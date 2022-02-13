世俱杯决赛切尔西加时赛2比1力克南美解放者杯冠军帕尔梅拉斯夺冠，因为对手足够顽强，蒂亚戈席尔瓦还送出点球大礼，因此增加了取胜对手的难度，所以这座奖杯的含金量很高。本场比赛卢卡库率先破门，随后后防球员手球送点球比分被扳平。加时赛切尔西角球机会，队长阿斯皮利奎塔攻门打在卢安手上赢得点球，哈弗茨顶住压力将球打进，球队捧起奖杯的同时也完成冠军大满贯。老板阿布亲临现场也是十分地激动，这也让夺冠的氛围更好了。

切尔西的实力是优于帕尔梅拉斯的，但是对手也制造了一些威胁，而且防守十分的稳固。芒特上半场因伤被普利西奇换下，场上的局面也是僵持中，所以上半场没有进球也令人担忧。切尔西近期的比赛都有一段时间很困顿，所幸的是最终都能拿下对手，本场比赛也是一样的笑到了最后。对于球队来说卢卡库的进球是惊喜，奥多伊的传中球的确更到位一些，锋霸头槌攻门的空中高度也令对手无法防范，可以说这粒进球的确精彩，也会提升卢卡库的自信心，本赛季随后的关键赛事还是可以期待他的表现的。

本场比赛切尔西的心态并不急，这也是有大将风范的表现，同时也可以看出主帅是想稳健为先。图赫尔也是在赛前才赶回球队的，所以部署方面也是有一些保守的，因此比赛过程中也有一些沉闷，对手也获得了一些进攻的机会。蒂亚戈-席尔瓦也是和球队续约的大将，但是在这样的大战中禁区内手球的确不该，这也是增加了比赛的难度，所幸的是球场上的队友们也并没有出现急躁的情绪，主帅更是做好的打加时赛的准备，这一点也是图赫尔的高明之处，同时也是球队的取胜之匙。

维尔纳替换卢卡库登场后，他也先后多次给队友制造绝佳的射门机会，可惜普利西奇的攻门击中横梁错失了机会，两人的默契度很足，在加时赛的比赛中通过配合制造威胁，这也是切尔西积极的一面，两人联手是可以有更多进球和威胁的。哈弗茨上一场比赛和维尔纳踢墙配合打进制胜球，本场比赛这两人依旧关键，这也是延续了好的状态。队长阿兹皮利奎塔上一场比赛接芒特传球建功扳平比分，本场比赛同样是关键时刻为球队赢得点球依旧最关键，哈弗茨射出的点球很稳，赛后也成为欧冠和世俱杯决赛都有进球的功臣，这位小将的确是很难得的。哈弗茨本场比赛4射1次射正打进1球，此外还传1次关键球，4次过人有3次成功，41次传球30次成功，2次造犯规，1次解围、2次抢断。

队长阿兹皮利奎塔近期被传将加盟巴萨，他加盟切尔西之后赢得了所有奖杯，职业生涯也算圆满了，所以夺得世俱杯后今夏离队也是可以的。虽然队长的作用目前无人取代，但是培养年轻的后防领军人物更为重要，所以队长一旦选择离队的话，球迷们也会送出祝福。哈弗茨和维尔纳加盟切尔西之后也被认为发挥不及此前，但是本赛季可以看出两人是有潜力的，未来也能撑起蓝军的旗帜，球队不应该送走维尔纳，哈弗茨应该得到更多出场时间。

切尔西两位锋霸进球效率不高，但是球场上并不独，也会根据场上形势给位置更合适的对手射门的机会，这同样是这支切尔西的优势，相信图赫尔随后可以激活两大锋霸。哈弗茨今年22岁，但是很多大赛上的表现极其的沉着和关键，球迷们也可以忘却曾经的扎球王，因为哈弗茨的未来也是可以展望的。

切尔西第一次夺得欧冠是2012年，那年的世俱杯决赛切尔西0-1科林蒂安未能如愿，十年后的今天蓝军终于如愿，的确是极其的满足。切尔西老板给予球队的投入也是一掷千金，球队多次易帅依旧可以取得奖杯，其他的英超豪门球队和切尔西相比则会有一些逊色。本场比赛前瓜帅公开表示切尔西才是最好的球队，这也被球迷认为是一口毒奶，因此担心球队爆冷失冠，所幸的是切尔西没有第二次错失世俱杯的奖杯。曼城虽然本赛季联赛夺冠的几率极高，但是球队仍需要夺得俱乐部首座欧冠奖杯才能证明自身的实力。

切尔西夺冠后，蒂亚戈-席尔瓦获得本届世俱杯最佳球员，老将的表现还是赢得了认可的。此外门将门迪在一周之内连续夺得非洲杯冠军和世俱杯冠军，本场比赛的表现也是极其稳健的，只是可惜第二门将凯帕没有得到出场的机会，因为加时赛中主帅已经用完换人名额，即便进入点球大战凯帕也没机会登场。队长阿斯皮利奎塔获得世俱杯公平竞赛奖，同时获得足球赛事的所有冠军奖杯，加盟切尔西至今随队获得7座冠军奖杯，成为队长后更成为球队的领袖，铁血气质也是到位的。

足球俱乐部冠军全满贯此前只有拜仁和曼联做到，如今切尔西也如愿，英超豪门的实力还是令人赞叹的。切尔西崛起是在2003年，当时阿布以1.3亿英镑买下切尔西，至此开启了蓝色狂飙，球队19年斩获21座冠军奖杯也成为绝对的豪门。目前俱乐部的冠军奖杯分别是5座英超联赛冠军、5座足总杯冠军、3座联赛杯冠军、2座社区盾冠军、2座欧联杯冠军、2座欧冠冠军、1座欧洲超级杯冠军、1座世俱杯冠军。穆帅执教切尔西期间连续两个赛季夺冠，佛帅和图赫尔都是中途拿起球队的教鞭，也都先后率领球队夺得欧冠冠军，切尔西始终是神奇般存在的。



