世俱杯决赛将在2月13日00:30开打，切尔西对阵帕尔梅拉斯的比赛是被看高的一方，毕竟球队实力是占优的，不过因为半决赛的比赛球队也只是一球小胜，所以此役主帅的排兵布阵仍是关键。凯帕作为晋级决赛的功臣也很渴望在决赛中首发出场，因为第一门将门迪的回归，首发的安排还是有一些变化的，如何定论还需要比赛前揭晓。凯帕加盟球队至今在杯赛的表现是很出色的，所以主帅极其可能让他首发，门迪刚刚在国家队中斩获非洲杯的冠军，实力也是不容忽略的，所以这个难题只能主帅来解决。

切尔西半决赛1-0小胜利雅得新月的比赛中，凯帕有3次关键的扑救，赛后也是格外地兴奋，并且在个人账号上发表了言论。因为门迪出战非洲杯，凯帕近几场比赛都是首发出场，他的表现越来越稳健，相关的数据显示他7次出场有4次保证球门不失，另外三场比赛只丢了3球，这的确是可以和门迪相媲美的数据，所以世俱杯决赛首发出场也是理所应当的。

凯帕加盟切尔西后，曾经在处子赛季夺得欧联杯冠军，凯帕在半决赛有极其关键的表现，当时球队和法兰克福战成1-1，点球大战中凯帕两次扑出了点球帮助切尔西晋级决赛，可以说他是第一功臣。决赛中他首发出场，最终球队4-1力挫阿森纳夺冠，当赛季的凯帕无所不能，最贵门神也是实至名归的。

凯帕的次赛季是经历了一些考验的，从经常扑出必进球，到屡屡失误导致失球，他的心态也发生了变化，所以始终无法将个人的状态提升到处子赛季的高度。因为随后的赛季凯帕依旧是很低迷，所以俱乐部选择再度纳入新门将门迪，后者也很快取代了凯帕第一门将的位置。上赛季凯帕只为切尔西出场14次，虽然球队最终夺得欧冠冠军，但是凯帕并没有在关键比赛中出场，所以也是留下了遗憾的。

本赛季也是凯帕展露自身实力的赛季，因为联赛开启之前的欧洲超级杯的比赛中，主帅图赫尔在加时赛的时候派遣凯帕登场，目的是为了点球大战取胜对手，因为主帅对于凯帕的扑点球功力是认可的，凯帕也再度扑出两粒点球帮助球队夺冠，这对于球队和球员本人来说是双重的利好。图赫尔也是善于挖掘每一位球员能力和潜力的主帅，即便目前不能随队出征，但是球队的助教关于首发的安排还是会听取图赫尔的决定，所以凯帕首发的几率高于门迪。

凯帕在萨里执教切尔西的时候曾经拒绝在决赛中被换下，随后扑出了一粒点球，但是球队却丢了冠军，所以那之后他就饱受质疑，即便随后凯帕公开认错依旧无法抹去这个事情带来的负面影响。本赛季开启至今他的表现的确可以获得更多的支持，如果稳健持续的话，也可能会得到更多出场的机会，也可能转会其他球队成为球队的第一门将，这应该也是球员所希望的，切尔西高层也相信门迪的实力，也会同意凯帕离队。

本赛季凯帕第一次出场是英联杯第3轮的比赛，球队常规时间1比1平局进入点球大战，凯帕扑出了纳卡姆巴的点球也是极其关键的，最终切尔西淘汰了维拉顺利晋级，门将的作用很明显。联赛杯第四轮切尔西和南安普敦也是1比1平局进入点球大战，凯帕依旧扑出了沃尔科特主罚的点球，为球队取得领先的优势，最终球队因此晋级。

欧冠小组赛末轮凯帕获得首发的机会，因为球队已经出线，所以给予门迪休息的机会，但是球队最终3比3平泽尼特。虽然失球并不是门将失误导致的，凯帕还扑出两次对手的单刀球，末尾对手的绝平球是世界波，的确也不该凯帕承担主要责任。不过获得首发居然是平局收场，所以凯帕随后继续在替补席等待机会也是必然的。联赛杯1/4决赛切尔西客场2比0取胜布伦特福德的比赛，凯帕首发出场而且力保球门不失，随后的半决赛凯帕也首发出场，球队2比0力挫热刺，孙兴慜和凯恩颗粒无收和凯帕的稳健也是相关的。半决赛次回合的比赛凯帕继续首发，球队1比0双杀热刺晋级决赛。凯帕得到了各方的认可，也有很多球队羡慕切尔西两位门将都很出色。

此后联赛对阵曼城的比赛凯帕连场首发，并且扑出了对手的必进球，但是球队还是0比1不敌曼城，德布劳内的世界波很有力道，凯帕也是尽力了，那场卢卡库错失单刀球机会沦为罪人。随后球队联赛1比1布莱顿，失球是角球机会，禁区内防守出现了漏人，重新获得连续首发登场的机会，凯帕也是需要一些时间适应的。

切尔西随后在主场2比1拿下英甲队普利茅斯晋级，失球是定位球机会，对手禁区内头球破门，凯帕在应对角球和定位球的时候是有一些不足的。上一场世俱杯半决赛1比0利雅得新月的比赛，凯帕连续扑出马雷加、坎诺的射门，也是球队晋级决赛的功臣之一，可以看出他的稳健度是提升了，尤其是面对低级别联赛的球队更稳定。