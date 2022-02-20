本周末五大联赛开打很多强队都爆冷失分，巴黎客场1比3不敌南特是第一冷门，豪华之师也只是一个笑话。此外意甲的AC米兰客场2比2萨勒尼塔纳也是很冷，不过曼城主场2比3被热刺双杀更令人无法理解，孔蒂成为瓜帅的克星，这在赛前无法预测到的结果。因为热刺近三轮联赛全败，本轮居然可以拿下位居英超榜首的曼城，瓜帅的球队进入2022年只有一场平局，没想到新年第一场败仗是在主场。曼城13场比赛不败纪录也就此作古，瓜帅的确需要尽快的调整球队的疲态，球队欧冠大胜后也是有一些松懈了。

强队客场爆冷也是每个赛季都会有的冷门，强队主场失分才更无法理解，曼城的确经历了黑色星期六，主帅的比拼上也是瓜帅甘拜下风了。不过主场失分的球队还意甲的罗马，球队2比2维罗纳也令人吃惊。此外尤文主场1比1都灵也延续了球队的低迷属性，多特蒙德主场2比4不敌格拉斯格流浪者更令人瞠目。再就是巴萨也在主场1比1平那不勒斯，球队也是持续了本赛季的不稳定，赛后也有人说巴萨本赛季失分也是正常的，并不觉得意外，何况那不勒斯也不弱。巴萨球迷们还不适应球队去打欧联杯，没想到球队居然还在主场平局收场，所以巴萨的复兴应该还需要更多的时间。

爆冷的球队中巴萨、曼城有周中的欧冠比赛，对手都有更充足的休息时间，所以失分是有理由的。不过进入赛季末尾的冲刺阶段，所有球队的压力都会增加，所以冷门也会随之增多，这也是必然的。曼城失分也让英超争冠更具悬念了，因为随后利物浦赢球且补赛也顺利赢球的话，两队的差距就只有3分，利物浦是有取代对手的机会了。

瓜迪奥拉执教曼城之后取得了骄人的成绩，近几个赛季也一直是夺冠热门，在联赛的优势更为明显，本赛季也长时间的位居榜首位置，没想到热刺居然成为了曼城的克星。瓜帅在英超执教曼城以来曾经被四支球队双杀，这对于这位名帅来说也是苦涩的记忆，对曼城完成双杀的球队是切尔西、曼联、狼队和热刺，本赛季执教热刺的主帅是前切尔西主帅孔蒂，后者执教蓝军的时期也曾力挫瓜氏曼城，而且上赛季图赫尔中途拿起切尔西的教鞭，之后在英超、足总杯和欧冠的比赛中都力挫了曼城，尤其欧冠决赛踩着曼城登顶令瓜帅无法释怀。

值得一提的是孔蒂和瓜帅五次交手取得3胜2败，也是取胜场次最多的主帅，也被认为是准克星。曼城输球后，英超积分榜排名没有变动，不过分差会被缩小，目前排名第三的切尔西1比0小胜水晶宫后，和曼城的分差缩小为13分，球队少赛一轮，补赛赢球的话积分差距是10分，虽然超越不易，但是起码能确保前四的位置。目前球队保持四线争冠，尤其联赛杯已经杀入决赛，下周中的欧冠淘汰赛也是重点，所以本轮险胜弱旅也是很幸运的，毕竟球队因为世俱杯夺冠有旅途劳顿的影响，球队可以在客场赢球也证明了自身的实力。

切尔西对阵水晶宫的比赛过程也有一些被动，球员们的疲劳也是明显的，这也是很正常的情况，下周中欧冠主场对阵里尔需要开启进攻端的锐利。本赛季卢卡库被认为是最低效的锋霸，但是本场比赛也有一些亮点，他在第74分钟的一脚爆射很有威胁，这次射门也造成门将扑球脱手，齐耶赫抓住机会补射破门。虽然这粒进球因为卢卡库越位宣布无效，但是锋霸临门一脚的功力还是很到位的，只要球队给予更多的机会，小魔兽仍有可能开启进攻端的火力。

本场比赛连续两场首发的球员是门迪、吕迪格、克里斯滕森、坎特、卢卡库和哈弗茨，应该说这几位是承受了更多的体能消耗的，下半场替补登场的是阿隆索、科瓦西奇、齐克，三人在第74分钟登场也是图赫尔的奇兵，为的是扭转不利的局面，很庆幸的是老将阿隆索再度祭出了关键性。他在登场15分钟后在左路送出传中球帮助齐耶赫在禁区推射建功，两人协力破门也为球队拿到了三分。阿隆索攻强守弱一直被诟病，但是他也无数次利用自身的优势帮助球队全取三分，这样的球员绝对是该留下的，作为替补奇兵他是绝对合格的，尤其是对阵中下游球队他也是可以胜任首发的。

哈弗茨此前也曾在替补席登场机会，主帅并没有信赖这位未来之星，不过近期的比赛哈弗茨倒是赢得了主帅的信任，所以才会连续两场先发。本场比赛他也制造了一些威胁，虽然只有1次射门和传1次威胁球，但是在比赛中的牵制作用也是很明显的。目前切尔西缺乏突破能力强的球员，球队依靠传球来撕开防线，所以想进球不易，而哈弗茨也有突破能力的球员，跑位也很好，所以对手防线也会重点防守，这也给了其他球员机会。

值得一提的是齐耶赫进球的时候，卢卡库身边吸引了两名防守球员，所以锋霸还是起到了作用的，任何对手都不敢轻视他，所以吸引防守也是他的任务，只要队友破门球队赢球就好。卢卡库虽然低迷但是并不独，这一点也是可贵的，毕竟好的球员都是以球队的战绩为重的，个人数据并不重要，对于卢卡库来说只要给他登场机会就会满意。



