今晨英联赛杯的决赛的确是足球盛宴，因为两队都制造了多次极佳的得分机会，其中三粒进球都被判越位很是可惜，不过卢卡库的进球的确是好球，遗憾的是被判肩膀越位，这也是毫厘之间的事情。抛开判罚不说，本场比赛两队拼到加时赛，再到点球11次对决，的确是值得熬夜的一场大战，切尔西也展示出了各种可能性，寄望下一场比赛可以更顺利地拿下对手。图赫尔上赛季中途接管球队就率队登顶欧冠，但是足总杯却遗憾告负，本赛季联赛杯失冠也是虽败犹荣。

切尔西利物浦的比赛令人称奇，三位门将都有不俗的表现，这也是球迷们所乐道的。个人认为其实图赫尔不是必须派遣凯帕登场的，因为门迪本场比赛的表现是神级的，如果他有十次扑点球的考验，相信他一定可以扑出一粒点球，因为他的状态的确更好，对手屡屡射门无法取得进球，对于门迪也是有一些忌惮的。凯帕是在杯赛中多次扑点帮助球队赢球和夺冠，但是本场比赛却没有扑出一粒点球，这和对手罚点球的水平有关，和主裁判不断干预凯帕的站位也有关，此外和他登场不久也有关系，因为人不可能是神，不可能在每一次点球大战中都能扑出点球，本场比赛即便凯帕有四次判断对了方向，但是还是没能扑出点球，这也是值得图赫尔反思的地方。下一次如果新人凯帕就给他起码20分钟的登场机会，再进入点球大战更有胜算。

值得一提的是切尔西主帅图赫尔成为第一位在欧冠、足总杯和联赛杯都率领球队杀入决赛的主帅，他在处子赛季就率队在足总杯和欧冠进入决赛，最终欧冠登顶，足总杯却0比1憾负莱斯特城。本赛季联赛杯一路过关斩将进入决赛，对手是近期表现极其出色的利物浦，所以此役虽然错失冠军，也有更多的意义，接下来切尔西还有足总杯、联赛和欧冠可以角逐冠军。

事实是图赫尔无论夺冠与否都是切尔西的功勋主帅，因为他处子赛季临时接管球队就夺得俱乐部历史上第二座欧冠奖杯，本赛季即便有一些困顿和伤病的困扰，但是他仍可以率领球队先后夺得欧洲超级杯和世俱杯的冠军，而且帮助球队完成冠军大满贯。这些成就已经获得俱乐部高层和球迷以及球员们的绝对肯定，所以此役球队并没有太大的负担，比赛的策略也不保守，球迷们的心态也是力求跟随球队一起见证这场比赛的过程。

切尔西有很多功勋主帅，其中穆帅是蓝军崛起的第一功臣，他率队夺得三座英超冠军奖杯和其他国内杯赛的冠军，但是唯独没有欧冠。安切洛蒂执教切尔西期间也获得联赛和国内杯赛冠军，但是始终无法触及欧冠奖杯。迪马特奥临时成为主帅，并且率领球队夺得欧冠奖杯，但是次赛季带队的战绩不佳，因此导致中途下课，所以图赫尔的功绩和能力的确是被认可的，他的帅位也绝对稳固。

近几个赛季的曼城和利物浦都很强势，所以在国内夺得联赛和两个杯赛的冠军也是不容易的，而可以杀入决赛其实就已经证明了自身的实力。本赛季球队进入联赛杯决赛前先后5比4淘汰维拉和南安普敦，两次进入点球大战也说明杯赛的对手很是顽强，球队锋无力的问题始终没有因为卢卡库的到来得到解决。随后球队2比0布伦特福德,1比0淘汰同为争冠集团的热刺晋级决赛，也是证明了自身的实力的，因为在国内杯赛的角逐中冷门是常见的，所以杯赛中对阵弱旅和强队一样难。

切尔西老板阿布对于球队是极其用心的，尤其在选帅方面更为犀利，兰帕德战绩不佳，俱乐部决定换帅的第一人选并不是图赫尔，最终是老板认定了这位主帅，所以才有了第二次登顶欧冠的佳绩。本赛季还有三项锦标可以争冠，虽然联赛渺茫一些，但是其他两项赛事都有很大的可能，所以本场比赛也是有值得借鉴和总结的价值的 ，图赫尔的确是值得长期执教球队的无二人选。

切尔西也是首支连续6个赛季进入国内杯赛的英格兰球队，其中包括联赛杯和足总杯，球队兼顾多线作战也是很不容易的，以年轻球员为主的蓝军也的确需要累积更多的经验。本赛季后一些老将会离队，所以图赫尔也需要提携年轻球员，所幸的是坎特是不会离队的，他本场比赛的表现可谓关键，兼顾攻防两端的确是无可取代。

本场比赛的一些判罚也是被质疑的，上半场中段马内和芒特的一次对抗中手臂有挥动，打到了芒特，但是裁判并没有给黄牌，慢镜头显示这是明显故意挥动手臂的动作。随后不久坎特得球后传到禁区，可惜普利西奇处在越位位置没能完成射门，队友跑位还是有一些问题，如果能预判到坎特的传球意图，这次进攻机会是有可能的。上半场切尔西开始阶段抢开局是有一些威胁，但是中段后利物浦的威胁更多一些，红军赢得三次角球的机会，甚至在有一段时间形成围攻之势。

门迪在第30分钟完成两连扑，迪亚斯过掉查洛巴后传给马内，后者和传给凯塔完成一脚射门，门迪扑出皮球，马内得到机会打空门，但是门迪抬手将危机化解，最佳门神的确是很出色。这段危险的阶段阿隆索有一次禁区内头球解围，被人们认为是防守漏洞的他近期在比赛中也是竭力的在防守，本场对阵利物浦的表现极其出色。第36分钟卢卡库在场边热身，图赫尔也是寄望他可以扭转球场上的被动局面，他登场的话可以吸引防守，也可以利用禁区内的高点威胁对手的球门，事实上他的确制造了不少的威胁，尤其是那粒进球的确很是精彩，当时他用手提示队友传球，他和防守球员在一条线上，随后带球面对门将将球打进。

本场比赛有4次破门都被吹越位，利物浦是马蒂普，切尔西是哈弗茨和卢卡库的进球被吹掉，哈弗茨两次进球都是空欢喜，其实这些判罚也间接地左右了比赛的结果。

全场比赛切尔西射门11次射正4次，利物浦20次射门射正6次，越位7比1，蓝军也是陷入了对手的越位陷阱，角球2比11，蓝军击中一次立柱，控球率相近。对于切尔西来说本场消耗了很多的体能，三天后球队将打足总杯的比赛，客场挑战鲁顿也需要更多的轮换阵容，毕竟加时赛消耗太多，多数主力球员必须得到休息。本场替补登场的球员是凯帕、里斯-詹姆斯、若日尼奥、卢卡库、维尔纳，没有登场的球员是萨尔、奇克、萨乌尔、奥多伊，这些人可以在杯赛中出场，这样的配置也可以力挫弱旅。



