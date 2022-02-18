欧冠淘汰赛4场比赛战罢，巴黎1比0皇马，次回合还有变化。曼城客场5比葡萄牙体育，球队基本锁定了晋级的名额。利物浦客场2比0国米，次回合回到主场晋级的几率很大。唯一的冷门是拜仁客场1比1萨尔茨堡红牛，德甲老大爆冷也是因为球员集体迷失了，次回合回到主场的确会承受更大的压力，因为就本轮比赛来看，萨尔茨堡红牛的表现的确不俗，主帅更是完胜拜仁主帅，接下来客场的比赛萨尔茨堡同样有爆冷的机会。

每个赛季的欧冠都会有一些冷门，大礼包球队也不都是束手就擒，不过第一回合的比赛谁都没有想到拜仁会平局收场，因为在人们的印象中拜仁虐菜是无压力的。事实上拜仁本赛季失分的场次不多，德甲揭幕战球队客场1比1门兴，随后球队取得了9连胜，不过第7轮的联赛中就爆冷了，拜仁坐镇主场却1比2不敌法兰克福的确令人赤金。之后德国杯的比赛拜仁客场0比5惨败给门兴出局，后者也的确是德甲老大的克星。2021年拜仁最后一次失分是联赛客场1比2不敌奥格斯堡的比赛，客场对阵中下游球队的拜仁仍然是有一些困顿，所以才会三次爆冷失分。

进入2022年后拜仁主场1比2再度不敌门兴，后者本赛季对德甲老大完成三连斩，相信拜仁欧冠的对手们也都会参考门兴对付榜首球队的方式，同时寄望能在这支强队身上拿分，所以本轮欧冠平局后拜仁也被各方看衰，夺冠的期待值也下降了。值得一提的是拜仁近期承受两场不胜的压力，欧冠平局前球队还客场2比4不敌波鸿，可以说拜仁的问题被彻底揭示了出来，所以随后欧冠爆冷出局的几率也提升了。

回看近几个赛季的欧冠黑马，上赛季波尔图杀入八强，球队淘汰了尤文图斯。19/20赛季跻身八强的球队有亚特兰大、莱比锡、里昂，这样的赛果都有一些意外，因为他们淘汰的是尤文图斯、热刺和瓦伦西亚，热刺可是曾经杀入决赛的球队。更令人瞠目的是莱比锡和里昂还淘汰了马竞和曼城进入半决赛，只是未能杀入决赛罢了。18/19赛季波尔图和阿贾克斯跻身1/4决赛，阿贾克斯淘汰尤文图斯成为最大的黑马。17/18赛季罗马和塞维利亚跻身八强，罗马杀入了半决赛也是很血性的，所以本赛季的萨尔茨堡红牛也是有黑马潜质的。

欧冠总是有冷门也更有吸引力，因为每场比赛都带有一些不可预测性。拜仁本场能平局也是被裁判庇佑了，因为萨尔茨堡的一粒点球被裁判忽略了，否则两球落后的话，拜仁的确可能会输球，那样的话晋级的悬念也会更大。其实两队此前曾经两次交手，结果都是拜仁大比分拿下对手，而本场比赛率先进球的是萨尔茨堡，可以说两队的差距是缩小了。

这场比赛开始不久拜仁就有一些失误，这明显对手施压的结果，聚勒停球出现失误被阿德耶米抢断，这已经是被警告了。随后的比赛中阿德耶米不断制造威胁，队友接球后也完成了射门，因为对手频频施压，所以拜仁这段时间只能找反击机会，格纳布里的射门也被门将轻松化解，可以确定的是拜仁的威胁减弱了。

随后拜仁逐渐开始控球，但是第21分钟对手就利用反击机会进球了，来自阿德耶米的突破，他的传中球迷惑了对手，阿达木在后点得球后将球打进。其实阿德耶米已经多次形成威胁，但是拜仁的防守仍让他轻松传中，这样的疏忽导致失球也是必然的。萨内、格纳布里此后先后错失得分机会，上半场末尾阿德耶米得起后完成射门，所幸的是拜仁门将注意力很集中，所以化解了险情。

上半场补时阶段有一次有争议的判罚，帕瓦尔禁区内的解围有点球嫌疑，但是主裁判在与VAR裁判沟通后没给点球，这也成为赛后被质疑的点。莱万下半场在禁区中路制造威胁，但是在对手的干扰下并没有完成射门，随后金斯利-科曼先后错失三次进攻机会，无奈下拜仁主帅进行了换人调整，他用舒波-莫廷登场换下格纳布里，萨比策换下托利索。双方都换人后，替补奇兵并没有出色的表现，倒是阿德耶米再度完成了一次射门，可以看出主帅调整了阵容，但是防线依旧不稳。

第86分钟萨尔茨堡红牛用凯尔加德换下阿德耶米，这也是一个败笔，因为4分钟后球队失球了，当时来自帕瓦尔的斜传球找到了穆勒，后者头球后蹭助攻朗奢望金斯利-科曼推射建功完成救赎，否则赛后这位大将会被各方质疑的。如果萨尔茨堡不换下最有威胁的球员，也许可以一球小胜拜仁。奇怪的是拥有莱万、萨内、科曼、穆勒的拜仁居然靠末尾的幸运进球才拿到1分，这的确是很讽刺的过程和赛果。

其实从本赛季拜仁三次栽倒在门兴的脚下，就可以看出球队的问题不小，这也会在随后的欧冠赛事中再度出现。这其中主帅的责任比较大，此前的赛事中他尝试单后腰的阵型，结果是输球，而联赛爆冷也影响了球队的士气，对阵萨尔茨堡的比赛球员们也有一些轻视对手，球队同时也缺乏一球落后情况下的应变能力。

主帅尝试改变也让拜仁的前后场脱节，所以防线的问题也被放大，这也是连环出错的情况，球员们都有一些不适应，更为可悲的是莱万在困顿的局面中没有站出来扭转不利面，因为他得到的支持不足。聚勒的失误也和不停补位有关，而且球员的状态也不是最好，队友们也有一些游离，所以对手核心球员才能多次的制造威胁。主帅部署阵型也是有一些轻敌的，更忽略了客场作战的难度，所以次回合的比赛拜仁需要从主帅反思后制定应变策略。

拜仁不缺乏进攻球员，莱万、穆勒、科曼、格纳布里和萨内合理轮换才能发挥各自的优势，扎堆的出场则会影响防守的稳健。拜仁每个赛季都是夺冠热门，但是近几个赛季爆冷出局的次数不少，的确该好好总结了。欧冠淘汰的球队都是有自身实力的，所以3中卫和单后腰的布阵的确是玩火，尤其客场作战这样的安排就是爆冷的温床。