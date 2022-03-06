英超第28轮切尔西客场4比0大胜伯恩利，球队的4粒进球都来自下半场，而且是在22分钟内连入四球，这的确是球队极其畅快的一战，进攻端火力的开启对于随后三线作战也是极其有利的。因为阿布已经决定出售切尔西，而且近期就将尘埃落定，所以在没有官宣前的每一场比赛都是属于阿布时代的记忆，球员们也希望用连胜来回报老板20年对于球队的付出，所以此役的确是令人感动的一战。

本赛季的切尔西4球大胜的次数并不多，所以本轮比赛的确是众志成城，核心球员都很竭力。回看本赛季球队大比分赢球的比赛，赛季初切尔西曾以3比0的比分先后拿下水晶宫和维拉以及热刺，欧冠主场4比0马尔默后，球队又在联赛7比0诺维奇，那段时间零封对手的场次很多，球队也被认为是本赛季的夺冠热门。此后切尔西还曾连续两场大比分零封对手，球队3比0莱斯特城后，又在欧冠的赛事中4比0大胜尤文，这两场比赛的确是威风八面。不过在那之后球队1比1平曼联，随后球队的9场比赛只有2场完成零封，其余7场比赛丢了11球，可以看出那段时间切尔西进攻端的效率减弱，防守压力增加导致失球数不断增多，此外也有伤病增加的影响。

进入2022年之后切尔西只在足总杯的比赛中5比1切斯特菲尔德，其余比赛只有一场打进3球，而且没有完成零封，其他比赛最多打进2球，进攻端的锐利不足也令每场比赛都不轻松。本轮比赛算是激活了球队的进攻火力，同时也有望延续到下一轮的赛事中，因为随后还有欧冠淘汰赛的比赛，球队的确需要稳定的进攻效率。

这场比赛必须承认的是詹姆斯的复出很及时，这位被图哈尔激活的悍将的确是极其的关键。他伤愈复出后在联赛杯对阵利物浦的决赛中替补出场，有1次过人，1次犯规和6次解围的数据，面对对手进攻端的不断威胁，6次化解险情的确关键。足总杯切尔西客场3-2逆转击败卢顿的比赛中詹姆斯替补出场也有2次解围，对手很是顽强，攻防必须都到位才能最终晋级。近期主帅公开表示詹姆斯复出后的情况只能打半场比赛，可见主帅对于詹姆斯的爱护，生怕这位大将再度因伤缺阵。

本轮联赛的对手是处于降级区的伯恩利，对手急于抢分，所以蓝军上半场没能取得进球也证明了对手防守端极其的严密。下半场开始不久查洛巴分球助攻詹姆斯破门，后者连续晃动才令对手无法防御，这粒进球的确是詹姆斯脚下能力的体现，也再度证明他的关键性。第二粒进球是普利西奇传中球助攻哈弗茨头球破门，第三球依旧是詹姆斯得球后选择传中到禁区，哈弗茨完成梅开二度的好戏，这粒进球也奠定了胜局。末尾的进球是对手球员出错，普利西奇将球打进。

可以看出詹姆斯参与了左右胜局的进球，本场比赛中他首发出场打了70分钟的比赛，有2次射门1次射正打进1球，传1次威胁球，送出1次助攻，2次过人，1次抢断成功，2次解围，1次犯规，2次被犯规，54次传球的成功率为87.04%。本赛季詹姆斯的确更为成熟了，所以即便本赛季结束后部分球员选择离队，詹姆斯也能撑起球队的攻防，而图赫尔点拨球员的能力也可以让切尔西更顺利地完成新老更替。

本场比赛切尔西11次射门5次射正打进4球，伯恩利6次射门只有1次射正，角球2比5，控球率72%比28%，数据方面切尔西的优势很明显，进球效率也极高。赛前还有人认为切尔西因为一些事情军心已乱，而蓝军球员用比赛中的表现证明了球队目前的士气如虹。图赫尔近期的言论和运筹帷幄也证明他可以掌控球队，同时不会给俱乐部增加困扰。

切尔西接下来的对手是诺维奇，对手目前排名英超榜尾，更需要赢球来摆脱降级的命运，所以切尔西也需要更全力地应对。因为下一场比赛是3月11日周五凌晨03：30开打，蓝军球员们也获得了足够的休息时间，虽然是客场作战，但是依照目前球队的实力，拿下对手的几率很大。本场比赛没有登场的球员是凯帕、克里斯滕森、萨尔、齐耶赫、卢卡库，加上替补登场的是科瓦西奇、奇克、维尔纳，这些球员也可以在对阵诺维奇的比赛中出场。因为詹姆斯和坎特以及芒特下半场被换下，这三位核心球员也是可以在下一轮比赛出战的，图赫尔也可以游刃有余的安排首发，主帅很显然已经做足了准备。