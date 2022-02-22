2月23日凌晨欧冠1/8决赛两场比赛开打，尤文图斯客场对阵比利亚雷亚尔，切尔西坐镇主场迎战里尔。尤文目前排名意甲第四位，比榜首的AC米兰少9分，本赛季球队战绩不稳，26轮联赛之打进38球，也是前6球队中进球数最少的球队，失球数也是前4球队第二多，防线的问题也很明显，本场比赛是客场作战，各方认为也有可能会平局收场。

比利亚雷亚尔排名西甲第6位，球队一直都是欧冠的常客，但是基本都是陪打，但是球队也是很顽强的。目前球队是希望拿到下赛季的欧冠资格，所以联赛和欧冠都会兼顾，球队的阵容实力不及尤文，不过本赛季两队的表现相近，攻防两端都有问题，所以此役的确有各种可能，对于尤文图斯来说平局也是可以接受的，但是主队是会全力拿三分的。

比利亚雷亚尔进入2022年后的战绩是4胜2平2负，近4场比赛3胜1平，整体的状态是提升了，这其中两个主场1胜1平，球队0比0逼平皇马，所以尤文也可能会以平局收场。尤文图斯进入新年后的战绩是5胜3平1负，近7场比赛不败，，三场平局的对手是AC米兰、亚特兰大和都灵，近两场比赛都是1比1平局结束，所以从近况来看尤文的进攻端出了问题。

对于尤文来说还有次回合的比赛，所以本场只要不输球就可以，小比分赢球也是可以接受的，所以进攻端需要更早进球才行。明晨同一时间开打的另外一场比赛是切尔西主场对阵里尔，蓝军目前排名英超第3位，少赛一轮的情况下比榜首的曼城少13分，比身后的曼联多4分，联赛也是需要分心的。切尔西是上赛季欧冠冠军，本赛季外战的表现也不错，本轮比赛是主场作战，被各方看好一些也是必然的。球队本赛季欧冠小组赛取得5胜1平1负的战绩，进入2022年后的战绩是8胜2平1负，近5场比赛全胜，不过比分都是1比0和2比0以及2比1，没有大比分赢球也是因为进攻的火力不猛。

切尔西联赛25轮打进49球，丢了18球，进球数是英超第3多的球队，失球数是联赛第二少，蓝军只比曼城多丢1球，这说明球队防守还是很稳健的。法甲的里尔本赛季表现很差，目前联赛排在第11位，比榜首的巴黎少23分，比第四的斯特拉斯堡少6分，球队和巴黎这分差也是巨大的差距，说明球队的问题是比较多的。里尔进入2022年的战绩是2胜2平3负，客场战绩是1胜1平2负，可以看出球队客场的战绩很差，所以本轮关键战是切尔西有优势的。

里尔是以小组第一的身份晋级的，小组赛取得3胜2平1负的战绩。上轮联赛切尔西客场1-0水晶宫；里尔主场0-0梅斯，所以本场比赛不看好大比分。里尔是小组第一球队中最弱的球队，不过切尔西仍不能大意，因为欧冠也是爆冷的温床，球队尽可能地在上半场就取得领先才能稳赢。本场比赛卢卡库和齐耶赫都会获得首发的机会，其他安排也是最强阵，因为球队上下都会重视欧冠的比赛，球队下一场比赛是联赛杯对阵利物浦，不过是五天后开打，球队有调整球员体能的时间。