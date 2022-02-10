世俱杯半决赛切尔西1比0小胜亚冠冠军利雅得新月，卢卡库终于进球，哈弗茨的关键性再度体现了出来。切尔西只是小胜弱旅也说明球队的状态并不是最佳，所幸的是第一锋霸破荒，接下来也可能会连场建功，这的确是极大的利好。世俱杯决赛将是切尔西对阵帕尔梅拉斯，这个对手更难缠，寄望到时候主帅图赫尔可以在场边指挥比赛，毕竟决赛场上临场应变更为重要。

图赫尔感染新冠以来，助教通过视频和主帅保持联系，加上队内有切赫辅助，所以得以取得足总杯和世俱杯的两连胜。这两场比赛对阵的都是弱旅，但是过程并不容易，所以接下来球队必须深度总结。世俱杯的这场比赛卢卡库先后错失了两次进球机会，所幸的是随后捡漏破门，对手球员解围变成了助攻者，这也是有一些幸运的进球，不过可以提升卢卡库的自信心。

本场比赛切尔西18次射门5次射正打进1球，亚冠冠军利雅得新月12次射门3次射正，切尔西球门也被对手多次施压，门将凯帕也在比赛中大声呐喊，提醒后防线避免继续犯错。赛前海报是蒂亚戈席尔瓦双手指天庆祝占据重要位置最为突出，比赛中他曾利用一脚远射威胁球门，随后齐耶赫的一脚射门也是极具威胁的。反而是卢卡库面对一对一的防守，起脚射门却有一些绵软无力，因为这临门一脚无力，赛后也被认为是低迷的延续。

哈弗茨目前位置不是他擅长的，但是他还是可以在得到首发的比赛中发挥作用，本场比赛的进球就是他在边路面对严防制造的进攻机会，在底线前拿球后第一时间传中，对手头球解围反而助攻卢卡库破门，哈弗茨的功劳的确最大。上赛季欧冠1球小胜曼城夺冠也是哈弗茨建功，所以这员虎将的确该更多的被器重，而不是在板凳上等待机会。

齐耶赫本场比赛也制造了不少的威胁，除了自己射门，也给阿隆索制造射门的机会，关键性还是很明显的。因为球队进攻频频，队长得球后也第一时间给卢卡库送机会，可惜后者没碰到皮球，这也是因为锋霸的状态的确是有一些游离。卢卡库进球后的表现更好一些，不过这并不代表他成为独狼，得到进攻机会后也会选择给队友传球，随后的一次持球的机会，他选择传给位置更好的芒特，可惜后者射门被扑出了，之后他还帮助齐耶赫完成一脚射门，这些都是积极的，也利于随后的决赛。切尔西数据全面占优却只打进一球也是因为队内的其他攻击手没有发威，齐耶赫和哈弗茨距离进球也是差之毫厘，随后的比赛的确可能发威，尤其是决赛比赛中总可以有高光时刻的哈弗茨。

下半场助教就用坎特换下了若日尼奥，这个换人也是希望保证这1比0的领先优势，此外坎特复出后也适合打半场或多半场比赛，这个换人也是很合理的。哈弗茨下半场有一次带球突破到禁区后选择挑射，而没有传球给中路的卢卡库，这也是因为建功心切，他的射门也令对手有一些慌乱，可惜没能如愿破门。因为本赛季前场球员进球数不多，反而是带刀后卫们屡屡建功，所以个别机会选择自己射门也没问题。

切尔西下半场没有进球的确是因为对手防守严密，门将也有几次扑救才可以力保球门不失，坎特在场上攻防也更均衡，即便对手利用远射威胁球门，也没有取得进球。下半场另外两个换人是第72分钟用芒特换下齐耶赫，第86分钟用萨尔换下阿隆索，也都是为了保存核心球员的体能，因为决赛的难度更大，而被换下的两位球员都是得分率较高的球员。