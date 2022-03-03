足总杯第5轮的比赛热刺爆冷0比1米德尔斯堡出局，其他的英超球队都拿下了低级别联赛的球队，曼城客场2比0英冠球队彼得堡联，从比分上看是游刃有余，其实半场0比0握手言和也揭示了曼城的问题，对手的防守的确限制了英超榜首球队的发挥。下半场为球队进球的是马赫雷斯和格拉利什，两位是利用福登的传球取得进球，后者的确是曼城近期最为惊艳的球员。

曼城的两粒进球是在下半场第60和第67分钟打进的，第一粒进球是福登在禁区弧顶处拿球后选择斜传球给到马赫雷斯脚下，后者带球突破至禁区后起脚射门得手，这次传球极其精准也撕开了对手的防线。随后福登还给热苏斯送射门机会，可惜被门将化解了。第二粒进球是福登在中场右路一脚过顶长传球给到格拉利什脚下，后者杀入禁区内得球直接面对门将将球打进，福登的传球选择很突然，所以对手无法提前防范，这也是在关键战中需要的应变能力，需要通过不同的传球来取得更多的进球。

对于曼城来说2球领先的比赛也等于提前锁定了胜局，福登近期的表现的确无法阻挡的感觉。球队3月7日凌晨00:30将坐镇主场迎战曼联，这也是德比大战，福登如此好的状态也应该得到首发的机会。曼城取得两球领先后，对手也加强了防御，防守的动作也偏大，所以费尔南迪尼奥和对手球员发生了肢体冲突。

这段时间很怕有球员受伤，因为对手的动作的确可能导致球员受伤，而这样的情况下福登还完成了一次远射，门将飞身救险。瓜帅并没有换下福登、拉什福德、马赫雷斯和热苏斯，这也说明主帅并没有为德比战提前做准备。本场杯赛没有登场的球员是斯特林、罗德里、德布劳内、贝尔纳多-席尔瓦，预计这些球员会成为德比战的首发，此外福登连续作战的可能性比较大。

本场比赛被换下的是迪亚斯和阿克，斯通斯和拉波尔特打了半场比赛，瓜帅也是让防线大将们得到休息的时间，这同样是为德比战做准备。热苏斯本场没有进球，但是进攻端制造了不少威胁，开场不久他就利用对手门将开球拖延时间上前封堵制造机会，对手门将也是惊出来一身冷汗。曼城防线也有疏漏，阿克就被对手过掉完成一次射门，随后加强防守也无法阻挡对手突破，所以将其放倒吃到了黄牌，可以看出曼城这个点是薄弱环节。

随后曼城进攻不断压制对手，所以这个短板也被掩盖了。曼城的优势就是多点开花，进球数都比较均匀，所以格拉利什、京多安、马赫雷斯、热苏斯不断威胁对手球门，进球也是迟早的事情，只是球员们的运气不好，因而没能取得进球。不过半场没进球也让瓜帅很不安，所以下半场开始他就做出换人调整，斯通斯和拉波尔特换下迪亚斯和阿克后防线的隐患是解决了，所以球队随后赢得比较轻松。

下半场福登的作用更为明显，球队也占据绝对的优势，如果热苏斯进球效率高一些，福登有望制造三粒进球。本场杯赛主帅的换人是关键的，不过球队多线作战，接下来也需要合理轮换，而不稳定的球员始终是隐患。本赛季对于曼城来说格拉利时逐渐融入球队是极大的利好，大笔资金纳入的强援也一度被各方质疑，如今依然融入球队，而且近期的表现颇为稳定，这也是令主帅欣慰。

全场比赛曼城射门23比5，射正5比3，角球14比1，控球率76%比24%，越位0比3，数据是一边倒的，但是曼城部分时间内的进攻效率不高也是事实。因为曼彻斯特德比战曼城并不是有绝对的优势，所以随后的大战还是需要全力以赴才行。本赛季曼城失分的比赛有9场，赛前都是被看好的一方，但是最终却失分了，这些都证明曼城并不是无懈可击的。

本赛季两队第一次交手，曼城客场2比0曼联，那场比赛前两队都有欧冠的比赛，而如今的曼联是单线作战，因为国内杯赛已经出局了，球队所需要的是在联赛中完成追分。对于曼联不利的是球队近期战绩不佳，近7场比赛2胜4平1负，近两场平局，欧冠客场1比1马竞，上轮联赛客场0比0排名倒数第二的沃特福德，进攻端的低效率的确对球队不利。