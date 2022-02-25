今晨欧冠1/8决赛首回合的两场比赛都以平局收场，曼联客场1比1马竞，主队的立柱阻挡马竞两次必进球机会，曼联末尾才扳平比分很是幸运，因为没有客场进球的规则，所以次回合的比赛也更有悬念。不过从本场比赛的过程来看，次回合曼联回到主场也很难赢球晋级，除非防守端成功限制菲利克斯的发挥。其实本场比赛中令人更为担心的是曼联主帅下半场的换人，拉什福德表现不佳却没有被换下，如果不是替补登场伊兰加打进扳平比分的进球，主帅在赛后也会被更多人质疑，所以曼联的平局收场也是喜忧参半，可能掩盖球队的致命问题。

本场比赛C罗、桑乔、拉什福德、B费、弗雷德和博格巴领衔出战，但是进攻端的表现不及对手，反而暴露了防守的问题。马奎尔此前在比赛中有一粒进球，但是这不能掩盖他防守上的问题，球迷们都认为他是曼联防线上最大的漏洞，尤其在这场欧冠的赛事中更为明显。

本场比赛开场不久马奎尔就送对手角球机会，而且失球也是他的防守不利所致。西蒙尼敢于将苏亚雷斯和格列兹曼放在板凳上，也要给菲利克斯首发出场的机会，主帅的确是很大胆，而这位小将的表现也的确证明了主帅的决定是正确的。菲利克斯开场不就就完成一次射门，随后就在第7分钟取得了进球，新C罗的确是震惊四座。因为本赛季马竞的战绩不佳，球队也是存在问题的，而这个关键期就需要主帅做出改变从而扭转颓势，二事实证明菲利克斯是可堪当大任的。

菲利克斯的进球是利用马竞的角球机会，洛迪传中球助攻菲利克斯头球攻门得手，后者高高跃起攻门连德赫亚也没有做出扑救动作，足以证明这粒头球的力度到位。禁区马奎尔高大的身材也就是个背景板，曼联队长没能有效的防范对手的确该反思。可以确定的是如果曼联防守持续犯错的话，欧冠是走不远的。

值得一提的是失球后曼联的防守仍没有改变，所以菲利克斯随后洛迪的传中球再度威胁球门，不过这次射门打高了，曼联才躲过一劫。C罗本场被严防，多次被对手侵犯和放倒在地，但是裁判并没有判罚，甚至连口头警告都没有，这也是令C罗不满的一个情况，也影响了他的发挥。C罗在球队无法打开局面的时候利用一脚远射威胁球门，此外还给队友传球，遗憾的不错的机会都没能形成有威胁的射门。虽然本场比赛没有直接参与进球，但是C罗的大赛经验依旧是球队次回合的关键，如果队友不先后错失C罗送出的机会，曼联的胜算就增加了，而且C罗脚下机会多的话也可能在主场取得进球。