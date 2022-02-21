英超第26轮除了曼城不敌热刺外，其余强队都赢球了，不过比赛的过程都不易，这也揭示了英超的激烈性。曼联本轮比赛前已经跻身前四，因为球队末尾开打，所以球员们的压力很大，球队防线错漏导致失球，最终可以4比2拿下利兹联的确可贵。这场关键的比赛除了C罗没有斩获外，其他的核心球员都有关键表现是喜也是忧，因为球队的问题依旧存在，接下来欧冠的赛事带有很多不可预测性，自然侥幸获胜的曼联还可能意外失分。

曼联四日后就将客场对阵马竞，如果欧冠首回合也如本轮一样丢2球的话，那么次回合出局的几率也会很大，所以红魔的确该加固防守才能在客场拿分。本轮比赛曼联主帅没有为欧冠留力，博格巴、B费、桑乔、林加德、C罗都首发出场，后防线也是主力阵容，只有瓦拉内是第85分钟替换C罗登场，算是为欧冠做了一些准备。此外替补席没有登场的球员是迪恩-亨德森、达洛特、特莱斯、马塔、马蒂奇、拉什福德，预测欧冠的比赛后者会首发出场，主帅也是寄望这两位球员为球队助力了。

本轮英超曼联凭借马奎尔和B费的进球早早确定两球优势，卢克肖利用角球机会送助攻，第二球是桑乔和B费的连线，这也是本场的亮点。上半场利兹联受困，还有球员因伤下场，曼联球员因为优势明显所以在下半场有一些大意，给了利兹联追分的机会。罗德里戈传中球吊门得手的确是意外窒息，但是利兹联困顿中仍加强进攻的韧性也是值得肯定的，此后拉菲尼亚扳平比分，他的进球是福肖前场对B费完成抢断，丹尼尔-詹姆斯传中助攻拉菲尼亚进球，短时间连入两球也揭示了曼联防守端的无力。

关键时刻曼联主帅用伊兰加和弗雷德换下林加德和博格巴，随后不久C罗传球给弗雷德，后者分给桑乔利用直传球助攻弗雷德反超比分，这粒进球也是主帅换人得力，更是C罗拼出来的机会，所以赛后球王被指出错失良机表现低迷，其实这样的言论是偏颇的，对C罗极其不公平。个人认为这粒进球是本轮比赛的关键，因为末尾的进球是在第89分钟才打进的，当时B费前场传球助攻伊兰加破门的同时也锁定了胜局，如果没有C罗参与的那粒进球，曼联很难稳赢。

本场比赛弗雷德、伊兰加、瓦拉内都是替补登场，表现不错，接下来欧冠的比赛也可能都会唯一重任，前两位仍有可能成为替补奇兵，在球队无法打开局面的时候利用自身的优势来帮助球队取得进球。本轮比赛马奎尔获得首发也被一些人质疑，因为很多人认为瓦拉内更该获得首发的机会，不过大将本场取得进球也令一些质疑声减弱了，接下来欧冠的重头戏主帅如何安排了，瓦拉内的确是更为稳健一些。

利兹联的确无法和马竞相比，曼联稳固防线的前提下在进攻端觅机会比较合适，一旦失球就可能失分。桑乔两个助攻状态越来越好，欧冠的比赛他是关键点，C罗虽然没有进球，但是欧冠的比赛是不会被放在替补席的，他在欧战的表现一直都很出色，曼联必须倚重他的能力和经验。联赛的比赛中B费有一些对抗倒地，所幸的是没有受伤，但是球队仍需要规避核心球员受伤的情况出现，B费和C罗每场比赛都是面对严防，所以队友的配合和支持很重要。

这场比赛两队数据接近，曼联11次射门9次射正，利兹联12次射门6次射正，角球3比3，控球率46%比54%，任意球16比22，面对弱旅曼联还是给了对手不少的进攻机会的。

马竞本赛季目前排名西甲第五，比榜首的皇马少15分，不过近期的表现很一般，进入2022年后球队取得5胜1平4负的战绩，近3场比赛3胜2负，两场败仗是不敌巴萨和莱万特，所以曼联稳定发挥的话是有机会全取三分的。

回看本轮英超强队的表现，利物浦虽然在主场3比1拿下诺维奇，但是球队是在先丢一球的情况下逆转的，所幸的是球队随后连续打进3球逆转，丢球反而激活了球队的进攻端，不过仍有隐患存在，因为三粒进球是在第67分钟后打进的，上半场还是很困顿的。