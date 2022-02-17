欧冠淘汰赛开启第一日巴黎1比0小胜皇马，这样的比分次回合还是有悬念的。这场比赛惊艳的是姆巴佩，梅西罚丢点球被认为在梦游。另外一场英超的补赛曼联2比0力挫布莱顿，C罗破荒的同时祭出极其出色的一战，也算是为己正名了，赛后C罗也得到了高分，这也意味着状态极佳。这场比赛曼联赢球进入前四对于球队的意义更大，赛后各方认为球队可能在C罗的带领下开启一波小高潮。

梅罗是足坛绝代双骄，虽然两人年纪都大了，但是每个赛季依旧被放在一起比较，尤其是今年梅西获得了金球奖，人们对他的要求也更高，而他的表现并不稳定，也令球迷们失望。梅西的不稳定除了竞技层面的问题，应该还有心态上的问题。本轮欧冠对阵的皇马是梅西很熟悉的对手，还是主场作战，皇马门将库尔图瓦也是梅西很了解的，梅西理所当然应该有更好的表现，但是罚丢点球是令人失望的，因为点球点考验心态，梅西罚丢点球就是因为心态失衡了。

这场比赛梅西打满全场，他和姆巴佩等队友有一些配合，也制造了一些机会，但是却没能直接破门得分或送出助攻，这也是关键性不足的体现，所以人们认为巴黎是姆巴佩的球队一点都不为过。值得一提的是人们不满意梅西的表现，并不仅仅是因为他罚丢了点球，而是把握机会的能力也下降了。梅西加盟巴黎就是被认为可以帮助球队在欧冠赛场走得更远，而本场比赛却险些成为了罪人，这样的落差也让很多人无法接受。赛后也有球迷认为是姆巴佩拯救了梅西，因为如果以平局收场的话，人们会认为梅西是罪魁。

皇马只是0比1小负巴黎也是因为库尔图瓦的表现足够稳健，他扑出了对手起码三次必进球的机会，也成为球场上最为忙碌的人，而巴黎门将多纳鲁马则很清闲。梅西这场比赛打满全场，有8次射门2次射正，传4次威胁球，7次过人，但是没有参与进球。球队全场比赛射门23次，射正8次，梅西的射门次数的确有点多，可见他错失了多少进攻机会。

和梅西不同的是C罗在补赛中打进关键进球，而且全场比赛的表现都可圈可点，所以赛后人们才会拿C罗和梅西对比。梅西加盟巴黎后，虽然他的表现并没有预期的好，但是也没有遭遇各方的看低和抨击。C罗重返曼联后也曾在多场比赛中成为关键先生，但是不进球的比赛和球队失分的赛后，C罗却被各种指摘和质疑，并希望球队尽早送走C罗，所以两人在压力上也不同。C罗年纪更大，承受的压力也更多，所以能自我调整提升状态的确不易，本轮补赛是不能失分的比赛，C罗可以顶住压力打破僵局更为不易，这也说明C罗近期的状态真的提升了。

C罗的职业精神是被认可的，而且无论是连场进球，还是处于进球荒的困顿中，他在比赛中的进攻选择上都不是独狼，他永远都会根据场上的形势传球给队友，为的是帮助球队尽可能早的锁定胜局。对阵布莱顿的这场补赛中，他先是给桑乔做球，队友也差点就进球了。上半场球队无法取得领先，C罗开始发挥关键先生的作用，同样是来自队友的传球，他直接晃过防守球员将球打进，进球的快准狠也和姆巴佩绝杀皇马的球一样精彩。

赛后曼联主帅都公开表示C罗的进球都是关键球，他对于球队极其重要。全场比赛中C罗创造了三次必进球的机会，一次传球给B费，其实自己也能攻门，但是他选择位置更好的队友。C罗本场比赛40次触球，传球成功率为84%，此外2次过人全部成功，对手也纳闷为什么无法限制这位37岁老将。因为发挥出色，C罗赛后获得全场最佳，这也是实至名归的。

其实巴黎在法甲位列第一位，球队是可以全力拼欧冠的，梅西没有关键的表现的确没有任何借口。因为皇马也是梅球王很熟悉的对手，后者应该会比其他队友更有针对性，遗憾的是他的表现甚至不及对阵其他球队的。下回合的欧冠梅西将重返西甲的赛场，在皇马的伯纳乌出战梅西也希望用出色的表现正名，不过能否如愿还需要在比赛中论证。

曼联重返前四后压力依旧存在，因为身后的西汉姆只比红魔少2个积分，所以每场比赛都需要全力以赴。英超目前争四的形势很严峻，目前阿森纳、狼队和热刺都少赛2轮或3轮，这些补赛赢球的话都会威胁到曼联目前的排名，因此随后的赛事都不容有失。球队接下来赛程是2月22日22点英超客战利兹联，24日凌晨4点就将打欧冠客场对阵马竞的比赛，因为时间比较紧，也被认为是魔鬼赛程。曼联随后的联赛必须轮换，因为欧冠的对手更强，核心球员不轮休很可能导致客场输球。

值得一提的是本赛季欧冠赔率中曼联和巴黎都不靠前，目前曼城3.75，拜仁4.50，利物浦6.00，切尔西7.00，巴黎圣日耳曼9.00，阿贾克斯15.00，皇马17.00，曼联19.00，很明显赔率并不好看曼联，而曼城连续两个赛季都是被看高的，但是上赛季还是错失了欧冠奖杯。回看一下上赛季的欧冠赔率，第一拜仁4/1，第二是曼城9/2，随后是利物浦11/2，皇马10/1，大巴黎10/1，巴萨14/1，尤文16/1，多特22/1，切尔西22/1，没想到最终夺冠的是切尔西，曼城却饮恨了。根据上赛季的赔率和最终的结果，曼联本赛季仍有希望，就看随后赛事中C罗能否祭出连续几场发威了。



