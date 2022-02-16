今晨欧冠淘汰赛首回合的比赛皇马客场0比1不敌巴黎，梅西错失点球引发热议，所幸的是内马尔替补登场助攻姆巴佩打进绝杀球，才避免了0比0握手言和的赛果。如果平局收场的话，梅西的压力会更大，因为是他导致球队三分变成平局的。巴黎引进梅西就是因为球队志在欧冠夺魁，所以欧冠的每一场比赛都是至关重要的，梅西作为冲击欧冠奖杯的重要成员却阻碍了球队赢球也会被认为是最差引援。

姆巴佩是皇马近期的重要引援目标，他绝杀对手也会让银河战舰更想纳入这位强援。皇马门将库尔图瓦本场表现是队内最佳，如果不是他屡屡化解危机，球队可能惨败对手，皇马末尾的失球也是防线失误所致，门将的责任不大。库尔图瓦本场比赛扑出了梅西的点球和姆巴佩的单刀球，最终无法阻挡末尾的进球也是留下遗憾的。不过皇马还有次回合回到主场的比赛，对手1球的优势并不能说明什么，遗憾战舰有效的限制姆巴佩的话仍有最终晋级的机会。

巴黎不肯放走姆巴佩也是有理由的，因为本轮比赛中姆巴佩的关键性胜过梅西，他的单刀球虽然被扑出，但是随后制造点球绝对是个人能力所致，但是梅西却罚丢了。内马尔加盟巴黎后就饱受伤病的困扰，他缺席的比赛姆巴佩是绝对的核心，所以留住这位未来之星也是巴黎所期待的，不过目前的情况很难留下核心，所以最好的结果是球队在本赛季欧冠夺魁。

本赛季欧冠赛场上的巴黎不是很稳定，因为球队小组赛取得3胜2平1负的战绩，球队是以小组第二的身份出线的。皇家马德里小组赛5胜1负以小组头名晋级，表现还是不俗的，不过在淘汰赛首战就输球的确对皇马不利，次回合回到主场需全力以赴。本赛季皇马主场战绩不错，目前球队多线作战的主场战绩是10胜4平1负，所以晋级几率还是很大的。反观巴黎本赛季客场的成绩，球队取得9胜6平3负，相比之下客场并不稳健，所以也有失分出局的可能，所以这一组对决的晋级悬念还很大。

本场比赛两队的进攻群是迪马利亚、姆巴佩、梅西对上阿森西奥、维尼修斯、本泽马，不同的是巴黎下半场只用内马尔换下了迪玛利亚，而皇马主帅则用罗德里戈、阿扎尔和贝尔换下了三位首发球员，很明显安帅并不满意这三位被委以重任的进攻球员。因为三人踢了80分钟左右的比赛都没有射门，只有维尼修斯传出一次威胁球，这的确令人大跌眼镜。替补登场的罗德里戈有一次射门，另外两位不足十分钟的登场时间的确难以扭转乾坤。

安帅换人迟缓的习惯一直都存在，当年执教切尔西的时候也是如此，不给板凳奇兵更多的时间，如何能扭转局面。安帅本场的换人既没有在进攻端威胁对手，反而末尾失球葬送拿一分的机会的确应该反思。

巴黎这边换人后，三位球王都有一些配合制造威胁，所以皇马的防线也处于深度紧张中，失球也有一定的必然性。值得一提的是姆巴佩在双人防守的情况下突破后将球打进的，内马尔的传球也神准，两位天王的配合就令皇马臣服的确是实力所致。值得一提的是皇马的核心球员们本场比赛是有力使不出，因为莫德里奇居然需要化解姆巴佩传出的威胁球，开场阶段球队基本没有像样的进攻机会，随后的整场比赛也没有扭转被动的局面，这样的情况下防守的压力会越来越重，这样的情况下丢球也是迟早的。

对于皇马的不利的是本场吃到黄牌的卡塞米罗、门迪都无缘次回合的比赛，这对于球队的排兵布阵都有一些影响。曾经不可一世的皇马本场比赛只有3次射正0射正，其中1次射门来自替补登场的球员，也可以说皇马的首发球员们只有2次射门，这的确也是耻辱的纪录。巴黎21次射门8次射正，只打进一球也是错失了一些机会的，否则就是一场大胜。

回看巴黎欧冠小组赛的数据对比，对阵布鲁日一战巴黎9次射门4次射正，对手16次射门7次射正，两队1比1握手言和，皇马对阵巴黎的数据居然不如一支弱旅的确令人难以理解。小组赛次轮巴黎2比0零封曼城一战有6次射门3次射正，曼城18次射门7次射正居然没进球也说明巴黎防守到位。巴黎3比2莱比锡的比赛有12次射门4次射正，对手18次射门4次射正，两队第二次对阵2比2握手言和，巴黎7次射门4次射正，莱比锡17次射门6次射正。巴黎第二次对阵曼城是1比2输球，球队7次射门2次射正，曼城16次射门6次射正。曼城末轮4比1大胜布鲁日的比赛有17次射门9次射正，对手15次射门6次射正。

从以上的数据可以发现巴黎并不是势不可挡，而皇马本轮比赛数据的低迷的确连弱旅都不如，所以这场失利也是多方面的失败，问题很多急需主帅去解决。目前西甲积分榜上皇马位居第一位，比第二位的塞维利亚多4分，安帅的确可以全力拼联赛了，因为欧冠这样低效率的表现持续的话的确离出局不远了。人们担心这样的皇马即便拥有姆巴佩也无法再度触及欧冠奖杯，因为球队的问题不仅仅是缺少一位核心球员，当然也有认为姆巴佩今夏加盟皇马的话将成为救世主，因为本场比赛小将已经交出了完美的答卷，接下来皇马高层只需要在转会费上添加数字就可以了。