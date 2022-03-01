本周中是足总杯第五轮的赛事，率先开打的球队是曼城客战彼得堡联的比赛，随后是热刺客场对阵米德尔斯堡的比赛，周四凌晨03:15切尔西将客场对阵卢顿，随后是利物浦主场迎战诺维奇的比赛。联赛杯利物浦点球大战夺冠，接下来四强还需要在足总杯的赛事中取胜晋级，因为对手都比较弱，所以这四支球队都有望进入下一回合的比赛。

切尔西遗憾失冠后也会将精力放在足总杯的比赛中，不过因为主力阵容消耗比较大，本场比赛替补球员会得到机会。上一场比赛切尔西的确创造了不少机会，遗憾的是没有球员将机会转换为进球，队内吕迪格也有一脚远射威胁球门，这位后防大将也是血性十足的球员，每场比赛都能攻防两端起到作用，遗憾的是切尔西赢得的角球机会很少，因而没能给带刀后卫们得分的机会。

吕迪格表示接下来的比赛会全力以赴，所以本场杯赛也可能会连续首发出场，因为克里斯滕森伤停，防线上的确需要有人连续首发，而吕迪格坐镇的比赛防守端更为稳定。近日奥多伊也发表了言论，他认为主帅很好，图赫尔总是在场边呐喊会激励球员有更为出色的发挥，不过也有一些时候无法理解他的意图，因为比赛中会有一些干扰。看比赛多了，我们时常看到主帅在场边发飙和呐喊，这也是一些主帅的习惯，也有激励球队的作用，想让图赫尔改变这个习惯显然不现实，不过这样做的确是是有利有弊的。

奥多伊本赛季不是绝对的主力，原因是他并没有祭出绝对稳定的表现，不过本赛季的出场时间比上赛季要多，而且随着老将们离队，下赛季奥多伊可能获得更多的时间，所以球员更多的还是靠进球和助攻说话的。上一场联赛杯的决赛奥多伊没有出场，所以足总杯的这场客战是必然会首发的。

回看赛季初至今奥多伊的表现，超级杯他首发出场但是没有参与进球，所以随后就在替补等待机会，直到英超第四轮终于再度首发，球队3比0维拉奥多伊并没有参与进球。随后再联赛杯第三轮的比赛中首发，比赛中他接齐耶赫的传球完成一次射门，可惜打偏了。随后他拿球完成个人突破后再度射门被门将化解，可以说这场比赛奥多伊是制造了一些威胁，只是并不是最佳的状态。

欧冠切尔西0比1尤文的比赛奥多伊下半场替补登场换下了齐耶赫，但是作为替补奇兵的他并没有出色的表现，但是随后球队3比1南安普敦的比赛奥多伊得到了连续两场首发的机会，他帮助维尔纳破门，但是因为队长犯规在先，所以进球被判无效了，这场比赛奥多伊是有亮点的，图赫尔用人的眼光的确到位。奥多伊送助攻是在欧冠4比0马尔默的比赛中，第48分钟奥多伊突破后传球助攻哈弗茨破门，在不多的登场机会中能参与进球的确是为己正名了。

切尔西主场7比0诺维奇的比赛奥多伊连续首发，并且打进第二粒进球。因为表现出色奥多伊得到连续三场首发的机会，球队在联赛杯5比4淘汰了南安普敦，比赛中奥多伊先后给巴克利和萨尔制造射门的机会，点球大战中也罚进了点球，表现的确是越来越稳健了。切尔西客场3比0完胜纽卡斯尔的比赛奥多伊连续4场首发，他助攻詹姆斯打破僵局的确是极其关键的表现，因为对手很顽强，球队是下半场才取得进球的。

随后欧冠1比0力克马尔默的比赛奥多伊助攻齐耶赫打进唯一进球，这也是悍将连续五场比赛获得首发。切尔西最终1-1战平伯恩利的比赛奥多伊首发出场很是活跃，开场阶段就连续三次制造射门的机会，遗憾的是没有打破僵局，他先后给詹姆斯、克里斯滕森、哈弗茨、巴克利制造射门机会，自己也有三次攻门未果，平局是留下了遗憾的。

球队平局没有影响奥多伊连续7场比赛获得首发机会，球队客场3比0力挫莱斯特城，奥多伊为球队赢得定位球机会，还利用对手门将失误的机会抢断后传球给队友，不过他的传球和射门都被舒梅切尔化解，下半场末尾的进球也因为普利西奇越位而被判无效。不过这些遗憾并没有抹杀奥多伊的关键性，他得到连续首发的机会后，的确祭出了最好的状态。切尔西4-0大胜尤文图斯的比赛中奥多伊继续首发打进第三粒进球，当时齐耶赫传球给奇克，后者摆脱防守后助攻奥多伊破门，这场比赛下半场末尾后半段被换下也是接受球迷的掌声。

随后切尔西主场1比1平曼联，球队唯一的进球是对手送出的点球，进攻端的确出现了问题，就首发出场的奥多伊也没有扭转乾坤的能力，这也是他连续9场比赛获得首发的，此后他再度回到了替补席。球队2比3不敌西汉姆的比赛奥多伊替补登场没有建功，切尔西3-3泽尼特的比赛奥多伊首发出场没有参与进球。

奥多伊随后三场比赛没有出场，球队3比1维拉的比赛他再度首发，并且助攻卢卡库打进反超比分的进球。随后在切尔西主场1比1战平布莱顿的比赛中首发，随后三场比赛得到反思的机会，索性的是奥多伊在足总杯5比1大胜切斯特菲尔德的比赛中一脚世界波破门震惊四座。联赛杯半决赛次回合切尔西客场1比0小胜热刺晋级的比赛奥多伊也首发了，

切尔西1-1战平布莱顿的比赛奥多伊首发没有参与进球，反而有持球后走神的现象出现，皮球也被对手断了，而且所以获得的射门机会也还打飞了，的确是极其低迷的一战，那场比赛齐耶赫打进世界波，遗憾的是球队最终被对手逼平了。足总杯切尔西主场2比1英甲队普利茅斯的比赛中奥多伊首发，比赛中击中一次横梁。世俱杯切尔西2-1帕尔梅拉斯，奥多伊助攻卢卡库打进第一球，球队随后失球，不过最终在加时赛赢球夺冠，奥多伊也是绝对的功臣。

不过随后的三场比赛奥多伊都没有登场，主帅对于他的使用还是有一些其他想法的，很多关键的强强对话奥多伊都没有得到登场机会，这也许是因为悍将的表现并不是很稳定，不过球员的个人能力是不错的，如何使用的确是需要看主帅的决定的。不可否认的是在球队伤病增加的时期，奥多伊是有极其出色的表现的，本轮足总杯同样看好他首发出场，且有关键的表现。