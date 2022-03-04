3月3日凌晨切尔西老板阿布拉莫维奇发布官方声明，他决定出售切尔西俱乐部，并且表示不要求俱乐部偿还任何贷款。对于切尔西球迷来说这样的消息是引人泪目的，因为切尔西的崛起就是因为阿布的入主，而且20年的投入也是一个巨大的数字，更为重要的是阿布对于切尔西是真爱，如今被迫出售球队的确是很痛苦的决定，他也是为俱乐部上下以及赞助商着想。

切尔西从阿布入主至今已经斩获所有足球俱乐部的奖杯，完成大满贯后如果是自愿出售球队也是会被理解的，只是老板对于切尔西是难以割舍的，球队是他的足球梦想，也是对第一运动的爱的延续。其实热爱足球的人们都认为这项运动高于一切，球队只在于竞技层面的胜负，而不会被其他事件而左右，而现今的足坛已经参合了太多的杂质，这也是令球迷们不满的。

巧合的是3月3日凌晨足总杯第5轮的比赛中，切尔西客场3比2英冠球队卢顿完成晋级，球队在先失一球的情况下最终逆转对手，再度体现了切尔西的血性气质，因为从阿布入主，穆帅执教球队之后，这支球队就有着与其他球队不同的气质，那就是从不言败，而且可以将不可能变为可能。也只有身为切尔西球迷才会了解蓝血人的情结，这一点也是其他任何球队所无法替代的。寄望足球依旧纯粹，英超也理应独树一帜，摒弃不该有的东西和对于俱乐部发展不利的事情。

值得一提的是本周中的足总杯赛事强队都赢得惊险，这也说明球队轮换阵容后有一些无力。利物浦2比1诺维奇也有一粒失球，所以强队最终晋级后也令球迷们担心，因为本周末的联赛强队都要和劲旅激战，更有曼彻斯特德比战开打，此外切尔西将客战伯恩利，对手也是准黑马。利物浦主场迎战西汉姆，铁锤帮也是本赛季唯一一支可以搅局前四的中游球队，克洛普的球队也将面临难题。

本轮英超阿森纳将客场对阵降级区的球队沃特福德，这个对手上轮逼平曼城，所以枪手也需要防备平局的可能。热刺主场对阵埃弗顿也没有必胜的把握，所以本周末的英超依旧是激烈的。切尔西的这场比赛开场第2分钟就丢球了，对手利用角球机会由布克头球破门，蓝军防线还是有一些大意。本场比赛前是联赛杯的决赛，球队踢了加时赛和点球大战的确有一些疲惫，所以最终赢球就好。

本场比赛维尔纳参与三粒进球的确是意外窒息，球队在第28分钟扳平比分，芒特一脚直塞球给维尔纳，后者带球到禁区弧顶传球助攻萨乌尔推射得手，这位新援加盟球队后就被质疑，也曾长时间得不到出场的机会，本场可以取得进球也说明球员已经融入球队，的确是意外之喜。接下来切尔西还是三线作战，替补和轮换球员同样是很关键的。

切尔西锋无力是最大的问题，维尔纳这个火力点开启的话，随后的比赛也会更轻松一些。随后的比赛中芒特连续给萨乌尔制造机会，可惜后者的单刀球被门将扑出了。此后维尔纳和卢卡库都制造了一些威胁，球队更专注于进攻的同时防守出现了问题，对手利用一次反击机会，科尼克单刀球破门再度取得领先。下半场萨乌尔先后两次威胁球门，定位球机会距离进球也是差之毫厘，所以图赫尔进行了换人，普利西奇和哈维-维尔替补登场后，球队的进攻机会更多，8分钟后扳平了比分，主帅换人奏效了。

第二粒进球来自奇克的挑传，维尔纳没有浪费单刀球机会，洞穿了对手门将的十指关。进球后不久图赫尔再次换人，2分钟后球队反超了比分，当时维尔纳禁区右侧得球后传到门前，卢卡库将球打进，双锋联手制造进球的确是切尔西球迷最希望看到的，所以此役的确是有更多的收获。

本场比赛切尔西19次射门9次射正，卢顿5次射3次射正，角球8比3，控球率76%比24%，扑救6比1，对手进攻威胁不多，所以凯帕并不是很忙碌，只是比赛末尾对手居然在凯帕开球后被放倒在地，由此可见对手是多么急于扳平比分。英伦赛事的对手都是极其顽强的，所以切尔西近20年能取得大满贯的成绩也证明了球队的实力，有人说阿布出售切尔西也是一个时代的结束，身为切尔西球迷很荣幸见证了这一段神奇。



