手再度比分落后。当时是福登挑球过人后形成突破并且完成攻门，曼联门将扑出了皮球，格拉利什完成补射再度被阻挡，关键时期德布劳内再次补射建功。当时曼联防守是用眼神防御，所以对手可以在门前完成三次射门，德赫亚也的确很冤。

德布劳内下半场的定位球也很有威胁，德赫亚也祭出了世界级的扑救，否则球队会更早地被对手拉大分差。马奎尔放倒德布劳内也吃到黄牌，一切都显示下半场的曼联很被动。林加德作为奇兵替补登场4分钟后球队失球，这次是角球机会，马赫雷斯建功。比赛末尾还是这员大将梅开二度，曼联的防守的确是极其糟糕的，因为这次机会是抢断后觅得的进攻良机。

曼联本场缺席的球员有C罗、瓦拉内和卢克肖。曼城方面人员充足是绝对的优势，德比战斯特林、热苏斯、津琴科、费尔南迪尼奥等球员都没有登场，替补出场的球员是金多安，瓜帅也是为接下来的比赛留力。曼联没有出场的球员是拜利、琼斯、达洛特、马塔、马蒂奇，替补登场的球员是林加德、拉什福德。两队的差距还是很明显的，接下来是欧冠赛事，利物浦将在周三凌晨主场迎战国米，曼城将在本周四凌晨打欧冠主场对阵葡萄牙体育的比赛，这个对手应该会很轻松地拿下，因为虽然这支劲旅近三场不败，但是从首回合的比拼中可以看出球队的实力不济，次回合客场作战的确无法在曼城身上拿分。

曼联将在周末坐镇主场迎战热刺，魔鬼赛程也将继续考验曼联的防线，因为下周中还有欧冠次回合对阵马竞的比赛，红魔必须留力拼欧冠的赛事，所以面对热刺更需要攻防兼备，否则难免重蹈埃弗顿的覆辙。



