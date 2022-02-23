欧冠1/8决赛首回合切尔西2比0轻取里尔，尤文图斯客场1比1比利亚雷亚尔，这和我赛前预测的比分一样，尤文的平局也不是偶然，所幸的是球队次回合回到主场仍有取胜的几率。切尔西首回合有2球优势，次回合也需要面对客场的考验，因为球队客战还是有一些不稳定因素的，不过平局就晋级，蓝军还是有望轻松地进入下一回合的赛事的。

这场比赛切尔西只有阿隆索和科瓦契奇轮换出场，主帅派出了最强的阵容，阿隆索是因为上一场比赛替补登场助攻齐耶赫绝杀了水晶宫，因为关键性十足，所以才会在欧冠赛事中获得首发机会。科瓦契奇出场是为了让若日尼奥得到休息，随后可以在联赛杯决赛对阵利物浦的比赛中出场，总之主帅对于欧冠的重视程度是很明显的。本场比赛卢卡库也没有登场，这也是为杯赛的决赛做准备，本场比赛球队的进攻端也被激活，和对阵其他中下游球队的比赛相比，本轮欧冠的进攻效率更高，球员制造的机会也更具威胁，核心球员的状态也都有一些提升，这对于随后对阵利物浦也是有帮助的。

萨乌尔是在第60分钟登场，他换下了齐耶赫同样是在为联赛杯的决赛做准备，因为另外两个换人都是在第80分钟才进行的，图赫尔已经做足了准备。本场比赛是开场第9分钟就进球了，齐耶赫可开出角球助攻哈弗茨头槌建功，卢卡库不在场上，哈弗茨的得分能力会提升，这也是赛后被各方热议的点。以往切尔西锋霸效率低也被认为是其他球员得分能力提升，战术上不能给予锋霸更多的支持，所以低效也和战术打法等方面相关。

不过本场比赛图赫尔并没有放弃卢卡库的意思，他让锋霸休息也是为了随后的夺冠战，只要随后可以帮助球队夺冠卢卡库就能赢得更多的支持，从前几场比赛的过程来看卢卡库的状态是有所提升，随时可能迎来爆发。阿隆索本场比赛也有破门机会，他接坎特传中球险些建功，这同样也是在场上可以制造威胁的球员，因为很多时候队内太缺乏起脚射门的球员了。本场比赛中切尔西的反击机会还是齐耶赫更具威胁，上半场没有再度破门也是因为对手反扑，而且加强了防守。

本场比赛虽然赢球，但是也有隐忧，这也是兼顾五线作战的疲劳所导致的，世俱杯夺冠后是联赛的比赛，本周中又有欧冠，球员们是没有多少休息的时间，所以伤病也会这样的时候出现。下半场科瓦契奇和齐耶赫先后被换下也是因为有一些受伤的情况，下一场比赛也是存在疑问的，这对于球队可是不利的一面，毕竟对阵利物浦的比赛更难。

切尔西的第二粒进球也是锁定胜局的关键球，当时坎特后场抢断后，一路带球到前场然后传给普利西奇，后者挑射破门也是极其的精彩，两人的配合天衣无缝，接下来也会成为球队陷入僵持中的得分利器。本场比赛切尔西射门9比15，射正4比2，角球4比6，控球率51%比49%，数据虽然比较接近，但是比赛的过程却能看到切尔西的攻防更为均衡，而且有游刃有余的感觉。

切尔西取得6连胜，期间打进10球，丢2球，只有两场比赛有失球，近两场比赛零封对手，这样的表现的确说明赛季初防线的稳固回来了。哈弗茨本场比赛4次射门2次射正打进1球，3次过人，2次解围，23次传球的成功率为82.61%。普利西奇踢了80分钟的比赛只有1次射门就进球了，此外还有5次过人，传2次威胁球，2次抢断，2次被犯规，26次传球的成功率为88.46%，数据方面更全面，也吸引了对手的重点照顾，这也能给队友制造进攻的机会。

切尔西接下来将和利物浦争夺联赛杯的冠军，克洛普的球队进入2022年取得8胜1平的战绩，近8场比赛连胜，零封对手的场次多达5场，进攻端的状态不错，所以此役也是考验切尔西的关键战。本赛季两队第一次交手是1比1握手言和，本场决赛也可能会拼到点球大战，因为赛程密集，而且还有欧冠淘汰赛，所以两队都应该希望常规时间决出胜负，因此进攻端不会太保守，所以此役就是拼进攻端的效率，卢卡库也有施展实力的机会了。



