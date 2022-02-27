英超第27轮开打，热刺客场4比0力挫利兹联的确振奋士气，因为球队在拿下曼城后在客场0比1不敌伯恩利，所以本轮大胜也能避免连续两场都丢分的尴尬。球队目前少赛两轮排名第7，两轮补赛赢球的话可以取代曼联第四的位置，所以随后的补赛不能有失。曼联本轮主场0比0平沃特福德的确令人失望，C罗击中立柱也是留下遗憾的，曼联想重新回到连胜的模式不易。其实曼联和热刺一样都是战绩不稳，红魔目前已经两连平了，随后联赛客场对阵曼城将开启魔鬼赛程，对于球队来说可以拒绝连败就可以接受。

曼联随后的赛程是先后对着曼城、热刺、马竞、利物浦、莱斯特城、埃弗顿、诺维奇、阿森纳，这期间有五场比赛是强强对话，球队双线作战的确很难取得连胜的战绩。曼城今晨客场1比0小胜埃弗顿也是很惊险的，末尾可以绝杀对手也是运气好，因为球队进攻端疲软，不断错失机会，这一点也会为随后的赛程蒙上阴影。

埃弗顿虽然本赛季曾先后几次逼平豪门球队，但是从以往的交锋中对阵曼城很难占到便宜，本场比赛球队的确很顽强，兰帕德的球队在针对性上做得很好，也给其他球队提供了一些参考。全场比赛曼城射门13次8次射正，埃弗顿6次射门2次射正也很有威胁。曼城角球4比2，控球率67%占据绝对的优势，但是进攻效率却很低，这也需要瓜帅和曼城球员反思。

曼城本赛季1球小胜的对手是切尔西、狼队、布伦特福德和埃弗顿，这些球队对于曼城的限制是很到位的，也限制了对手的进攻端，最终失分也是因为曼城的运气好，核心球员都是在下半场才救主，运气成分也比较高。英超球队的客场战绩一般都不及主场，曼城也不例外。球队本赛季至今的主场战绩是16胜1平2负，客场战绩是14胜2平4负，所以客场能斩获胜局不易，而本场比赛的功臣福登已经连续三个客场取得进球了，球队近三个客场也连胜，这也说明福登的关键性是队内第一。

福登进球的比赛曼城都笑到了最后，也可以说这位球员也是球队的福星，近三个客战的对手分别是诺维奇、埃弗顿、葡萄牙体育，本场比赛福登是在第81分钟洞穿了对手的球门，这个时间进球也等于锁定胜局了。因为明晨是联赛杯决赛利物浦对阵切尔西的比赛，虽然克洛普的球队本轮的赛事要延期，所以曼城也不失分也可以更长时间地雄踞榜首的位置。

值得一提的是上一场比赛埃德森就有一些失误，本场比赛在开场阶段也险些扑球脱手，当时是戈登的射门造成曼城门将扑救不稳，所以第一门将也是球队的隐忧，如果在随后的曼彻斯特德比战中再度失误，对手则可能拿下这场关键战。因为被防守限制，所以斯通斯和德布劳内多次尝试远射，可惜都没能取得进球，索性的末尾福登打进制胜球。

本场比赛核心球员的个人数据显示，福登3次射门2次射正，打进1球，此外还有3次过人，3次犯规和1次被犯规，44次传球的成功率为79.55%。德布劳内2次射门全部射正，传2次威胁球，3次过人，2次抢断，1次解围，3次犯规，39次传球的成功率为76.32%。斯特林踢了77分钟的比赛零射门，传1次威胁球，1次抢断，1次犯规，29次传球的成功率为79.31%。可以看出作为埃弗顿的克星的斯特林遭遇了严防，本场比赛的表现的确低迷，所以被换下也是必然的。曼城联赛进球最多的球员就是斯特林，他打进10球排名射手榜第5位，有两粒点球。马赫雷斯打进8球，德布劳内和福登以及贝尔纳多都打进7球，三人都没有点球，所以四人进攻效率相近，不过福登在客场比赛的关键性是很到位的。

本场比赛也有一些判罚备受质疑，因为罗德里的手球裁判没有判罚，当然也有人认为这是因为当时理查利森已经越位在先，所以手球不应该被判罚，曼城也并没有因此获利。福登1.2亿多的身价也曾被质疑不值，但是本场的表现证明瓜帅为球队培养了一位未来之星，随后的赛季福登还会有更为高效的表现。