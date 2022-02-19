本周末英超第26轮开打，周日凌晨01:30是一场重头戏，曼城将坐镇主场迎战热刺，两队目前积分排名第一和第八位，热刺少赛3轮仍有重返前四的可能，所以本轮联赛球队是输不起的，不过平局也是可以接受的。曼城目前虽然有9分的领先优势，但是排名第二的利物浦少赛一轮，如果后者补赛赢球的话，两队的分差就是6分，所以曼城本轮也不能意外丢分，否则领先的优势会锐减。基于以上这些原因，本场比赛双方都不会保守，因此也将呈现进攻大战。

曼城本赛季失分的场次只有8场，其中英超揭幕战客场0比1不敌热刺也是留下遗憾的，本轮比赛则希望复仇。那场比赛曼城的失球是球队在边路传中球被戴尔解围，随后贝尔温反击分球给孙兴慜，后者内切后果断远射将球打进，这也成为比赛中的唯一进攻，曼城随后不断进攻却颗粒无收，赛后遭遇了开门黑。

那场比赛的数据曼城占优，射门18比13，射正4比3，角球11比3，没能进球和核心球员浪费机会有关。马赫雷斯首发出场只有2次射门，传1次威胁球，进攻端的威胁不足。斯特林只有1次射门且射正，6次过人，3次被犯规，他的低迷也是被防守所限了。费兰托雷斯2次射门1次射正，三人的低效也是球队输球的主因。

那场比赛德布劳内替补登场只踢了11分钟的比赛，有1次射门且射正，可惜没有进球。热苏斯得到20分钟的登场时间，但是却只传出1次威胁球的数据，津琴科也有11分钟的登场时间，但是没有射门威胁，瓜帅的三位替补奇兵都失灵了，热刺方面防守的针对性做得很好。

热刺本赛季至今的防守并不稳健，能拿下曼城也是因为赛季初球队的状态不错。目前热刺22轮联赛打进28球，丢了29球，而曼城多赛三轮只丢了14球，这也是巨大的落差。曼城目前打进61球和利物浦一样多，但是失球数比对手少5球，球队的攻防的确更到位，所以热刺想双杀曼城不易，平局当赢。本场比赛对于热刺不利的是因为风暴尤尼斯的影响，球队必须乘坐大巴前往曼彻斯特，期间需要5个半小时的时间，球员们的状态也可能会有一些影响。

曼城方面进入2022年只有一场平局，其他比赛全胜，这场平局是客场1比1南安普敦。球队的不利面是周中打了欧冠客场对阵葡萄牙体育的比赛，虽然球队5比0大胜对手，但是舟车劳顿和球员体能上的消耗也是存在的，瓜帅也必须核心轮换个别球员才行。因为本赛季曾不敌热刺，瓜帅也不敢于派遣更多的替补球员登场，所以这也是两难的选择。

这场欧冠曼城的首发是埃德森，坎塞洛，斯通斯，拉波尔特，鲁本-迪亚斯，罗德里，贝尔纳多-席尔瓦，德布劳内，斯特林，马赫雷斯，福登，替补登场的是京多安、津琴科、阿克、费尔南迪尼奥、德拉普。替补球员本场是可以出场的，只是首发球员连续两场出场的话是需要优选的。没有登场的球员全部都是替补球员，并不能成为对阵热刺的先发球员。

曼城上轮英超在客场4-0力挫诺维奇，球队保持着联赛15场不败纪录，战绩是14胜1平，的确是极其稳健的表现，本赛季联赛失分的场次除了揭幕战就是1比1和0比0南安普顿，2比2利物浦，0比2水晶宫，除了平圣徒是主场外，其余失分的比赛都是客场，所以本轮比赛胜算比较大。

热刺近3轮联赛连败，球队客场0比2不敌切尔西后，主场2比3爆冷输给南安普敦后，上轮联赛主场0比2不敌狼队更为凄惨，球队攻防两端的问题都存在，孔蒂也有一些困顿，所以本轮比赛也是球队一雪前耻的比赛，同时也需要用一场胜仗来为己正名。孔蒂成为热刺主场后也曾有出色的战绩，但是在取得6胜3平的战绩后就面临了考验，本场比赛输球的话就是四连败，俱乐部高层一定无法接受这样的结果，所以孔蒂必须为平局而战。

目前的英超射手榜上曼城的斯特林位列第三打进10球，前两位是利物浦的萨拉赫和若塔打进16球和12球，热刺的孙兴慜排名第四打进9球，所以本场比赛斯特林和孙兴慜的直接较量也是重点，虽然上一场比赛斯特林也是首发出场，但是球队想赢球还是会派遣主力出场的，斯特林将继续被委以重任，因为周中欧冠斯特林传射建功，本场比赛也可以连续进球。孔蒂执教切尔西期间也曾率队拿下曼城，本轮比赛也会做足针对性，拥有足够的休息时间也是球队可能拿分的优势。

冬季转会期间热刺送走四名球员，引进两人，这也是球队战绩下滑的一个因素，不过对于孔蒂来说抱怨是解决不了问题的，作为主帅还是需要尽可能的拿分才能完成联赛位列前四的目标。孔蒂也是极具个性的主帅，他对于球队高层引援方面的不满也是导火索，一旦战绩不佳，无法完成既定目标，下赛季走人的可能性也很高，所以进入赛季后半程的热刺必须全力追分才行。

两队历史战绩也是曼城占优，但是最近6次碰面却是热刺更胜一筹，球队取得3胜1平2负的战绩，不过球队赢球都是在主场，客场只有一场平局，所以本场比赛平局的可能性比较高。



