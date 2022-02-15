切尔西世俱杯夺冠后有6天的调整时间，接下来将在客场对阵水晶宫，因为目前争四大战异常激烈，所以球队客场作战必须全力以赴，水晶宫目前排名第13位，本赛季表现不俗，所以蓝军不能轻敌。切尔西夺冠后完成大满贯，球队的士气也得到了提升，核心球员有一些体能上的消耗，主帅也需要合理地轮换阵容。世俱杯争冠的关键战中，身为副队长的若日尼奥并没有得到首发出场的机会，而且半决赛也是下半场一开始就被坎特换下，这也令人费解，除非是有伤病出现，这样的安排才能被理解，本轮联赛有望首发出场。

近期的消息称若日尼奥也在今夏离队的名单中，个人认为这同样是错误的决定，因为副队长的能力和关键性是得到认可的，留下他才能帮助球队取得更好的成绩。值得一提的是这次决赛没有登场的球员还有凯帕、贝蒂内利、阿隆索、查洛巴和巴克利，这其中凯帕和若日尼奥以及阿隆索是留下了遗憾的。阿隆索本赛季也有一些比赛中成为关键先生，近期也表示从没有想过离队，所以接下来主帅的确需要考虑留住这几位关键性很强的球员，同时也应该给予他们更多登场的时间。

世俱杯决赛前若日尼奥接受采访的时候表示对于主帅的支持，他认为图赫尔能够抵达球队将提振球队的士气，更衣室里也会有更多的能量。但是球员本人没想到自己没有得到登场的机会，若日尼奥是2021年FIFA最佳男子球员，也曾被各方看好能获得殊荣，这也说明他的表现是得到了认可的，对于切尔西同样很重要。相关的专家更是在赛前也认为世俱杯能起到关键性作用的球员是若日尼奥和科瓦契奇，但是他没有想到自己力挺的球员没有登场。

若日尼奥12岁的时候曾去帕尔梅拉斯试训，但是没有如愿，他也一定希望在这场决赛中出场，遗憾的是他没有得到机会。本赛季切尔西先后夺得欧洲超级杯和世俱杯的冠军，球队是多线作战，所以能捧杯也不易，主帅对于阵容的调整也会有很多的变化，不过本赛季此前的赛事中若日尼奥缺席的比赛屈指可数，所以不明白世俱杯决赛无法登场的决定。

世俱杯夺冠后，切尔西还有英超、英联杯、足总杯、欧冠的赛事要打，图赫尔还需要面对更多的考验。目前切尔西英联杯也进入了决赛，足总杯晋级到第五轮，欧冠进入淘汰赛随后就将开打，联赛位居第三，但是和身后球队的分差并不大，这也说明球队不能在联赛中失分。目前切尔西积47分，由一些比赛意外失分也是因为伤病的影响，本赛季若日尼奥的贡献也是极其明显的，应该说它延续了上赛季的关键性。

本赛季英超开启后的前三场比赛若日尼奥都首发出场且打满全场，切尔西3比0维拉的比赛萨乌尔得到首发机会，但是下半场一开始就被若日尼奥换下，主帅还是认可意大利中场的表现的，新援的表现没有赢得主帅的认可，也有人认为这笔引援并不是图尔赫想要的。随后的六场比赛若日尼奥4次首发打满全场，2次下半场被换下，依旧被倚重的大将。随后在对阵弱旅的赛事中替补登场，因为多线作战，核心球员必须合理轮换。英超第8轮切尔西客场1比0布伦特福德的比赛若日尼奥第一次在替补席没有获得登场机会，这也是为了欧冠第3轮的比赛留力，球队那场比赛4比0的马尔默，若日尼奥点球梅开二度十分稳健。

随后的比赛中主帅让若日尼奥在联赛杯的赛事中得到轮休，为的是将这位核心球员的精力放在联赛和欧冠的争夺中，而且若日尼奥不会在比赛中打满全场，这同样是保护核心球员的做法。切尔西3比纽卡的比赛若日尼奥有一粒进球，同样是点球。随后的赛事中若日尼奥都是首发出场，部分场次都是打满全场，这也体现出图赫尔对于他的倚重。

切尔西1比1逼平曼联的关键战中若日尼奥罚进点球，因为当时球队0比1落后，点球点也是有压力的，所幸若日尼奥很稳健。不过随后这位中场核心缺席了切尔西2比1险胜沃特福德的比赛，此后在对阵西汉姆的比赛中首发出场，不过球员有一次回传球失误导致球队被对手扳平比分，末尾被逆转，这也是这位中场核心唯一一次失误送分的比赛。随后若日尼奥没进入欧冠3比3泽尼特的大名单，但是在随后的联赛3比2利兹联的比赛取得进球，这也是得到休息和调整后的满血复活。

若日尼奥缺席了对阵狼队的联赛，球队以0比0平局收场。本赛季联赛杯的比赛主帅多数比赛会让若日尼奥休息，这也是要他在更为关键的赛事中出场， 不过到了联赛杯1/4决赛的关键战中，若日尼奥首发出场并打进一粒点球，切尔西最终客场2比0布伦特福德顺利晋级。随后若日尼奥在3比1维拉的比赛中完成连场进球，巧合的是切尔西1比1布莱顿的比赛若日尼奥也没有登场，蓝军2比2利物浦的比赛若日尼奥只得到替补登场的机会。

切尔西0比1不敌曼城的比赛若日尼奥没出场，球队1比1布莱顿的比赛中场核心得到出场的机会，但是球队防线犯错导致了平局。从以上的赛程中可以发现若日尼奥缺席的比赛，失分的场次是居多的，而且因为球队意外平局增多，所以主帅在近期足总杯的比赛中也派遣若日尼奥首发，球队也2比1险胜普利茅斯晋级。世俱杯半决赛切尔西1-0利雅得新月的比赛若日尼奥打了半场比赛也很稳健，遗憾的是缺席了最终的决赛。

2018年7月若日尼奥加盟切尔西，面对一些质疑的他始终在努力，也获得了信任，同时也斩获了荣誉和奖杯。他在球队的体系中是绿叶型的，或许有一些人会忽略他的作用，而事实上他给予球队的支持是很明显的，这也是他缺席的比赛球队会意外失分的原因。若日尼奥在组织进攻方面是多元化的，无论是传球给边路，还是大范围转移球和分球都是很合理的，也能帮助球队撕开严密的防守继而威胁球门。一个赛季球队多线作战，球员个别场次有一些不到位也是可以接受的，不过若日尼奥的关键性的确不该被忽略，更不该在今夏送走这位核心。



