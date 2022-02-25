英超第27轮将在本周六凌晨开打，南安普敦率先出战，球队在主场迎战诺维奇，周六晚上是热刺客场对阵利兹联的比赛，曼联本轮在主场迎战沃特福德，这场比赛红魔也是输不起的。周日凌晨01:30曼城客场对阵埃弗顿，因为周一凌晨0点30分是联赛杯决赛切尔西对阵利物浦的比赛，两对联赛的赛程需要延期，所以本周末曼城的比赛是焦点。蓝月亮目前只比第二的利物浦多3分，瓜帅的球队的确到了输不起的地步，所以会尽全力。埃弗顿虽然排名第16位，但是太妃糖也是时常爆冷豪门的球队，所以曼城必须防备平局的结果。

曼城上轮联赛主场2比3不敌热刺，也将积分的领先优势减少到3分，这也是很危险的，因为利物浦近期的表现很强势。曼城单场比赛丢三球也说明了防线的不足，本赛季至今这也是球队第一次单场丢三球，此前丢2球且丢分的比赛只有三场，所以球队的防线球员的确该反思了。埃弗顿本赛季也曾多次爆冷豪门球队，太妃糖曾在客场1比1逼平曼联，主场0比0热刺，不过第一次对阵曼城是0比3输球，本场没有心理优势。埃弗顿还曾1比4不敌利物浦、客场1比1逼平切尔西，对阵强队的比赛太妃糖总是有不俗的表现。进入2022年后埃弗顿取得3胜5负的战绩，失分的比赛都是联赛，球队的确是很低迷的，所以经历了换帅。上轮联赛球队在客场0比2不敌南安普敦，按照球队近期的表现的确很难拿下曼城，不过平局的可能性还是存在的。

因为本轮比赛关乎英超的榜首位置，所以曼城主帅预计要派出主力阵容出场。曼城不敌热刺的比赛也有孔蒂的缘故，因为后者是瓜帅的克星，战术方面的针对性做得更到位，队内孙兴慜和凯恩也是实力派，而埃弗顿队内的核心球员实力和强队相比是有差距的，所以曼城全取三分的几率大。值得一提的是热刺绝杀曼城是末尾时刻，所以对阵埃弗顿的比赛下半场防线是否稳固也是能否取胜的关键。

上一场不敌热刺的比赛瓜帅只做了一个换人调整，他在第67分钟用马赫雷斯换下了斯特林，这样的做法也令人不解，而回看以往的比赛，瓜帅一旦不进行人员调整的比赛，球队基本都是陷入了困顿，而这个时刻主帅却不想对自己首发进行更多的调整，这一点也是被各方质疑的。对阵热刺一战没有登场的曼城球员分别是科特-卡森、斯通斯、阿克、津琴科、费尔南迪尼奥、德拉普、麦卡蒂、拉维亚，本场比赛这些球员也可能得到出场的机会。

预测本场曼城的首发，主力门将是埃德森，后防线是凯尔-沃克、迪亚斯、斯通斯、津琴科，后两位上轮比赛得到休息的时间，体能和发挥上应该会更稳健。中前场是罗德里、京多安、德布劳内、斯特林、贝尔纳多、马赫雷斯，这样安排也是为了尽可能的规避冷门的可能性。兰帕德中途接管埃弗顿，首秀1比2不敌纽卡斯尔，随后回到主场3比0利兹联，可是上轮再度被圣徒零封，新帅的确遇到了难题，尤其是进攻端的问题必须在本轮前得到解决。

埃弗顿冬季转会期间引进了5名球员，这些球员能否被激活且发挥作用也是一个难题，所以此役埃弗顿的确是要背负一定的压力的。兰帕德对于曼城很了解，本轮比赛的战术安排上也会求稳，只要确保不失球就有拿一分的可能。个人预判兰帕德不会冒险，所以本场比赛也会是矛盾大战。巧合的是埃弗顿本赛季4场平局中有3场是逼平了争冠集团的球队，防守端的稳固回来了的话，本轮比赛的确可能拿到平局。

曼城本赛季联赛取得20胜3平3负的战绩，近6轮比赛取得4胜1平1负的战绩。埃弗顿本赛季至今取得6胜4平13负的战绩，目前比降级区的伯恩利多2分的确不保险，所以联赛的所有比赛都会力拼到底的，因为赛季末的英超比赛中保级球队和靠近降级区的球队都会更顽强。埃弗顿近6轮联赛取得1胜5负，球队攻防两端都有问题。曼城本赛季客场的战绩是10胜2平1负，埃弗顿主场丢分的场次也有6场，本赛季球队主场战绩是6胜1平5负，主场的拿分能力也不高。

曼城本赛季3比0埃弗顿的功臣有三位，斯特林率先破门，坎塞洛在禁区前左侧传球送助攻，球队上半场1球领先对手。进入下半场是福登左路地平球传禁区造成埃弗顿后卫解围不彻底，罗德里拿球一脚世界波破门扩大了领先优势。比赛末尾是京多安带球到禁区前右侧帮助帕尔默完成一脚射门，依旧是埃弗顿后卫解围不远被贝尔纳多利用锁定了胜局，埃弗顿防守送两球也是极其的低迷，所以此役埃弗顿防守也是关键。



