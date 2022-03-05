今晚英超第28轮开打，莱斯特城对阵利兹联的比赛率先开打，随后的几场比赛将在23点开战，维拉对阵南安普顿，切尔西客战伯恩利，纽卡斯尔对阵布莱顿，诺维奇对阵布伦特福德，狼队对阵水晶宫，这些球队中只有切尔西排名前四，因为和身后的曼联只有3分优势，所以蓝军必须全取三分才行。伯恩利在降级区，也需要拿分才能摆脱降级区，因为球队比埃弗顿只少1分。

目前处于降级区的另外两支球队的是诺维奇和沃特福德，所以布伦特福德也需要面对一些考验。周日凌晨1点30分利物浦将对阵西汉姆，后者排名第5位，也是很有韧性的球队，这场比赛也需要防备平局。周日晚上22:00阿森纳客场对阵沃特福德，周一凌晨0点30分是本轮唯一一场强强对话，曼城主队迎战曼联的比赛也可以左右目前的积分榜排名，因为曼联比身后的西汉姆只多2分，如果球队输球，对手力挫利物浦的话就可以将曼联踢出前四，所以这场比赛的关注度是最高的。

伯恩利也是一匹黑马，本赛季进入2022年后也曾在主场1比0热刺、1比1曼联、0比1利物浦、客场0比0阿森纳，和赛季前半段相比，进入新年后的表现的确更为出色。值得一提的是本赛季伯恩利第一次对阵切尔西是1比1握手言和的，所以切尔西本场比赛进攻端的表现极其重要。所幸的是上轮比赛维尔纳爆发，卢卡库状态回暖，所以此役应该不会重蹈平局的覆辙。

因为切尔西老板阿布不得已出售球队，所以各方认为目前军心不稳，就连主帅的帅位都不稳，而事实上目前球队上下都是齐心想要拿下更多的比赛，因为他们希望用一场场的胜仗送给给予球队20年支持的老板。近日图赫尔曾表示自己会留在切尔西，并且会以保持积极的态度面对俱乐部的变化。图赫尔近几场比赛的轮换是很到位的，这也意味着上一场首发的球员可能会在替补席备战。周中足总杯的比赛获得休息时间的球员是门迪、坎特、科瓦西奇、巴克利和两位年轻球员，这三位核心将和上一场替补登场的普利西奇、詹姆斯一起获得首发机会，因为此役必须尽全力才能拿到三分。

伯恩利目前25轮赛事积21分，联赛取得3胜12平10负的战绩，目前排名第18位。切尔西因为此前有世俱杯的赛事，所以目前少赛2轮比赛仍排名第三位，目前球队25轮积50分，比多赛两轮比赛的曼城少16分，比少赛一轮的利物浦少10分，想要保有争冠的可能性，切尔西必须赢球。身后的曼联也比切尔西多塞2轮，但是仍以三分差距排名蓝军身后，虽然有一定的优势，但是切尔西仍需要更轻松的赢球才能在三线作战的赛程中拿下更多的对手。

切尔西目前25轮取得14胜8胜3负的战绩，上轮英超客场1比0水晶宫也是险胜，球队此前三场比赛分别是欧冠2比0里尔，联赛杯点球大战10比11不敌利物浦失冠，足总杯客场3比2拿下卢顿。伯恩利是单线作战，上轮联赛主场0-2不敌莱斯特城，球队有足够的修整时间，球员体能充沛也是优势。伯恩利本赛季主场战绩是3胜6平6负，进入2022年的主场战绩是1胜2平3负。

历史战绩方面切尔西有优势，两队近6次交手切尔西取得4胜2平的战绩。伯恩利本场比赛无法出场的球员是维德拉、史蒂芬斯、古德蒙德森。切尔西是阿斯皮利奎塔和奇尔维尔伤停，球队还是可能多数主力出战的，毕竟这场比赛同样重要。

切尔西本场比赛前的10场英超比赛中只有一场败仗，球队的防守还是很稳健的，上一次联赛输球是0比1不敌曼城，此前10轮联赛保持9场不败的不俗战绩，本场比赛图赫尔部署阵容也很关键。上一次两军对垒是哈弗茨打进唯一进球，当时是詹姆斯接坎特传球后选择传中球助攻哈弗茨头球冲顶破门，这粒进球是第33分钟打进的，遗憾的下半场末尾丢球葬送好局。