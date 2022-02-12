英超第24轮切尔西和曼联先后爆冷平弱旅，热刺也2比3不敌南安普敦，其他争冠集团的球队都如愿全取三分，曼城主场2比0布伦特福德，阿森纳客场1比0狼队，利物浦主场2比0莱斯特城，克洛普的球队继续施压曼城，因为球队补赛赢球的话，两队的分差就将缩小到6分，英超争冠的悬念就又回来了。前四的争夺也很激烈，因为曼联补赛赢球依旧可以反超西汉姆位居第四，阿森纳比曼联少赛一轮的情况下同积39分，补赛赢球就将力压曼联位居第四，所以随后的每一轮赛事后积分榜都会有变化，争四大战的确以往赛季更激烈。

热刺输球后也有机会重返前四，因为球队目前少赛三轮，不过提前是阿森纳爆冷失分。曼联补赛赢球将积42分，阿森纳补赛全胜将积45分，热刺补赛赢球的会也积45分，那样的话目前位居第四积40分的西汉姆将跌出前四，切尔西积47分的领先优势也会锐减。目前也只有曼城和利物浦的领先优势更为明显，其他强队都需要避免意外失分。

曼城随后联赛的对手是诺维奇、热刺、埃弗顿、曼联、水晶宫、布莱顿、伯恩利和利物浦，如果热刺和曼联可以阻截曼城，哪怕是逼平对手，利物浦在直接碰面的比赛中可能成功反超对手重返榜首的位置。利物浦随后联赛的赛程是伯恩利、诺维奇、利兹联、西汉姆、布莱顿、曼联、沃特福德和曼城，曼联赛程上的压力是很大的，也可以左右榜首的排名，相比之下利物浦赛程有一些利好。

利物浦和切尔西还有联赛杯和足总杯的比赛，加上欧冠是四线作战，曼城只有足总杯和欧冠以及联赛的赛程，倒是可以更有利一些。切尔西本赛季联赛就是拿到欧冠资格的需求，球队随后的赛程是水晶宫、伯恩利、纽卡斯尔、诺维奇、布伦特福德和南安普敦，赛程的难度不大。切尔西联赛爆冷失分的对手是1比1伯恩利、埃弗顿和布莱顿，此外还2比3西汉姆、0比0狼队，弱旅身上丢了13分，所以赛程利好的同时切尔西也必须规避爆冷失分。

曼城目前进球数最多，失球数最少，的确是很难撼动的，除非是强强对话直接得分。本赛季曼城失分的比赛是1比1和0比0南安普敦、0比2水晶宫、2比2利物浦、0比1热刺，此外联赛杯3比5不敌西汉姆出局，欧冠0比2巴黎、1比2莱比锡，球队的侧重点是欧冠淘汰赛走得更远，瓜帅近期也明确表示了对欧冠的渴望。

本轮赛后瓜帅否认曼城是世界上最好的球队，并且表示最好的球队是赢得了欧冠的切尔西，同时提醒利物浦补赛赢球后的压力。这也是未雨绸缪，避免在多线作战的情况下丢了联赛榜首的位置。曼城2比0力挫布伦特福德的比赛数据优势很明显，射门14比6，射正6比2，角球9比3。不过第一粒进球是在第39分钟才打进的，而且是斯特林制造的点球，拉斯穆森成为送分童子，，否则曼城也无法在上半场取得领先，马赫雷斯主罚的点球也很稳健。

曼城本赛季联赛至今共获得5粒点球，有一些比赛点球点也是极其关键的得分点，这也说明球队破密集防守的办法不多，靠得还是核心球员的个人能力。曼城下半场的进球是在第68分钟，大卫-拉亚的失误，斯特林断球后直接破门，这位门将失球前先后扑出曼城三次绝好的射门机会，也是尽力了，失误送分也是功过皆存的。2球领先后曼城控制着比赛，此后球员们并没有太多的消耗体能，这也利于球队随后对阵诺维奇的比赛。