欧联杯淘汰赛附加赛次回合那不勒斯主场2比4不敌巴萨出局，因为两队首回合1比1战平，人们对巴萨的表现很失望，但是次回合的客场冬季新援有极其关键的发挥，球队得以顺利晋级的同时也让球迷们看到了希望。这场比赛的功臣是阿尔巴、德容、皮克、奥巴梅扬，不过上半场特尔施特根送点，因西涅打进一球也算是比赛中的一个小插曲。从全场比赛的过程来看巴萨已经复苏，本赛季触及欧联杯的奖杯也是有可能的。

令巴萨球迷开心的是本场比赛巴萨有绝对的优势，那不勒斯在主场没有,制造出太多绝佳的机会，所以这也是巴萨碾压式的一场胜仗。本赛季巴萨处于困顿中，外战能有如此多的优势的确不多，所以才会赢得满堂彩。冬窗补充了球队的阵容，目前已经用事实证明引援奏效了，这也是令支持者满意的地方。以往的几个赛季巴萨没少出资纳入强援，但是却没能发挥出决定性的作用，如今这个不足也解决了，对于球队再度崛起也是有利的。

全场比赛巴萨射门16比7，射正6比3，角球3比5，控球率56%比44%。球员方面特劳雷1次射门，送出2次助攻，传2次威胁球，6次过人，关键的下半场不断地施压对手，这也是对手反扑中的定心针，让队友不至于慌乱，同时给反扑的那不勒斯球员们施压，进攻端的球员们也需要兼顾防守，所以威胁度减弱了，这才有巴萨顺利晋级的赛果。

特劳雷参与的进球是第7分钟和下半场第59分钟，开场比赛特劳雷得球后选择在中路突破后传球给右路阿尔巴，后者推射破门很是轻松。上半场因为门将送点球大礼，所以巴萨3比1领先对手，如果那不勒斯再进一球就会有危机，而如果扩大分差就能提前锁定胜局，这个关键时刻特劳雷再度制造进球，当时他在右路得球后选择传至禁区后点位置，奥巴梅扬得球后推射破门将比分改写为4-1，其实这一刻球队就已经锁定胜局了，特劳雷的表现的确是最佳。

同样是新援奥巴梅杨登场75分钟也有一粒进球入账，他5次射门2次射正，传1次威胁球，1次过人，2次被犯规，比赛中也是遭遇了对手的包夹，但是即便如此，锋霸还是打进球队的第4粒进球，也杀死了比赛的悬念。进球后还有一次单刀球机会被门将化解，也是蛮可惜的。对于巴萨来说无缘欧冠赛事是很遗憾的事情，但是如果在欧联杯夺冠也能重拾霸气，锋线球员效率提升的话，球队是有可能夺得这座奖杯的，毕竟欧联杯的对手比欧冠要弱一些。

费兰托雷斯本场有3次射门1次射正，送出1次助攻，5次过人，两次犯规和被犯规，也是球队赢球的功臣，近期的状态也是越来越好，三位新援渐入佳境，巴萨随后的战绩也会更稳定。巴萨晋级16强后的对手是加拉塔萨雷，这支球队排名倒数第4，和其他球队相比是大礼包，所以巴萨再度顺利晋级的几率也很大。本赛季欧联杯的强队是里昂、西汉姆联、摩纳哥、勒沃库森和法兰克福，所以依照巴萨的实力最终登顶的几率高于其他球队。

加拉塔萨雷本赛季在土超排名第13位，球队的表现也很一般，所以一切都对巴萨有利。哈维对于球队的了解和对于年轻球员的启用，以及对于新援的点拨和使用都是到位的，目前队内的新鲜血液是加维和尼科等新生代，这些球队的确可以期待。巴萨接下来的比赛是西甲主场迎战毕尔巴鄂竞技关键战，对手绝对顽强，所以球队仍需要全力以赴。巴萨目前保持多线作战的6场不败战绩，战绩是4胜2平。毕尔巴鄂近7场比赛5胜1平1负，近三场比赛1胜1平1负，表现不及巴萨，球队有望在主场延续连胜纪录。